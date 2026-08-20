Cómo pasar todos tus datos de un iPhone a tu nuevo Android de forma rápida y sin cables

Cómo pasar de iPhone a Android sin cables y con tus datos completos en minutos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Cambiar de iPhone a Android ya no es un proceso complicado ni está lleno de obstáculos técnicos. Hoy en día, es posible transferir todos tus datos (incluidos contactos, fotos, mensajes, aplicaciones compatibles y hasta el historial de WhatsApp) de forma inalámbrica, sin cables ni software adicional.

Con la integración de herramientas de migración en los propios sistemas operativos y la compatibilidad de los servicios en la nube, el salto entre ecosistemas se ha vuelto mucho más sencillo y accesible.

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Aprovechar estos métodos permite conservar tu información sin perder tiempo, evitar errores y garantizar que tu nuevo Android esté listo para usarse desde el primer momento. Aquí te explicamos los pasos clave para lograr una migración completa, rápida y segura.

Antes de cambiar de iPhone a Android, desactiva iMessage y prepara la conexión Wi‑Fi - REUTERS/Violeta Santos Moura

Antes de empezar: prepara tu iPhone y tu Android

Carga ambos dispositivos para evitar interrupciones.

Conéctalos a una red Wi-Fi estable . La transferencia inalámbrica requiere buena conectividad.

Desactiva iMessage en el iPhone para evitar problemas con los mensajes SMS y MMS en el nuevo teléfono.

Desbloquea el iPhone si tiene PIN, patrón o contraseña y considera desactivar el bloqueo automático durante el proceso.

Revisa el almacenamiento disponible en el Android; la transferencia se detendrá si el espacio es insuficiente.

Si tu iPhone pertenece a una organización (empresa, escuela), es posible que existan restricciones de seguridad para transferir ciertos datos.

Qué se transfiere (y qué no) en la migración a Android

Se transfiere:

Contactos, fotos y videos de la galería

Calendario y eventos

Mensajes SMS y MMS

Historial de llamadas

Aplicaciones compatibles (según disponibilidad en Google Play)

Documentos almacenados localmente

Cuenta de Google y configuraciones básicas

Historial de WhatsApp (si eliges transferirlo)

WhatsApp también se puede mover, cómo transferir el historial de chats al nuevo Android - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

No se transfiere:

Aplicaciones que no existen en Android o que requieren licencias específicas

Contraseñas almacenadas en el llavero de iCloud (deben exportarse manualmente)

Datos cifrados de apps privadas o bancarias (requieren reinstalación y autenticación)

Músicas, libros y películas comprados en Apple Store (salvo que sean compatibles)

Paso a paso: transferencia inalámbrica de datos

1. Enciende el nuevo Android y sigue la configuración inicial. En las primeras pantallas, el sistema te preguntará si deseas copiar datos de otro dispositivo. Elige la opción “iPhone o iPad”.

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2. Vincula ambos dispositivos. Muchos modelos recientes muestran un código QR en pantalla. Escanea ese código con la cámara del iPhone para crear una conexión inalámbrica segura.

3. Selecciona los datos que quieres transferir. Elige qué quieres copiar (fotos, contactos, apps, mensajes, etc.) y confirma la selección. Si usas WhatsApp, el sistema te enviará una notificación para copiar el historial de chats.

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4. Mantén ambos dispositivos conectados hasta que el proceso termine. Puedes seguir configurando tu Android mientras la transferencia se realiza en segundo plano.

5. Inserta la SIM física o descarga la eSIM en el nuevo Android si corresponde. Sigue las instrucciones del proveedor de telefonía para activar el servicio.

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Qué hacer si no aparece un código QR

Si tu Android o iPhone no muestra un código QR, puedes iniciar la transferencia manualmente desde el menú “Copia de seguridad y restauración” o usando la app oficial “Cambiar a Android” de Google, disponible en la App Store. Elige la red Wi-Fi, accede a tu cuenta de Google y sigue las instrucciones para copiar los tipos de datos permitidos por este método.

Consejos adicionales para una migración sin tropiezos

Valida la transferencia de WhatsApp : solo podrás migrar el historial si usas la función oficial y tienes ambas apps actualizadas.

Revisa que todos tus contactos y archivos estén en su lugar antes de borrar tu iPhone o entregarlo.

Actualiza el Android a la última versión para asegurar compatibilidad y acceso a todas las funciones.

Si tienes problemas con la SIM o la eSIM, contacta a tu operador de telefonía para recibir ayuda personalizada.

Transferir datos de un iPhone a un Android es ahora un proceso rápido, seguro y sin cables adicionales. Seguir los pasos recomendados garantiza que tu información viaje completa y tu nuevo Android esté listo para usarse desde el primer día, sin perder nada en el camino.

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