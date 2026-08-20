Over The Top: WWI gratis en Steam: cómo jugarlo en PC por tiempo limitado

Lucha en batallas de hasta 200 jugadores con Over The Top: WWI, un juego ambientado en el crudo contexto de la Primera Guerra Mundial.
En Steam, se puede jugar gratis en PC por tiempo limitado: la promoción estará disponible hasta el 24 de agosto de 2026.
Para acceder, basta con ingresar a la plataforma y obtenerlo desde la página del juego para que quede asociado a la cuenta y disponible en la biblioteca.
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Cómo jugar gratis Over The Top: WWI en PC por tiempo limitado
- Ingresar a Steam desde la app de escritorio o desde el navegador.
- Buscar Over The Top: WWI en la tienda.
- Seleccionar la opción para jugarlo gratis y confirmarlo para que se agregue a la biblioteca.
La posibilidad de jugarlo sin costo rige hasta el 24 de agosto.
De qué trata Over The Top: WWI
El juego propone batallas multitudinarias de hasta 200 jugadores en un escenario de la Primera Guerra Mundial.
El jugador puede elegir clase y armamento dentro de un arsenal que incluye fusiles, artillería, aviones y tanques.
El objetivo es sobrevivir en medio del combate, en un entorno marcado por el caos y un campo de batalla completamente destructible.
“Este es un juego de acción de la Primera Guerra Mundial que se desarrolla en caóticos campos de batalla completamente destruibles. Las explosiones destrozan el terreno; las edificaciones caen; y las primeras líneas de batalla pueden cambiar en minutos”, explica su descripción en Steam.
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Qué requisitos debe cumplir el PC para jugar Over The Top: WWI
El juego requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits. Como base, pide:
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit
- Procesador: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 3100
- Memoria RAM: 8 GB
- Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 570
- DirectX: versión 11
- Red: conexión de banda ancha a Internet
- Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
- Notas adicionales: mínimo 4 GB de VRAM; recomendado 40 FPS en 1920x1080 con preset “Low”
Para un mejor desempeño, el juego también sugiere 64 bits y esta configuración:
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit
- Procesador: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
- Memoria RAM: 16 GB
- Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT
- DirectX: versión 11
- Red: conexión de banda ancha a Internet
- Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
- Notas adicionales: SSD recomendado; 60 FPS en 1920x1080 con preset “High”
Qué otros juegos gratis hay en Steam
Otros juegos gratis en Steam son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC
Además de Steam, otra plataforma donde se pueden encontrar juegos gratis para PC de manera regular es Epic Games Store.
A través de su tienda digital, Epic Games suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado, que se reclaman desde la cuenta del usuario y quedan disponibles en la biblioteca una vez obtenidos.
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Cómo reclamar juegos gratis en Epic Games Store
Para acceder a estas promociones, el usuario debe ingresar a Epic Games Store con su cuenta, buscar la sección de juegos gratuitos o identificar el aviso de “gratis” en la tienda y completar el proceso de obtención.
Después, el juego queda asociado a la cuenta y puede descargarse e instalarse en la PC desde el launcher.
Qué tener en cuenta antes de descargarlos
Como ocurre con otras tiendas digitales, conviene revisar la fecha de vigencia de cada promoción y verificar los requisitos del sistema antes de iniciar la descarga. También es importante contar con conexión a Internet para la instalación y el acceso a la biblioteca.
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