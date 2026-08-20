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El récord crediticio podrá consultarse de manera gratuita cada cuatro meses en El Salvador

La nueva herramienta lanzada por la Defensoría del Consumidor explica cómo pedir el reporte a las agencias autorizadas y ayuda a detectar fallas que pueden complicar créditos, servicios básicos o nuevas oportunidades financieras.

Tarjeta de crédito azul y gris rota por la mitad. Caen monedas, billetes, iconos de casa, comida, autobús y cruz médica. Siluetas humanas intentan alcanzarlos.
La ciudadanía salvadoreña podrá consultar gratis su historial crediticio hasta tres veces al año a través del portal Guía tu récord crediticio. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ciudadanía salvadoreña tendrá acceso gratuito para consultar su historial crediticio hasta tres veces al año; es decir, una vez cada cuatro meses, a través del nuevo portal informativo Guía tu récord crediticio. Así lo afirmó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, durante su participación en la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión.

El funcionario explicó que esta herramienta, lanzada esta semana, busca facilitar el conocimiento y la gestión del historial crediticio, un elemento clave para acceder a financiamiento y servicios básicos.

Según Salazar, el historial crediticio funciona como una bisagra capaz de abrir o cerrar oportunidades de financiamiento, ya sea para créditos bancarios, contratos de servicios de telefonía, internet, electricidad o agua potable. “Cuando el historial refleja información negativa, como deudas vencidas o impagos, los consumidores pueden quedar excluidos de nuevas oportunidades”, advirtió. De acuerdo con datos de la Defensoría, cerca del 50 % de los casos atendidos corresponden a reportes negativos que persisten incluso después de que el consumidor ha cancelado la deuda.

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La nueva plataforma Guía tu récord crediticio, disponible en el sitio web de la Defensoría, permite a cualquier persona solicitar su historial de manera gratuita, hasta tres veces al año. Salazar detalló que en el portal se exponen los pasos para solicitar estos reportes a las tres agencias de información de datos autorizadas en el país. El acceso periódico está previsto legalmente para que los consumidores puedan monitorear su situación crediticia y, en caso de detectar errores o inconsistencias, gestionar su corrección ante las instancias correspondientes.

Persona sosteniendo varios documentos blancos y una tarjeta de crédito frente a su rostro, sentada en una mesa de madera.
Ricardo Salazar advirtió que los reportes negativos y los impagos pueden cerrar oportunidades de financiamiento para los consumidores en El Salvador./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Defensoría del Consumidor subrayó que el historial puede consultarse sin costo cada cuatro meses. Si el reporte muestra información incorrecta o desactualizada, el consumidor tiene derecho a exigir la corrección inmediata. “La ley establece que las agencias de información de datos y los proveedores deben actualizar el historial en un plazo máximo de tres días hábiles tras la cancelación de una deuda”, puntualizó. Esta obligación abarca tanto a bancos y financieras como a proveedores de servicios públicos.

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Durante la entrevista, Salazar reiteró que la falta de actualización o la existencia de datos erróneos en los reportes es una de las quejas más recurrentes. “Una situación bastante preocupante es que algunos expedientes siguen reportando moras ya saldadas, lo que afecta la reputación financiera de las personas”, insistió. Según la Defensoría, desde 2022 se han detectado más de 115,982 referencias crediticias en esta condición.

A través de Guía tu récord crediticio, los usuarios pueden conocer sus derechos y obligaciones, así como los mecanismos para contactar a las agencias de información, tanto en línea como en los centros de atención presencial distribuidos en los 14 departamentos del país. El portal también informa sobre los canales digitales disponibles, como WhatsApp y correo electrónico, para realizar consultas o solicitar correcciones.

Salazar enfatizó que el portal no constituye una base de datos crediticia, sino una guía orientativa para que los usuarios sepan cómo acceder y gestionar su información. “La consulta formal del historial debe realizarse directamente a las agencias de información de datos, que son las responsables de validar y actualizar los reportes”, puntualizó el funcionario.

Varias tarjetas de crédito de diferentes colores (azules, plateada, negra y dorada) están dispuestas sobre billetes de un dólar estadounidense.
La ley obliga a actualizar el historial crediticio en un máximo de tres días hábiles después del pago de una deuda, según la Defensoría del Consumidor./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de la Defensoría explicó que tanto bancos como financieras, cooperativas y comercios están obligados a reportar la información crediticia de manera regular. Solo los bancos generan entre el 45 % y el 50 % de los registros mensuales, mientras que las financieras y cooperativas representan alrededor del 17 % al 20 %, y los comercios cerca del 10 %. En total, el sistema registra más de 14 millones de referencias crediticias al mes.

La Defensoría mantiene un programa de inspecciones trimestrales, sin previo aviso, a las agencias de datos para verificar el cumplimiento de la legislación y detectar irregularidades. Según Salazar, actualmente existen más de 90 procesos sancionatorios en curso, con multas que pueden oscilar entre 100,000 y 500,000 dólares, dirigidos a entidades que incumplen la actualización de los historiales en el plazo establecido.

Entre los derechos destacados, está la posibilidad de recibir notificaciones gratuitas por mensaje al celular cada vez que se consulte o modifique el historial crediticio del usuario. Esto permite detectar consultas no autorizadas o cambios injustificados, un avance en la protección de los consumidores.

Finalmente, Salazar llamó a la población a utilizar el portal Guía tu récord crediticio para monitorear su situación financiera y denunciar cualquier irregularidad ante la Defensoría del Consumidor. La institución ofrece atención presencial, telefónica y digital para canalizar reclamos y consultas sobre información crediticia en El Salvador.

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