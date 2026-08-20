Una serie de operativos por la caza ilegal de patos y yacarés terminaron con dos detenidos y armas secuestradas

Los allanamientos por caza ilegal de fauna silvestre se realizaron en La Quinta, Arroyito y Vera en el marco de una investigación penal

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Un operativo conjunto entre la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba y efectivos de la Policía de Santa Fe derivó en dos detenciones y el secuestro de armas, dinero y otros elementos vinculados a la caza ilegal de fauna silvestre autóctona. Los procedimientos se desplegaron en las localidades cordobesas de La Quinta y Arroyito, y en la ciudad santafesina de Vera, en el marco de una investigación penal impulsada por la Secretaría de Biodiversidad de Santa Fe.

La causa tiene como eje la captura ilegal de patos y yacarés, dos especies de fauna autóctona cuya depredación clandestina motivó la intervención coordinada de fuerzas policiales de ambas provincias.

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Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en los tres puntos geográficos y estuvieron orientados a desarticular una red de actividades vinculadas a la caza ilegal en la región.

En los procedimientos secuestraron armas de fuego, armas blancas, cartuchería, teléfonos celulares, documentación, vestimenta y dinero en efectivo

Del resultado de los procedimientos, el material incautado incluyó dos armas de fuego, armas blancas, cartuchería, documentación, vestimenta relacionada con la actividad, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de otros elementos con relevancia para la causa judicial. Los dos hombres detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

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Las acciones estuvieron bajo la dirección del director general de la Patrulla Rural, Jorge Funes, y se enmarcaron en los esfuerzos de ambas fuerzas para proteger las especies de fauna silvestre en la región.

Antecedentes de casos similares en Córdoba

En antecedentes de Córdoba, operativos contra la caza furtiva en Monte Maíz, Bell Ville y Quilino dejaron detenidos, armas decomisadas y fauna silvestre incautada

Operativos contra la caza furtiva en tres localidades del interior de Córdoba resultaron en la detención de varios hombres y el decomiso de armas, fauna silvestre, perros de caza y un vehículo. Las intervenciones tuvieron lugar en Monte Maíz, Bell Ville y Quilino, bajo la conducción de efectivos de la Dirección de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba.

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La acción de mayor envergadura se desplegó en Quilino, donde los uniformados ingresaron al domicilio de un hombre de 43 años. El registro arrojó dos escopetas calibre 16, municiones, un teléfono celular, ocho tramperos y una jaula. Entre los animales decomisados se contabilizaron más de 10 quirquinchos faenados y 12 aves silvestres de distintas especies, entre ellas reinas moras, cardenales y jilgueros. Un Volkswagen Gol también quedó retenido.

En zona rural de Monte Maíz, los agentes aprehendieron a un hombre de 36 años al que le retiraron cinco perros y una pieza de liebre europea, hallazgo que confirmó la práctica de caza ilegal en territorio provincial.

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En el sureste de Bell Ville se registró un tercer control: dos hombres, de 18 y 33 años, fueron detenidos en plena actividad de caza con perros galgos. Los cinco ejemplares que los acompañaban también fueron incautados.

La totalidad de los detenidos y los elementos secuestrados en los tres procedimientos quedaron a disposición de la Justicia.

Hace dos meses, otros procedimientos por caza ilegal en Córdoba dejaron 15 detenidos, 33 galgos rescatados y tres camionetas incautadas en varios departamentos

Hace dos meses, a comienzos de junio, en la provincia de Córdoba detuvieron a quince personas acusadas de realizar actividades de caza, en el marco de varios procedimientos efectuados en el interior provincial.

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Durante estos operativos, los agentes rescataron 33 perros de raza galgo y detuvieron a un menor de edad entre los involucrados. Además, incautaron tres camionetas y un arma blanca.

La Dirección General de Patrulla Rural intervino a partir de una denuncia de la ciudadanía y en el contexto de operativos preventivos enfocados en desarticular la caza ilegal en zonas rurales.

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Las acciones se llevaron a cabo en los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña, donde los efectivos detectaron presuntas infracciones a la ley vigente sobre caza. La coordinación entre las distintas unidades permitió ejecutar los procedimientos de manera simultánea en áreas alejadas unas de otras, lo que redujo la posibilidad de que los grupos implicados fueran alertados.

El resultado general de los operativos fue el resguardo de 33 galgos y la incautación de tres vehículos.

En la zona rural de Hernando, tras una denuncia sobre la presencia de cazadores no habilitados, los efectivos aprehendieron a tres adultos y aseguraron a once perros galgos.

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En un establecimiento de la ciudad de Río Cuarto, cinco adultos quedaron detenidos durante un operativo en el que se secuestró una camioneta Dodge y se protegieron ocho galgos presuntamente usados para caza.

En San Marcos Sud, departamento Unión, se detuvo a dos adultos, se secuestró una camioneta Ford Ranger y se resguardaron cinco galgos.

El operativo de mayor alcance ocurrió en la zona rural de Riobamba, departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Allí, los agentes interceptaron una camioneta Chevrolet S10 con cinco ocupantes, uno de ellos menor de edad. El procedimiento derivó en el rescate de nueve galgos, la incautación del vehículo y un arma blanca. Todas las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

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