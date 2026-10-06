Economía

Inflación: las consultoras privadas anticipan un rebote en septiembre y estiman que volverá a superar el 2%

Las proyecciones privadas apuntan a una nueva aceleración de los precios, mientras los gastos de vivienda, agua y electricidad siguen presionando sobre el presupuesto de los hogares

El crecimiento del pluriempleo llevó a trabajadores profesionales a manejar para aplicaciones de transporte
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Tras el 1,7% registrado en agosto, las proyecciones privadas anticipan que la inflación de septiembre volverá a superar el 2% en Argentina. La expectativa llega mientras los gastos de vivienda, agua y electricidad avanzan por encima del promedio general y obligan a muchos hogares a recortar consumos, usar ahorros o buscar ingresos adicionales para sostener el presupuesto mensual.

La periodista de Economía, Belén Escobar señaló en Infobae Al Amanecer que las principales consultoras ya difundieron sus estimaciones para septiembre y sostuvo que se espera “un rebote”.

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Según explicó durante, varias mediciones privadas prevén “tener el dos nuevamente por delante”. De confirmarse esa tendencia, el índice mensual dejaría atrás el nivel de agosto, que el Gobierno había destacado tras conocerse el dato oficial.

Hombre calvo con pelo canoso ralo, con manos en la cabeza, sentado a una mesa con montones de papeles, recibos y documentos desparramados bajo una lámpara.
Los consumidores adaptaron sus compras en supermercados a través del uso constante de promociones y descuentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivienda, agua y electricidad

Escobar advirtió que el promedio del índice no refleja por igual la evolución de todos los gastos cotidianos. En agosto, los precios de vivienda, agua y electricidad aumentaron 2,8%, por encima de la inflación general de ese mes.

Ese comportamiento impacta de manera directa en las cuentas de los hogares, en un escenario en el que las proyecciones para septiembre apuntan a una nueva aceleración. La columnista no precisó qué consultoras elaboraron los cálculos ni los porcentajes estimados por cada una.

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El 83% redujo algún gasto para cubrir el costo de la vivienda

La periodista presentó además un informe sobre las decisiones que toman los hogares para afrontar los pagos mensuales vinculados con la vivienda. De acuerdo con los datos mencionados, el 83% de las personas consultadas redujo al menos un gasto para poder cubrir ese costo.

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
Los servicios de vivienda, agua y electricidad registraron una suba del 2,8% en agosto y superaron el índice general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese grupo, el 38% dejó de destinar dinero a alimentos u otros consumos esenciales. El relevamiento, sin embargo, no detalló la cantidad de participantes ni la entidad responsable de su elaboración.

Otra de las alternativas fue recurrir a reservas propias: el 37% utilizó ahorros o fondos de emergencia. A la vez, el 35% sumó horas de trabajo o tomó un empleo adicional para afrontar los gastos del hogar.

El pluriempleo se extiende entre quienes buscan complementar ingresos

Escobar vinculó este último dato con el crecimiento del pluriempleo. Según relató, algunos trabajadores suman actividades por fuera de su ocupación principal, incluso profesionales que manejan para aplicaciones de transporte con el objetivo de complementar sus ingresos.

Pilas de billetes de mil pesos argentinos, gafas, una pluma y un periódico titulado Informe: brecha salarial sobre un escritorio.
Las consultoras privadas proyectan que la inflación de septiembre en Argentina superará el 2% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La columnista relacionó esa búsqueda con el peso de los gastos que crecen por encima de la inflación promedio, entre ellos los asociados a mantener una vivienda. En paralelo, citó los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la evolución de los salarios.

El último registro mostró que el promedio salarial superó la inflación mensual, aunque Escobar remarcó que esa mejora no compensa el deterioro previo del poder adquisitivo. “Todavía están por debajo de los niveles de 2023”, afirmó al referirse a los informes de economistas.

También apuntó a las pérdidas acumuladas durante el período de mayor inflación, posterior a un movimiento del tipo de cambio. “Todo eso que perdiste no lo recuperaste”, dijo.

Los cambios en el presupuesto también se trasladan a las compras. Escobar indicó que supermercados y empresas de consumo masivo observan una mayor búsqueda de promociones y descuentos, con consumidores que intentan concentrar sus adquisiciones en los días con beneficios o reintegros.

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