OpenAI inicia operaciones en América Latina con una oficina en Brasil

Durante el evento 'OpenAI for Creators', Sam Altman anuncia el inicio de operaciones en Sao Paulo, Brasil. De esta manera, la compañía comienza su expansión en América Latina. Crédito: ninatalks/Instagram

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OpenAI ha comenzado formalmente operaciones comerciales en Brasil, con el objetivo de convertir el país en el centro de sus actividades para toda Latinoamérica. El anuncio se realizó durante un evento para periodistas en el Hotel Rosewood de São Paulo, con la presencia de ejecutivos de la compañía y representantes de instituciones locales.

La decisión de OpenAI de establecerse en Brasil responde al crecimiento sostenido de su base de usuarios en el país. Brasil se ubica entre los tres mercados con mayor número de usuarios activos mensuales de ChatGPT a nivel mundial, con 50 millones de personas empleando la plataforma cada mes. En los últimos doce meses, la cifra se ha duplicado, de acuerdo con datos presentados por Oliver Jay, vicepresidente de estrategia y operaciones de la compañía.

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El volumen de mensajes enviados mediante ChatGPT también muestra un alza considerable. Los usuarios brasileños envían 215 millones de mensajes diarios, superando los 140 millones registrados el año anterior. Este flujo diario posiciona a Brasil como el país con mayor actividad en este aspecto, y el portugués como el tercer idioma más utilizado en la plataforma.

OpenAI eligió Brasil como centro de operaciones para toda Latinoamérica por su crecimiento en usuarios de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil se destaca, además, en el uso de herramientas avanzadas como ChatGPT Images, y ocupa el segundo puesto global en cantidad de desarrolladores que crean soluciones con tecnologías de OpenAI. El mercado corporativo también experimenta una expansión: las licencias empresariales se han multiplicado por cinco en comparación con el año anterior, y la plataforma de programación Codex tiene en Brasil su principal mercado latinoamericano.

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Alianzas estratégicas con instituciones en Brasil

Durante la presentación, OpenAI anunció nuevas colaboraciones con entidades públicas y privadas. Entre ellas, se encuentra una alianza con Nubank, banco digital líder en la región, con quien desarrolla un asistente bancario basado en inteligencia artificial denominado “banquero privado”. Esta iniciativa busca incorporar IA en servicios financieros a gran escala.

En el ámbito científico y sanitario, dos instituciones brasileñas participarán en un proyecto internacional de financiamiento para catorce iniciativas de investigación en IA.

Sam Altman, CEO de OpenAI, se refirió al inicio de operaciones en Brasil durante un evento para periodistas. (Reuters)

El Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas (IMPA) evaluará las necesidades de las instituciones científicas para potenciar el impacto de la tecnología en la investigación, mientras que el Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la USP analizará aplicaciones de la IA en procesos clínicos y en la atención a pacientes.

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La compañía también mantiene acuerdos previos, como la formación de nuevos profesionales junto al Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) y un memorando con Prodam, empresa tecnológica de la administración de São Paulo, para el uso de ChatGPT en la gestión municipal.

Riesgos regulatorios y la relación con Estados Unidos

El evento incluyó consultas sobre posibles riesgos políticos ante decisiones de la administración estadounidense que puedan afectar el acceso de empresas extranjeras a modelos de IA avanzados.

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OpenAI mantiene acuerdos con el Instituto Tecnológico de Aeronáutica y la administración de São Paulo para formación y gestión pública. (Reuters)

Jason Kwon, director de estrategia de OpenAI, abordó este tema tras el precedente de junio, cuando la administración Trump vetó temporalmente el acceso a los modelos Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic para compañías no estadounidenses, medida que luego fue revertida.

“Restringir el acceso a modelos avanzados de inteligencia artificial no beneficia a Estados Unidos en la competencia global”, señaló Kwon en declaraciones recogidas. El ejecutivo explicó que el equipo de relaciones gubernamentales de OpenAI colaboró con la Casa Blanca para facilitar el rápido despliegue internacional de ChatGPT 5.6 Sol, el modelo más avanzado de la compañía.

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Competencia y desarrollo tecnológico en el mercado latinoamericano

La expansión de OpenAI en Brasil ocurre en un entorno de alta competencia. El país representa el segundo mercado más grande de desarrolladores del mundo, lo que explica la apuesta de la empresa por reforzar su presencia local. El panorama incluye la competencia de Anthropic, que opera con modelos propietarios, y la presión creciente de modelos de código abierto desarrollados en China.

Brasil lidera el envío diario de mensajes a ChatGPT y se posiciona como uno de los mercados más activos del mundo. (Reuters)

De acuerdo con la empresa, la colaboración activa con la comunidad de desarrolladores brasileños forma parte de la estrategia para mantener el liderazgo de sus herramientas, en un contexto donde la brecha técnica con sistemas asiáticos se ha reducido en pruebas recientes.

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El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial en Brasil, el impulso de alianzas estratégicas y la adaptación al contexto regulatorio internacional marcan la apertura de la nueva oficina de OpenAI, que aspira a consolidar el liderazgo de la compañía en el sector tecnológico latinoamericano.