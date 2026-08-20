La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por feminicidio en grado de tentativa y pidió su detención preventiva (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

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El consultor político Fernando Gabriel Cerimedo declaró este jueves ante la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra tras ser imputado por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa contra su pareja, Nadia Shirley Beller Delgadillo. El expediente judicial sostiene que la víctima fue atacada a tiros el 17 de agosto frente al Hotel Swissôtel y sobrevivió con heridas de bala en el cuello, tórax y brazo derecho.

En su declaración testifical, Cerimedo expuso que conoció a Beller en octubre de 2025 durante actividades vinculadas a la campaña del presidente Rodrigo Paz, a través de un amigo en común, Hugo Acha. El consultor relató que la relación pasó de lo profesional a lo personal y que, desde entonces, mantuvieron un vínculo sentimental.

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Según consta en el acta, Cerimedo afirmó: “Mantengo una relación sentimental con muchas idas y vueltas, pero sí hasta el 17 de agosto de 2026 en el hotel SUN que está al frente del Viru Viru”.

El documento judicial señala que la Fiscalía sostiene la hipótesis de que Cerimedo persuadió a Beller para acudir al hotel bajo el argumento de recibir información de inteligencia. De acuerdo con la acusación, la víctima expresó que su pareja le aseguró que contaría con custodios armados para su protección.

Se conoció la declaración de Fernando Cerimedo ante la Fiscalía de Bolivia tras ser imputado por tentativa de feminicidio

El 16 de agosto, según la declaración de Cerimedo, ambos acudieron a la Clínica las Américas porque Beller presentaba malestar y náuseas. El consultor precisó que la joven estaba embarazada de cuatro semanas.

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“El día lunes 17 de agosto ella se quedó en el hotel y yo me fui a la ciudad de La Paz, en el vuelo de las 06:50 de la mañana, incluso yo cuando me fui pagué, avisé en recepción que había alguien en la habitación, tipo 11 de la mañana ella saldría del hotel…”, figura en el expediente.

La investigación indica que, al salir del hotel, Beller fue interceptada por dos personas en motocicleta que le dispararon y la despojaron de su teléfono y cartera. Entre los elementos recolectados por la Fiscalía se incluyen registros de comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad, pericias balísticas, teléfonos y una computadora secuestrados al acusado, además de las motocicletas presuntamente utilizadas en el ataque.

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El Ministerio Público también destacó que la víctima estaba embarazada al momento de la agresión, hecho que podría agravar la calificación penal conforme al artículo 252 Bis del Código Penal boliviano. El certificado médico forense estableció 30 días de incapacidad médico-legal. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente por una fractura del húmero derecho.

Se conoció la declaración de Fernando Cerimedo ante la Fiscalía de Bolivia tras ser imputado por tentativa de feminicidio

Cerimedo fue aprehendido el 18 de agosto y, al declarar ante la Policía, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio. La Fiscalía solicitó su detención preventiva en el penal San Pedro-Chonchocoro de La Paz, argumentando riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación. Entre los fundamentos, el Ministerio Público menciona que el acusado es ciudadano argentino, que no acreditó arraigo laboral y domiciliario en Bolivia y que fue interceptado por agentes policiales cuando estaba a punto de abordar una aeronave con destino a otra ciudad.

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