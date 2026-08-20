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Over The Top: WWI gratis en Steam: cómo jugarlo en PC por tiempo limitado

Este es un título de acción de la Primera Guerra Mundial que se desarrolla en caóticos campos de batalla

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En Steam, se puede jugar gratis en PC por tiempo limitado: la promo rige hasta el 24 de agosto de 2026. (Steam)
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Lucha en batallas de hasta 200 jugadores con Over The Top: WWI, un juego ambientado en el crudo contexto de la Primera Guerra Mundial.

En Steam, se puede jugar gratis en PC por tiempo limitado: la promoción estará disponible hasta el 24 de agosto de 2026.

Para acceder, basta con ingresar a la plataforma y obtenerlo desde la página del juego para que quede asociado a la cuenta y disponible en la biblioteca.

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Captura de pantalla de la interfaz del videojuego Over The Top: WWI. Muestra un tanque Mark IV y opciones de personalización
Over The Top: WWI ofrece batallas de hasta 200 jugadores en la Primera Guerra Mundial. (Steam)

Cómo jugar gratis Over The Top: WWI en PC por tiempo limitado

  1. Ingresar a Steam desde la app de escritorio o desde el navegador.
  2. Buscar Over The Top: WWI en la tienda.
  3. Seleccionar la opción para jugarlo gratis y confirmarlo para que se agregue a la biblioteca.

La posibilidad de jugarlo sin costo rige hasta el 24 de agosto.

De qué trata Over The Top: WWI

El juego propone batallas multitudinarias de hasta 200 jugadores en un escenario de la Primera Guerra Mundial.

Un biplano vuela sobre un campo de batalla con árboles quemados y una gran explosión, con una interfaz de videojuego visible
Propone combates masivos de hasta 200 jugadores en la Primera Guerra Mundial. (Steam)

El jugador puede elegir clase y armamento dentro de un arsenal que incluye fusiles, artillería, aviones y tanques.

El objetivo es sobrevivir en medio del combate, en un entorno marcado por el caos y un campo de batalla completamente destructible.

Este es un juego de acción de la Primera Guerra Mundial que se desarrolla en caóticos campos de batalla completamente destruibles. Las explosiones destrozan el terreno; las edificaciones caen; y las primeras líneas de batalla pueden cambiar en minutos”, explica su descripción en Steam.

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Vista de un videojuego que muestra dos soldados en una trinchera con lanzallamas y fuego, alambre de púas, hierba y elementos de interfaz de usuario
El objetivo es sobrevivir al combate en un escenario caótico y totalmente destructible. (Steam)

Qué requisitos debe cumplir el PC para jugar Over The Top: WWI

El juego requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits. Como base, pide:

  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit
  • Procesador: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 3100
  • Memoria RAM: 8 GB
  • Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 570
  • DirectX: versión 11
  • Red: conexión de banda ancha a Internet
  • Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
  • Notas adicionales: mínimo 4 GB de VRAM; recomendado 40 FPS en 1920x1080 con preset “Low”
Campo de batalla con soldado en primer plano disparando un rifle, otros soldados caídos, explosiones, humo, trincheras y elementos de interfaz de videojuego
Un soldado de las fuerzas aliadas dispara un rifle en medio de un campo de batalla devastado por explosiones y humo en el videojuego Over The Top: WWI. (Steam)

Para un mejor desempeño, el juego también sugiere 64 bits y esta configuración:

  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit
  • Procesador: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
  • Memoria RAM: 16 GB
  • Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT
  • DirectX: versión 11
  • Red: conexión de banda ancha a Internet
  • Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
  • Notas adicionales: SSD recomendado; 60 FPS en 1920x1080 con preset “High”
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam cuenta con una amplia lista de juegos gratuitos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos gratis hay en Steam

Otros juegos gratis en Steam son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
(Dota 2 / Counterstike)
Dota 2 y Counterstike se encuentran de forma gratuita en Steam. (Dota 2 / Counterstike)
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Además de Steam, otra plataforma donde se pueden encontrar juegos gratis para PC de manera regular es Epic Games Store.

A través de su tienda digital, Epic Games suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado, que se reclaman desde la cuenta del usuario y quedan disponibles en la biblioteca una vez obtenidos.

Además de Steam, Epic Games Store también ofrece juegos gratis para PC con frecuencia. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Además de Steam, Epic Games Store también ofrece juegos gratis para PC con frecuencia. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Cómo reclamar juegos gratis en Epic Games Store

Para acceder a estas promociones, el usuario debe ingresar a Epic Games Store con su cuenta, buscar la sección de juegos gratuitos o identificar el aviso de “gratis” en la tienda y completar el proceso de obtención.

Después, el juego queda asociado a la cuenta y puede descargarse e instalarse en la PC desde el launcher.

Qué tener en cuenta antes de descargarlos

Como ocurre con otras tiendas digitales, conviene revisar la fecha de vigencia de cada promoción y verificar los requisitos del sistema antes de iniciar la descarga. También es importante contar con conexión a Internet para la instalación y el acceso a la biblioteca.

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