Japón recibe a “La joven de la perla” en una visita excepcional: ¿la última vez?

La obra "La Joven de la perla" de Johannes Vermeer se exhibirá en el Museo Nakanoshima de Osaka del 21 de agosto al 27 de septiembre de 2026, según indica un anuncio en japonés

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La joven de la perla se exhibirá esta semana en Osaka, en un inusual viaje al extranjero para la obra maestra del siglo XVII de Johannes Vermeer y posiblemente el último a Japón.

La obra se mostrará desde el viernes en el Museo de Arte Nakanoshima de Osaka, mientras su museo de origen, el Mauritshuis de La Haya, permanecerá cerrado hasta el 20 de septiembre por tareas de mantenimiento.

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“Para el Mauritshuis, el viaje de la Joven es una oportunidad especial de compartirla con el público japonés, quizás por última vez”, dijo la directora del Mauritshuis, Martine Gosselink.

El museo por lo general no presta la pintura “porque es nuestra obra más importante y valiosa”, pero las renovaciones permitieron que viajara, explicó Gosselink.

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"La joven de la perla", de Johannes Vermeer (EFE/Nucci Michele)

La institución neerlandesa recibe con frecuencia la visita de entusiastas admiradores japoneses, y otros países como China, Singapur y Corea del Sur también consultaron por la posibilidad de recibirla en préstamo, señaló.

“Pero elegimos Japón, porque Japón tiene una enorme cantidad de admiradores. Y realmente aman a Vermeer. Aman La joven de la perla”, dijo Gosselink.

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“Y la cantidad de visitantes que llegan desde Japón cada año al Mauritshuis es muy grande. Así que pensamos que, si un país merece a la Joven, debería ser Japón”, agregó.

La Mona Lisa del Norte

La muestra de Osaka, que se extenderá hasta el 27 de septiembre, incluirá un total de doce pinturas de la colección del Mauritshuis, entre ellas Diana y sus ninfas, de Vermeer, y El hombre que ríe, de Rembrandt.

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Apodada la Mona Lisa del Norte por la expresión inescrutable de su protagonista, que recuerda al famoso retrato de Leonardo da Vinci, la pintura alcanzó fama mundial tras inspirar una novela superventas que fue llevada a Hollywood.

El pequeño lienzo muestra a una joven sobre un fondo oscuro, con la cabeza girada hacia el espectador y un pendiente de perla que brilla bajo su turbante azul y crema.

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La última vez que el retrato fue prestado fue en 2023, para un viaje menos exótico al Rijksmuseum de Ámsterdam.

La duquesa de Cambridge, Kate, observa "La joven con la perla", de Johannes Vermeer, durante una visita a La Haya, Países Bajos, 11 de octubre de 2016 (REUTERS/Arthur Edwards/Pool)

La obra realizó una gira mundial entre 2012 y 2014, mientras se llevaban a cabo trabajos anteriores en el Mauritshuis.

La muestra de Osaka será su cuarta visita a Japón.

Tras una exhibición en Tokio en 1984, la pintura llegó a Osaka para conmemorar el 400º aniversario de las relaciones entre Japón y los Países Bajos, y atrajo a 600.000 visitantes, informó el Asahi Shimbun, organizador de la muestra más reciente.

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También estuvo en Tokio y Kobe en 2012 y convocó a 1,2 millones de admiradores, según Asahi.

El Mauritshuis permanecerá cerrado del 24 de agosto al 20 de septiembre por tareas de mantenimiento y La joven de la perla volverá a exhibirse allí desde comienzos de octubre.

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Fuente: AFP