Cómo activar la función del iPhone que avisa cuando la lente de la cámara está sucia

La alerta de lente sucia en iPhone 15 evita fotos borrosas por manchas o huellas. (Reuters)

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El lanzamiento de iOS 26 trajo consigo varias funciones que optimizan el uso cotidiano del iPhone, y una de ellas destaca por su utilidad para quienes toman fotografías con frecuencia. La nueva función de indicadores de limpieza de la lente de la cámara alerta al usuario cuando detecta suciedad en el objetivo, evitando así que las imágenes pierdan calidad por manchas o huellas.

La función de sugerencias de limpieza de lentes está disponible únicamente en el iPhone 15 y equipos posteriores. Aunque la actualización de iOS 26 llegó a modelos anteriores, aquellos que poseen un iPhone 14 Pro o versiones previas no encontrarán esta opción en el menú de ajustes. Tras instalar el sistema operativo, el indicador de limpieza suele activarse de forma predeterminada, aunque existe la posibilidad de configurarlo manualmente.

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Los indicadores de limpieza de iOS 26 se activan desde el menú de Cámara en Ajustes. (Europa Press)

Pasos para activar los indicadores de limpieza de lente

Para quienes desean comprobar si la función está activa o necesitan habilitarla manualmente, el procedimiento es sencillo:

Abrir la aplicación Ajustes en el iPhone .

Ingresar en el apartado Cámara .

Buscar y activar la opción Consejos de limpieza de lentes, que aparece cerca de la parte inferior del menú.

Una vez activada, el dispositivo detecta la presencia de suciedad en la lente de la cámara frontal y muestra una notificación que solicita limpiar el objetivo. Este aviso contribuye a mantener una calidad óptima en las fotografías, especialmente en situaciones como el uso por parte de niños, que suelen dejar huellas o manchas en el dispositivo.

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El sistema notifica automáticamente cuando detecta suciedad en la cámara frontal. (Europa Press)

Ventajas de la función Consejos de limpieza de lentes

La herramienta responde a una necesidad recurrente de los usuarios de smartphones: la aparición de manchas o reflejos en las imágenes provocados por suciedad en la lente. Apple introdujo esta función en septiembre de 2025, junto con novedades como el filtrado de llamadas y nuevos tonos de llamada.

El sistema muestra el aviso de limpieza de forma automática, sin requerir la intervención del usuario, aunque se puede desactivar o reactivar desde los ajustes.

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La incorporación de los indicadores de limpieza busca evitar que los usuarios pierdan momentos importantes por fotografías defectuosas. Un mensaje simple puede marcar la diferencia entre una imagen nítida y una arruinada por una huella inadvertida.

Las sugerencias de limpieza ayudan a preservar la calidad de imagen sin intervenciones manuales. (Reuters)

12 funciones de iOS que casi nadie usa y pueden mejorar tu iPhone

Además de los indicadores de limpieza, el ecosistema de iOS incluye otras once herramientas poco conocidas que pueden transformar la experiencia de uso:

Botón de acción personalizable: Permite asignar funciones específicas a un botón dedicado en los modelos más recientes.

Inteligencia visual con ChatGPT: Ofrece la posibilidad de interactuar con el contenido en pantalla usando inteligencia artificial.

Filtro avanzado de llamadas de spam: Silencia o bloquea llamadas sospechosas o desconocidas.

Ocultar aplicaciones con Face ID: Brinda privacidad adicional al ocultar apps detrás del reconocimiento facial.

Ocultar fotos y videos protegidos: Permite trasladar imágenes y videos a un álbum protegido por Face ID.

Reconocimiento de sonidos: Identifica sonidos como alarmas o llantos y envía notificaciones.

Indicadores de movimiento para evitar mareos: Muestra puntos animados en pantalla para reducir la desorientación durante viajes.

Escanear texto directamente desde la cámara: Convierte texto físico en editable desde cualquier campo de escritura.

Cuadrícula y nivel en la cámara: Ayuda a mejorar la composición de las imágenes.

App Medidas con realidad aumentada: Calcula distancias y alturas usando la cámara.

Trackpad oculto en el teclado: Facilita la edición de textos largos al transformar la barra espaciadora en un trackpad virtual.

Marcar correos importantes en Mail: Permite organizar y encontrar mensajes destacados en la bandeja de entrada.

iOS 26 incluye herramientas adicionales como filtrado de llamadas y reconocimiento de sonidos. (Reuters)

Estas funcionalidades, disponibles en distintas versiones recientes del sistema, permiten adaptar el teléfono a las necesidades de cada usuario y aprovechar al máximo las capacidades del iPhone.

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A medida que Apple continúa desarrollando nuevas versiones del sistema operativo, como iOS 27, se espera que el catálogo de funciones útiles y discretas siga ampliándose. La clave es explorar y configurar estas opciones para sacar mayor provecho del teléfono y mantener la calidad en todos los aspectos del uso diario.