Barítono costarricense Kevin Godínez debutará en La Scala de Milán con dos papeles en octubre

El barítono costarricense Kevin Godínez interpretará a Valentín en Faust el próximo 29 de octubre en el Teatro alla Scala de Milán. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

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El barítono costarricense Kevin Godínez dará uno de los pasos más importantes de su carrera artística este mes, cuando suba al escenario del Teatro alla Scala de Milán, Italia, para participar en dos producciones operísticas.

El artista, integrante del programa Ópera Estudio del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (MCJ), interpretará el próximo 29 de octubre el personaje de Valentín en Faust, del compositor francés Charles Gounod.

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La presentación se realizará como parte de una nueva producción del reconocido teatro italiano y permitirá al costarricense compartir escenario con figuras internacionales del canto lírico.

Godínez actuará junto a Julien Dran, quien interpretará a Faust; Ekaterina Bakanova, en el papel de Marguerite; y Alex Esposito, quien asumirá el personaje de Méphistophélès.

Sin embargo, la participación del barítono costarricense en Milán comenzará días antes.

Entre el 24 y el 28 de octubre, Godínez también participará en tres funciones de El elixir de amor, obra de Gaetano Donizetti, en las que interpretará a Belcore, otro de los papeles relevantes dentro de su repertorio para esta nueva etapa internacional.

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La llegada del cantante a La Scala se produce pocos meses después de que asumiera uno de los personajes más reconocidos de la ópera en Costa Rica.

El costarricense llega a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

Durante la temporada lírica nacional de 2026, Godínez interpretó a Fígaro en El Barbero de Sevilla, producción presentada por el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Compañía Lírica Nacional, en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

Ese papel permitió al público costarricense observarlo en uno de los grandes personajes del repertorio operístico y se convirtió en uno de los principales antecedentes de su nuevo desafío profesional.

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Meses después de aquella presentación, el cantante pasará del escenario del Melico Salazar a uno de los teatros de ópera más reconocidos internacionalmente.

La oportunidad surgió tras su participación, en agosto de 2026, en el ORFEO Concurso de Canto Lírico de América, donde obtuvo el tercer lugar.

Durante el certamen, Godínez recibió del maestro Paolo Gavazzeni, director artístico del Teatro alla Scala de Milán, la propuesta de interpretar los dos personajes.

Posteriormente, el costarricense recibió la invitación formal para incorporarse a las respectivas producciones.

“Acepté el reto de asumir dos roles que nunca he cantado de manera completa en uno de los teatros más icónicos del mundo. Es una oportunidad enorme y un paso muy importante en mi carrera”, expresó Godínez.

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Su incorporación a estas producciones representa también un nuevo paso para el canto lírico costarricense en escenarios internacionales.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó el logro del barítono y señaló que su participación refleja las posibilidades de crecimiento de los artistas nacionales cuando cuentan con espacios de formación.

Durante la temporada lírica costarricense de 2026, el barítono interpretó a Fígaro en El Barbero de Sevilla en el Teatro Popular Melico Salazar. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

“Ver a un joven talento costarricense llegar a un escenario como La Scala nos llena de alegría y demuestra hasta dónde puede llegar el talento cuando encuentra oportunidades para crecer”, indicó Rodríguez.

El jerarca agregó que “Kevin forma parte del Ópera Estudio y este nuevo paso en su carrera también nos habla del enorme potencial que tiene Costa Rica en el canto lírico”.

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Rodríguez aseguró además que desde el Ministerio de Cultura y Juventud buscan mantener programas que permitan a los artistas costarricenses desarrollar su formación y proyectarse fuera del país.

Godínez forma parte precisamente del Ópera Estudio, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud administrado por la Compañía Lírica Nacional, cuyo objetivo es fortalecer la preparación de jóvenes cantantes mediante procesos de formación y experiencia escénica.

A lo largo de su trayectoria, el barítono ha participado en producciones como Il barbiere di Siviglia, Falstaff, The Rape of Lucretia, I Pagliacci, Don Giovanni y La bohème, entre otras obras.

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La presentación en Milán agregará ahora dos nuevos papeles a esa experiencia y colocará al artista costarricense frente a un público internacional en una de las instituciones operísticas de mayor tradición.