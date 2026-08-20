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“La situación es catastrófica”: empresarios pymes marcharon a Casa Rosada por la crisis en el sector

La protesta se realizó por el Día del Empresario Nacional, con el impulso de cámaras y entidades afectadas por la caída de la actividad. Reclaman un cambio de rumbo al Gobierno. Los testimonios

Testimonios de empresarios pymes que marcharon a Plaza de Mayo. Crédito: Franco Motocam, Infobae.
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Emanuel Fernández es un empresario que fabrica calzado deportivo. Tiene 15 empleados, y llegó a tener más de 120, a partir de la comercialización de la marca Kioshi. Fue uno de los empresarios pymes que se movilizaron esta mañana a Plaza de Mayo, con el fin de dar a conocer la crisis que atraviesa gran parte del aparato productivo y económico del país.

La situación hoy de la industria es desesperante, casi terminal. Las zapaterías están cerrando casi diariamente. Estamos resistiendo y cambiando las estrategias de producción para tratar de sobrevivir. Esperamos que el Gobierno escuche nuestro reclamo y pronto cambie la situación, porque no va a quedar ninguna industria en pie”, ilustró Fernández a Infobae.

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La protesta callejera es poco habitual entre los empresarios. Por lo general, los dueños de empresas chicas y medianas se dedican a supervisar sus compañías, y están alejados de la vida gremial. Pero varios de ellos decidieron concentrarse este jueves por el Día del Empresario Nacional, con la consigna “Las pymes también son argentinas”, replicando la estética de la icónica bandera que los jugadores de la Selección mostraron durante el Mundial 2026. Desde la asunción de Javier Milei, cerraron 30.633 empresas y se perdieron más de 411.613 puestos de trabajo registrados.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), entre otras entidades empresarias.

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Las entidades apuntan a “visibilizar la situación del sector productivo y advertir sobre el impacto que tiene el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades de las pymes para sostener sus niveles de producción y rentabilidad”. También solicitaron que el Congreso trate el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por ENAC. Es la segunda actividad pública que hace este agrupamiento en dos años.

Gabriel tiene una pyme mendocina con 12 empleados. Es otro de los afectados por la política económica. “Nuestra empresa tiene que ir a buscar trabajo de calidad más lejos, a las provincias de San Luis, Córdoba y Buenos Aires. El horizonte lo tenemos cada vez más lejano a nuestras expectativas”, describió.

Según datos del Observatorio Pyme, la producción de las pequeñas y medianas empresas industriales cayó un 11% interanual en el segundo trimestre del año, mientras que el empleo retrocedió un 4,5%. Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes disminuyeron un 3,8% interanual en julio y un 2,1% respecto de junio, con un saldo negativo acumulado del 2,7% en los primeros siete meses.

Seis de las siete ramas relevadas presentaron caídas interanuales. Los mayores descensos se dieron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). Solo Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción mostró un crecimiento (+1%).

Un cartel blanco con texto negro "LAS PYMES TAMBIÉN SON ARGENTINAS" frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo. Se observa un cartel superior con texto
Un cartel en Plaza de Mayo indica el cierre de 30.000 empresas en Argentina durante la gestión de Javier Milei.

Según un informe de Fundar, solo en mayo, el número de empresas cayó en 2.371 respecto de abril y acumuló 16 meses consecutivos de bajas mensuales. En términos interanuales, en mayo se computaron 16.560 empresas menos que en el mismo mes de 2025, con 27 meses seguidos de caídas interanuales.

Actualmente, el país cuenta con 481.724 empresas, por debajo del máximo de 540.282 registrado en febrero de 2012 y de las 512.357 de noviembre de 2023. Por sectores, alojamiento y gastronomía tuvo la mayor merma en mayo (-1,38%), mientras que desde el inicio del actual gobierno transporte y almacenamiento retrocedieron 17,05% e industria manufacturera, 13,81%.

A la caída de rentabilidad y el parate productivo, se le suma el endeudamiento creciente. Los informes del Banco Central (BCRA) expusieron que la irregularidad crediticia pasó de 0,7% en octubre de 2024, a 3,5% de las firmas en junio de 2026.

Estamos con problemas de financiamiento, donde la tasa de interés está mal. Se va rompiendo la cadena de valor porque hay proveedores que se van cayendo. Van cerrando pymes que nos abastecen y tenemos que buscar al exterior”, expuso a este medio un propietario de una fábrica de luminarias de Rosario, que emplea entre 20 y 25 personas. “Tampoco tenemos mucho apoyo de certificaciones del Estado, y tenemos que recurrir a laboratorios privados para certificar productos de mejor calidad y precio”, agregó.

Testimonios de empresarios pymes que marcharon a Plaza de Mayo. Crédito: Franco Motocam, Infobae.

Daniel, dueño de una pyme metalúrgica con 43 años de trayectoria y que emplea a cinco personas, expresó: “Hoy tenemos una planta mínima y tratamos de apechugarla porque las condiciones del gobierno nacional con la industria son totalmente nefastas. El gran problema es la cadena de pago, que en muchos lugares está cortada”. Y agregó: “Donde no está cortada hay cheques y muchos vienen rechazados porque no hay fondos. Eso te repercute en la empresa porque hiciste el trabajo, la inversión, pusiste materiales y no lo recuperás”.

Desde el sector de la construcción, un empresario con una constructora de 200 trabajadores relató a este medio: “El mercado está muy chico, estamos sobreviviendo en una escala muy inferior a la que supimos tener. La obra pública está muy reducida. Tratamos de inventar otras cosas y sobrevivir con pequeñas obras”. Y concluyó: “Queremos sobrevivir a este proceso, pero esperamos que se revierta porque no sabemos cuánto tiempo vamos a sostener el nivel de actividad”.

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