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La Cámara de Diputados se reorganiza con la influencia de los gobernadores como factor de presión sobre los bloques

Las provincias reordenan sus bancadas para el segundo semestre y aceleran altas y bajas en interbloques. Los mandatarios de Salta, Misiones, Córdoba y Santa Fe buscan mejorar su posición

Diputados de Provincias Unidas
Diputados de Provincias Unidas
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La Cámara de Diputados de la Nación enfrenta un proceso de reorganización para el segundo semestre del año. Como nunca antes, la presencia de los gobernadores en el armado de los bloques está haciendo que haya reajustes constantes y que se armen y se desarmen bloques e interbloques todo el tiempo.

Hay dos en particular que comenzaron el año legislativo en busca de convertirse en el fiel de la balanza entre los sectores mayoritarios -La Libertad Avanza y Unión por la Patria-, reclamando la representatividad federal y de los gobernadores.

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Días atrás se conoció que el próximo miércoles dejará de existir el bloque Innovación Federal. La nueva bancada continuará casi con los mismos integrantes, cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, pero ya no será presidida por Arrúa sino que quedará bajo la conducción de Herrera Ahuad (también ex gobernador).

Si bien aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el gobierno nacional.

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Claramente, este movimiento responde a cómo buscan posicionarse los gobernadores de Salta -Gustavo Sanz- y de Misiones -Hugo Passalacqua-, quienes hasta ahora se mostraron permeables a los requerimientos de la Casa Rosada, pero que en el debate de la Ley de Tierras se diferenciaron. Se lanza la carrera para el 2027 y los gobernadores, en especial aquellos que buscarán la reelección, empiezan a mover sus fichas.

El otro bloque que muestra fisuras entre sus miembros es el de Provincias Unidas, que ya tiene la primera fuga y es la ruptura de hecho del interbloque Unidos, conformado con Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

PJ Federal: Emir Félix, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Hugo Passalaqua, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával.
PJ Federal: Emir Félix, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Hugo Passalaqua, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával.

“Ya me fui de Unidos”, se lo escuchó decir al diputado rionegrino de extensa trayectoria parlamentaria. La salida de Pichetto ya es un hecho aunque todavía no fue notificado formalmente.

Pero dentro del bloque también hay como compartimientos estancos que no parecen articular entre sí. “Por un lado están los santafesinos, por otro lado los cordobeses, un tercer grupo son los patagónicos de Chubut y Río Negro, y un cuarto grupo son los radicales y los socialistas. No articulan porque cada uno está jugando la suya en referencia a los intereses de sus gobernadores. Tanto es así que la última reunión de bloque presencial que citó Scaglia fue la semana pasada: solo estuvieron presentes 4 diputados”, explicó una fuente que conoce los movimientos del bloque.

El debate por zona fría y zona caliente marcó esa diferencia y se espera una situación similar en otros dos puntos: deudas de los individuos y eliminación de las PASO.

Respecto a este último punto, hubo un diputado radical que está dentro de Provincias Unidas y fue tajante en su planteo: “el que vota para eliminar las PASO quiere la reelección de Javier Milei, y ese es el límite”.

En el mundo parlamentario se entiende que esto es común en los bloques que buscan tener un posicionamiento federal porque los intereses de una región no solo que no son los mismos que los de otra sino que colisionan, y ponen como ejemplo zona fría.

En ese caso, PU votó dividido con Lourdes Arrieta (Mendoza), Jorge Ávila (Chubut), Sergio Capozzi (Río Negro) y María Inés Zigarán (Jujuy) votando a favor, lo que muestra la mano del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Carlos Sadir de Jujuy. En contra votaron Carolina Basualdo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Pablo Farías, Pablo Juliano, Esteban Paulón, Gisela Scaglia y Alejandra Torres.

Esta situación ya se vivió con la salida de la Coalición Cívica del interbloque. En ese momento, la diputada Mónica Frade señaló que la convivencia en ese espacio se vio afectada porque la “línea” que bajan los gobernadores a sus diputados suele “obturar” una visión nacional sobre temas críticos.

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