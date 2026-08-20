¿Por qué suena el teléfono y cuelgan al segundo? El patrón que revela si tu línea está filtrada

Las llamadas que se reciben desde números desconocidos y se cortan al instante suelen formar parte de sistemas computarizados. Indecopi

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¿Por qué el teléfono suena una vez y al contestar cuelgan? Este fenómeno, cada vez más habitual entre usuarios de todo el mundo, suele indicar que la línea ha sido identificada y filtrada por sistemas automáticos. El proceso no responde a errores ni a llamadas personales perdidas: detrás hay tecnologías programadas para comprobar la actividad de los números y nutrir bases de datos comerciales o fraudulentas.

Llamadas automáticas: cómo funcionan y qué buscan

Las llamadas que se reciben desde números desconocidos y se cortan al instante suelen formar parte de sistemas computarizados conocidos como marcadores automáticos. Estos sistemas están diseñados para marcar miles de líneas de forma simultánea, sin necesidad de que haya un operador humano gestionando cada conexión. El objetivo principal es identificar cuáles de esos números están activos.

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Cuando la persona atiende la llamada y no escucha ninguna voz o solo un mensaje grabado, el sistema automáticamente detecta que la línea está en funcionamiento. Este dato se almacena y el número pasa a formar parte de una lista que puede ser utilizada posteriormente para campañas de ventas, propagandas políticas o incluso actividades delictivas como fraudes telefónicos.

Detrás hay tecnologías programadas para comprobar la actividad de los números y nutrir bases de datos comerciales o fraudulentas. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de que el sistema detecte que hay operadores disponibles, la llamada puede ser transferida a uno de ellos, lo que explica por qué ocasiones tras atender una de estas comunicaciones, la persona sí recibe una propuesta comercial o una oferta de servicios.

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Es menester señalar que si no hay agentes libres, la llamada se corta, pero el número ya ha sido verificado y marcado como válido.

Robocalls y recopilación de datos personales

Una variante de este tipo de llamadas son las robocalls, automatizadas y caracterizadas por reproducir mensajes grabados. Cuando se contesta una robocall, el sistema puede solicitar datos personales, invitar a pulsar opciones o simplemente añadir el número a bases de datos de marketing.

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Cuando la persona atiende la llamada y no escucha ninguna voz o solo un mensaje grabado, el sistema automáticamente detecta que la línea está en funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos registros pueden ser utilizados para campañas publicitarias masivas o, en casos más sensibles, para intentos de fraude mediante la suplantación de identidad.

El usuario, en la mayoría de los casos, no percibe ningún costo ni afecta la funcionalidad de su línea telefónica por responder una de estas llamadas. El sistema finaliza el contacto tras unos segundos sin que se genere gasto alguno para la persona que atiende. Sin embargo, el riesgo radica en la exposición a futuros contactos no deseados o intentos de estafa.

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Robocalling masivo: cómo los bots filtran y reutilizan números

El proceso conocido como robocalling implica que servidores automáticos marcan números al azar para detectar cuáles están activos. Al responder la llamada, el número queda registrado y puede ser desviado a distintas finalidades: desde la venta de productos hasta intentos de engaño.

Frecuentemente, los usuarios intentan bloquear estos números, pero el mecanismo resulta ineficaz. (Gemini)

Este método es ampliamente utilizado en call centers, donde los operadores solo intervienen cuando el sistema detecta una línea activa y disponible para iniciar una conversación real. Así, el trabajo humano queda reducido al tramo final del proceso, mientras que la verificación de números y la gestión inicial corre a cargo de los algoritmos.

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Frecuentemente, los usuarios intentan bloquear estos números, pero el mecanismo resulta ineficaz porque los sistemas automáticos pueden cambiar la línea de origen en cada intento, haciendo que la misma llamada llegue desde diferentes números. Esta dinámica dificulta la defensa contra el spam telefónico y permite que la insistencia se sostenga a lo largo del tiempo.

Empresas, estafas y la dificultad para detectar el origen de las llamadas

Gran parte de estas llamadas provienen de empresas que comercializan seguros, servicios de energía o internet, pero hay un porcentaje creciente de intentos fraudulentos. Las llamadas de este tipo pueden simular ser bancos o instituciones oficiales, lo que aumenta la confusión y expone al usuario a potenciales engaños.

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El simple hecho de responder una llamada de origen desconocido puede convertir a la línea en objetivo recurrente de campañas comerciales o fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto constante y la variedad de números desde los que se realizan las llamadas hacen difícil distinguir entre una oferta legítima y una tentativa de estafa.

De este modo, el simple hecho de responder una llamada de origen desconocido puede convertir a la línea en objetivo recurrente de campañas comerciales o fraudes, al quedar registrada como activa y susceptible de ser utilizada en futuras interacciones.

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La tecnología detrás de estas prácticas continúa evolucionando, haciendo que el fenómeno del teléfono que suena y cuelga al segundo siga creciendo y afectando a usuarios en diferentes regiones.