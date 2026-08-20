Carlos Bianco: “No puede ser Cristina Kirchner el eje principal de una campaña política”

Carlos Bianco afirmó que Cristina Kirchner no puede ser el eje principal de una campaña política del peronismo y pidió volver a poner la agenda social en el centro

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El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, analizó la crisis interna del peronismo, la derrota electoral del último gobierno nacional y las dificultades para proyectar a nivel país el modelo que impulsa Axel Kicillof en territorio bonaerense, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Bianco defendió la construcción política en torno al gobernador bonaerense y rechazó la idea de que Kicillof busque desarrollar un proyecto individual. “No es que Axel quiera hacer algo individualmente, sino que nosotros tenemos un proyecto político que lo estamos implementando en la provincia y que nos gustaría implementar en la Argentina”, sostuvo.

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La discusión sobre el futuro del peronismo estuvo atravesada, además, por una autocrítica sobre la gestión que precedió al gobierno de Javier Milei. Bianco reconoció que las expectativas de los votantes son diferentes cuando gobierna una fuerza que tiene a la justicia social como una de sus principales banderas.

“Nadie espera ni de Milei ni de Macri que mejore el salario real. Nadie lo espera, realmente. Cuando gobierna un gobierno peronista, todos esperan eso. Y si no se logra es un fracaso”, afirmó. Y fue más allá: “Si vos sos un gobierno peronista que tiene como bandera la justicia social y no lo lograste, fracasaste”.

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Carlos Bianco respaldó el proyecto político de Axel Kicillof y rechazó que el gobernador bonaerense impulse una construcción individual dentro del peronismo (Infobae en Vivo)

Bianco y la autocrítica tras la derrota: “Un poquito de esa responsabilidad la tuvimos todos”

Para explicar el escenario que atraviesa al peronismo, Bianco recurrió a una comparación futbolística. Describió la situación posterior a una derrota como el momento en que un equipo vuelve al vestuario y aparecen los reproches entre sus integrantes.

“Es como cuando perdés una final y después vas al vestuario y no está todo bien con tus compañeros. En el vestuario te echás en cara que pateaste mal el córner, que el arquero se comió el gol. Eso es normal, máxime en una fuerza política como el peronismo, donde se está procesando todo eso”, explicó.

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En ese marco, asumió una responsabilidad colectiva por el resultado de la última experiencia de gobierno. “En ese equipo del peronismo participaron todos los sectores. Por lo tanto, fue un fracaso de todos. Alguno tendrá más responsabilidad, otro menos, pero un poquito, una cuota aparte de esa responsabilidad en el mal gobierno la tuvimos todos”, reconoció.

El ministro también cuestionó la interpretación de que Kicillof esté concentrado en una carrera personal dentro del peronismo. “No es que el gobernador quiera crecer en su carrera política. Yo lo que creo es que uno tiene un proyecto político, participa de un proyecto político. Participa de equipos, de construcciones”, planteó.

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Según su visión, el desafío pasa por transformar esa construcción en una alternativa nacional. “En ese marco, no es que Axel quiera hacer algo individualmente”, insistió.

Carlos Bianco defendió las PASO como una herramienta que fortalece el sistema de partidos y reclamó una conducción más clara para el peronismo

PASO, unidad y una conducción más clara para el peronismo

La discusión sobre el futuro partidario también ocupó un lugar central en la entrevista. Bianco valoró que los principales referentes del peronismo hayan logrado sentarse en una misma mesa y alcanzar acuerdos, al menos en torno a la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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“Los principales referentes, aquellos que tienen más responsabilidades políticas, se pudieron poner de acuerdo, por lo menos en defender un instrumento que fortalece el sistema de partidos y fortalece la democracia en Argentina: el sistema de las PASO”, señaló.

Para el funcionario bonaerense, la eventual competencia interna debe canalizarse dentro de las reglas democráticas. “Cada sector generará una referencia, eventualmente una candidatura, y después el pueblo argentino definirá quién mejor lo representa”, sostuvo.

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Al mismo tiempo, consideró que una de las principales lecciones de la última experiencia de gobierno es la necesidad de evitar una estructura excesivamente fragmentada. “Probablemente tenga que ser un equipo más homogéneo, menos loteado. Obviamente tienen que participar los sectores, pero tiene que haber una conducción clara”, afirmó.

Y utilizó nuevamente una referencia futbolística para explicar su planteo: “No puede haber dos técnicos. El que sea el próximo presidente del peronismo tiene que conducir ese gabinete”.

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El ministro bonaerense admitió que todos los sectores del peronismo tuvieron responsabilidad en el fracaso de la última gestión nacional

La crítica al modelo económico de Milei y el RIGI

Bianco también cuestionó algunas de las premisas del programa económico del gobierno de Javier Milei. Consultado sobre un análisis de Moody’s que proyecta una continuidad de determinadas políticas económicas después de 2027, el ministro relativizó esa posibilidad y puso el foco en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

“Hay cosas que no son tan ciertas. Tener superávit fiscal sobre la base de cortar todos los fondos a las provincias... El superávit fiscal que muestra el gobierno equivale exactamente a lo que el gobierno le sacó a las provincias”, afirmó.

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Respecto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Bianco reconoció que es necesario generar condiciones para atraer inversiones, pero cuestionó la ausencia de exigencias a las empresas beneficiadas.

“Estoy de acuerdo en generar incentivos para que se desarrollen ciertos sectores. El RIGI hace eso. Lo que no hace es pedirle nada a cambio”, sostuvo. Según explicó, una política industrial debería contemplar compromisos vinculados con “valor agregado local, empleo local, que las divisas se queden en el país”. “Eso es lo que no hace el gobierno de Milei”, concluyó.

La deuda con el FMI y las diferencias con el gobierno anterior

Bianco también realizó una autocrítica sobre la relación que mantuvo el último gobierno peronista con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque se diferenció de quienes plantean dejar de pagar la deuda con el organismo.

Bianco cuestionó el superávit fiscal de Javier Milei al afirmar que se apoya en el recorte de fondos nacionales a las provincias (Infobae en Vivo)

“Durante el gobierno peronista se encaró mal la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Haberse sentado en términos amistosos con el FMI fue un error”, afirmó.

Sin embargo, rechazó la posibilidad de incumplir los compromisos con el organismo. “No estoy de acuerdo en no pagarle al FMI, porque nunca nadie lo hizo y porque no pagarle implica defaultear. Defaultear con el FMI te transforma en un paria de la economía mundial”, sostuvo.

El funcionario también explicó por qué considera difícil trasladar de manera automática las políticas implementadas por la administración de Kicillof en la provincia de Buenos Aires al ámbito nacional. “Vos generás el 40% de los impuestos totales de la Argentina, se recibe el 22% de los coparticipables y en realidad recibís el 7% de los totales. Es otro nivel de recursos el que maneja un gobierno nacional respecto de una provincia”, argumentó.

En ese punto, volvió a cuestionar el impacto que tuvieron los recortes de fondos nacionales sobre la administración bonaerense y aseguró que la provincia dejó de recibir “26,7 billones de pesos en obra pública y transferencias no automáticas”.

Cristina Kirchner y el desafío de volver a poner la agenda social en el centro

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y el lugar que debería ocupar la expresidenta en una futura campaña electoral del peronismo.

Bianco defendió su inocencia y reclamó su libertad, aunque consideró que la situación judicial de la exmandataria no debería convertirse en el principal eje de una campaña.

“Creemos en la inocencia de Cristina y creemos que tiene que estar en libertad. Ahora, lo que creo es que no puede ser el eje principal de una campaña política”, afirmó.

Bianco defendió la inocencia de Cristina Kirchner y reclamó su libertad por su situación judicial

En su opinión, la discusión electoral debería concentrarse en las dificultades cotidianas de los argentinos. “Hay que discutir otros temas, porque los argentinos lo que te están planteando hoy es: ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo pago la deuda que no puedo pagar? El pibe se quedó sin laburo”, enumeró.

Sobre un eventual indulto, señaló que personas cercanas a Cristina Kirchner ya manifestaron públicamente que ella no quiere esa alternativa. “Porque es como validar la culpabilidad”, explicó.

Bianco también describió un cambio en las demandas que recibe la administración bonaerense y vinculó esa situación con el deterioro de la situación económica y laboral. “Hoy la gente me pide que la atiendan en un hospital porque se quedó sin obra social o porque no puede pagar la prepaga. No me había pasado, empezó a pasar los últimos 15 días”, relató.

Banco Central: “Tenés que tener determinadas herramientas para hacer política monetaria”

En otro tramo de la conversación, Bianco se refirió al debate sobre la independencia del Banco Central y el financiamiento monetario del Tesoro.

Bianco defendió la independencia del Banco Central, pero planteó que debe conservar herramientas para hacer política monetaria (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El ministro defendió la autonomía de la autoridad monetaria, pero sostuvo que esa independencia no debería implicar renunciar a las herramientas de política económica. “El Banco Central es independiente hace mucho tiempo. Vos tenés que tener determinadas herramientas para hacer política monetaria. ¿Querés renunciar a la política monetaria? No. Quiero que desde el Banco Central se haga política monetaria independiente”, afirmó.

Consultado específicamente sobre el cierre del canal de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, consideró que no representa un problema mientras se preserve la independencia de la institución. “Como está ahora, no le veo problema, siempre que sea independiente el Banco Central, como es ahora”, sostuvo.

El futuro político de Bianco

Hacia el final de la entrevista, Bianco se refirió a su propio futuro político y dejó claro que, por el momento, su tarea está vinculada a la construcción del espacio de Kicillof dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Yo voy a hacer lo que me diga Axel. Este año me dio una instrucción: ocuparme de la construcción del movimiento Derecho al Futuro en la provincia de Buenos Aires”, explicó.

Sobre el escenario electoral del próximo año, evitó anticipar definiciones y aseguró que dependerán de las reglas que finalmente se establezcan. “El año que viene se verá con la herramienta que esté: si está en las PASO, será una PASO, si no, será una discusión”, concluyó.

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