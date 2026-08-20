Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Canal de Panamá evalúa disminuir el paso diario de buques para preservar sus reservas de agua

La administración asegura que actualmente no existe congestión pese al mayor volumen de embarcaciones y defiende la confiabilidad de la ruta como prioridad del negocio.

El Canal de Panamá ha registrado jornadas de hasta 41 tránsitos, aunque su capacidad habitual se sitúa entre 36 y 38 dependiendo de la composición del tráfico. REUTERS/Enea Lebrun
El Canal de Panamá ha registrado jornadas de hasta 41 tránsitos, aunque su capacidad habitual se sitúa entre 36 y 38 dependiendo de la composición del tráfico. REUTERS/Enea Lebrun
Guardar

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) analiza la posibilidad de reducir el número de tránsitos diarios como parte de las medidas para administrar el agua disponible, según explicó su administrador, Ricaurte Vásquez.

La evaluación ocurre mientras la vía mantiene un volumen elevado de operaciones y prepara nuevas restricciones de calado, en medio de las condiciones hídricas que enfrenta la cuenca.

La posibilidad supondría un paso adicional frente a las medidas anunciadas hasta ahora. El Canal había optado por reducir gradualmente el calado permitido a los buques sin disminuir los cupos diarios, pero las condiciones futuras podrían obligar a revisar esa estrategia.

PUBLICIDAD

Actualmente, la administración mantiene bajo seguimiento la disponibilidad de agua y las proyecciones hidrológicas antes de adoptar nuevas decisiones operativas.

Desde el 26 de agosto, el calado máximo autorizado para las esclusas Neopanamax bajará a 48 pies, equivalente a 14,63 metros, y desde el 3 de septiembre disminuirá nuevamente hasta 47,5 pies, unos 14,48 metros.

Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, señaló que la disponibilidad de agua será determinante para las próximas decisiones operativas de la vía interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun
Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, señaló que la disponibilidad de agua será determinante para las próximas decisiones operativas de la vía interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun

Estos ajustes buscan reducir el consumo de agua y anticiparse a un posible deterioro de las reservas durante los próximos meses.

Hasta ahora, las restricciones no han impedido que el Canal mantenga un elevado ritmo de operaciones. Vásquez explicó que el presupuesto fue elaborado sobre una base aproximada de 34 tránsitos diarios, mientras la capacidad normal puede ubicarse entre 36 y 38, dependiendo de la composición del tráfico. En abril, la vía llegó a manejar hasta 41 embarcaciones en una jornada.

PUBLICIDAD

El administrador aseguró que este mayor movimiento no significa que exista congestión en el Canal, pese a la presencia de embarcaciones esperando.

Algunos buques llegan antes de la fecha reservada y otros conforme a su programación. “¿Hay mayor volumen? Sí, hay mayor volumen. ¿Hay congestionamiento? No”, sostuvo al explicar la situación actual de la ruta.

Vásquez comparó el escenario con una carretera que recibe más automóviles, pero mantiene la circulación fluida. La ACP incluso ha flexibilizado sus operaciones para que, cuando un barco posee una reserva y aparece un espacio anterior disponible, pueda adelantarse.

La presencia de buques en espera no significa que exista congestión, según la administración del Canal, que asegura mantener fluidez pese al mayor volumen de embarcaciones. (Foto AP/Arnulfo Franco)
La presencia de buques en espera no significa que exista congestión, según la administración del Canal, que asegura mantener fluidez pese al mayor volumen de embarcaciones. (Foto AP/Arnulfo Franco)

Según el administrador, mantener comunicación permanente con las navieras permite ajustar la operación sin comprometer la transparencia del sistema.

La explicación también buscó despejar dudas sobre los elevados precios pagados recientemente por algunos buques para obtener espacios. Vásquez rechazó que exista un mecanismo comercial mediante el cual una embarcación simplemente pague para “pasar primero”.

Cada barco con reserva transita dentro del cupo adquirido, mientras los espacios disponibles pueden ofrecerse mediante subastas.

Los pagos extraordinarios responden a decisiones económicas de las propias navieras. Vásquez explicó que un barco puede estar dispuesto a pagar varios millones de dólares por un espacio cuando incumplir su fecha de llegada al destino puede representar pérdidas diez o quince veces superiores. En esas circunstancias, asumir el costo adicional del tránsito puede resultar financieramente más conveniente.

Uno de los casos estuvo relacionado con un buque que transportaba combustible y fue redirigido hacia Singapur, donde necesitaba llegar dentro de un período determinado. Al no contar con el espacio requerido, podía competir por los cupos disponibles. Son las propias navieras, explicó Vásquez, las que determinan hasta cuánto están dispuestas a pagar durante una subasta.

Las esclusas Neopanamax tendrán nuevas restricciones de calado desde finales de agosto como parte de las medidas para administrar las reservas de agua. REUTERS/Enea Lebrun
Las esclusas Neopanamax tendrán nuevas restricciones de calado desde finales de agosto como parte de las medidas para administrar las reservas de agua. REUTERS/Enea Lebrun

Los montos millonarios, sin embargo, están lejos de representar el comportamiento habitual. En condiciones normales, el promedio de las reservaciones y subastas oscila entre $250.000 y $300.000, mientras actualmente estaría alrededor de $400.000 a $425.000.

Los buques que han pagado más de $1 millón representan menos del 5% de las embarcaciones que han buscado transitar, según Vásquez.

Parte de la presión reciente está relacionada con los cambios que atraviesa el mercado energético por la situación en Medio Oriente. En enero, el Canal transitaba aproximadamente cuatro buques de gas natural licuado al mes, mientras que durante el último mes la cifra aumentó hasta 15 embarcaciones, de acuerdo con los datos proporcionados por el administrador.

Vásquez relacionó ese comportamiento con las alteraciones en el suministro internacional de energía y la situación de Catar, uno de los principales productores de gas natural licuado.

Los cambios están modificando rutas y necesidades de transporte, pero la ACP no considera que la coyuntura de Medio Oriente deba convertirse en la base para proyectar mayores ingresos permanentes.

Vista aérea de un gran barco transportador de GNL negro con la marca "SAMUEL A" y cuatro tanques esféricos blancos, navegando en el mar gris
El tránsito de buques de gas natural licuado aumentó de aproximadamente cuatro embarcaciones mensuales en enero a 15 durante el último mes. Facebook

“La confiabilidad del servicio es crítica”, afirmó Vásquez. Para la administración, una ruta que pierde previsibilidad puede llevar a las navieras a buscar alternativas, por lo que garantizar el tránsito tiene implicaciones que van más allá de los ingresos obtenidos durante períodos extraordinarios.

El objetivo es preservar la competitividad del Canal en el largo plazo, incluso ante aumentos temporales de la demanda.

En materia financiera, Vásquez señaló que el presupuesto del Canal ronda los $5.400 millones para este año fiscal y afirmó que la administración espera cumplir esa proyección, así como los excedentes que deberán ser entregados al Estado.

Los tránsitos durante el primer semestre superaron las previsiones incluidas originalmente en el presupuesto, según indicó.

La capacidad futura estará determinada principalmente por el comportamiento del agua. Vásquez considera que mantener entre 36 y 37 tránsitos diarios sería favorable para Panamá, pero la operación deberá adaptarse a las condiciones de la cuenca.

Los pagos superiores a $1 millón por espacios de tránsito son excepcionales y representan menos del 5% de los buques interesados, según Ricaurte Vásquez. Archivo
Los pagos superiores a $1 millón por espacios de tránsito son excepcionales y representan menos del 5% de los buques interesados, según Ricaurte Vásquez. Archivo

Después de priorizar restricciones graduales de calado, la posibilidad de reducir también los tránsitos diarios abre un nuevo escenario si las reservas obligan a profundizar las medidas de conservación.

Entre 2023 y 2024, el Canal de Panamá enfrentó una de las sequías más severas de su historia reciente, asociada al fenómeno de El Niño, que obligó a la administración a reducir por primera vez el número de tránsitos diarios para preservar las reservas de agua.

Ante esa experiencia, la ACP ha adoptado ahora medidas de conservación con mayor anticipación, entre ellas restricciones graduales de calado, con el objetivo de evitar una reducción de la capacidad de la vía. Sin embargo, la necesidad de aplicar nuevos ajustes dependerá del comportamiento de las lluvias y de los niveles de los lagos durante los próximos meses.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCanal de PanamáAguaFenómeno de El NiñoSequíaTransporte marítimoEstrecho de Ormuz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La comisión de postulación abre la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas en Guatemala

El órgano recibirá solicitudes del 21 al 25 de agosto de 2026 en la Universidad Rafael Landívar y deberá entregar una lista de seis nombres antes del 22 de septiembre

La comisión de postulación abre la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas en Guatemala

Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

La acción judicial se origina en una denuncia presentada el 17 de febrero de 2026, tras detectarse transferencias no autorizadas desde la banca en línea de una entidad que restaura un templo católico

Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Dos jóvenes reconocieron ante la justicia su responsabilidad en el atropello fatal de un menor en la carretera vieja a León, mientras la Fiscalía solicitó la máxima condena y la familia rechazó cualquier tipo de acuerdo

Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos

Las autoridades afirman que los ciudadanos trasladados permanecen solo de forma temporal y que, tras arribar en vuelos de repatriación, son llevados a territorio mexicano con apoyo de migración y bajo controles estrictos

Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos

Operación Combate 2 deja cinco aprehendidos en ofensiva contra pandilla Santa Eduviges en Panamá

Las autoridades investigan desde hace más de tres años actividades relacionadas con homicidios, microtráfico, robos y posesión ilegal de armas.

Operación Combate 2 deja cinco aprehendidos en ofensiva contra pandilla Santa Eduviges en Panamá

TECNO

Qué significa el término farmear y cuáles son los gestos que hacen los jóvenes en los videos

Qué significa el término farmear y cuáles son los gestos que hacen los jóvenes en los videos

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este jueves

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 20 de agosto

ENTRETENIMIENTO

El diseñador Marc Jacobs se ofrece a vestir a Luigi Mangione en su juicio por asesinato

El diseñador Marc Jacobs se ofrece a vestir a Luigi Mangione en su juicio por asesinato

Costó apenas unos cientos de dólares producirse y ya recaudó más de 4 millones en cines: la insólita película que se ha vuelto un fenómeno viral

Los MTV VMAs eliminan la categoría de rock por primera vez en casi cuatro décadas

“La vi salir en una camilla”: una vecina de Hayden Panettiere llamó al 911 varias veces por altercados con su exnovio

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

MUNDO

Líbano extraditó por primera vez a Siria a un general del régimen de Al Assad

Líbano extraditó por primera vez a Siria a un general del régimen de Al Assad

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin

Desaparecieron hace 34 años y el deshielo de un glaciar finalmente reveló dónde estaban

Una escuela australiana construyó un invernadero con 2.000 botellas de plástico

El ministro de Defensa israelí acusó a Erdogan de “arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas” en Siria