El detalle de las importantes actualizaciones de Alpine para el Gran Premio de Países Bajos: “Se ve una mejora muy grande”

El auto del Pierre Gasly contará con las nuevas piezas en Países Bajos (@albertfabregasu)

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Alpine arribó al Gran Premio de Países Bajos con un importante paquete de actualizaciones con el que pretende recuperar el terreno que cedió en la lucha por ser el mejor del resto en la Fórmula 1. Luego de un arranque firme, la escudería francesa perdió en la carrera de evolución del monoplaza y aprovechó el receso de mitad de temporada para impulsar importantes cambios, los cuales únicamente se reflejarán en el monoplaza A526 de Pierre Gasly. El periodista especializado Albert Fábrega explicó en detalle los cambios de piezas del auto que usará el experimentado piloto y Franco Colapinto recién tendrá en Monza.

Más allá de que el team con sede en Enstone no hizo oficial cuáles fueron las modificaciones y la FIA recién emitirá un comunicado con las nuevas piezas de las escuderías en el transcurso del fin de semana, el periodista español mostró los cambios visibles en la estructura del monoplaza durante el media day del jueves en Zandvoort. “Alpine ha hecho un gran trabajo en la zona de los pontones (pieza del costado del auto). Desde la parte delantera ya vemos una entrada de refrigeración mucho más cerrada y pequeña, con el labio superior mucho más adelantado”, comenzó Albert Fábrega en su cuenta de Instagram (@albertfabregasu).

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Las actualizaciones de Alpine en la zona de los pontones. El nuevo presenta una caída más precipitada en la zona travesa y un corte más agresivo en la parte inferior (@albertfabrega)

Estas modificaciones tienen un gran impacto en la aerodinámica del chasis, ya que se agregó una predominante caída en su conformación, y en la distribución interna del flujo de aire. “También ha trabajado el pontón en su zona lateral, buscando ese corte en la parte inferior para maximizar el flujo hacia la parte posterior del difusor. En la comparación lateral se ve el trabajo de hundir la parte inferior”, remarcó el periodista.

Pese a que ni Gasly ni Colapinto confirmaron el objetivo real de las modificaciones, ambos coincidieron en cuáles fueron los puntos flojos de Alpine en la primera parte de la temporada y los problemas que esperan solucionar con la evolución de las piezas. “Es el paquete más grande que traemos, es bastante visible. No puedo decir específicamente, pero esperemos que solucionemos esos problemas de balance y las desconexiones que tenía el auto. Pasaba que la parte de atrás se desconectaba con lo de adelante. Al regenerar más carga aerodinámica, ya vas mucho más rápido”, argumentó con ESPN.

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La nueva entrada de aire en la zona del pontón es más pequeña, con la parte superior más adelantada (@albertfabrega)

Otro de los cambios más importantes en la actualización de Alpine se centra en los wakeboards, piezas aerodinámicas que sobresalen del piso del monoplaza y se encuentran entre las ruedas delanteras y los pontones. Este fue uno de los grandes cambios en la regulación que entró en rigor en 2026 y que las escuderías experimentaron para exprimir al máximo su funcionamiento. “También vemos trabajo en los wakeboards, estos deflectores detrás de la rueda delantera. El nuevo está mucho más dividido”, detalló Albert Fábrega.

Una modificación de menor escala está en el elemento aerodinámico que se encuentra en la parte superior del monoplaza que se llama “aleta de tiburón”, otra de las piezas que tomó relevancia con la normativa 2026. “En la tapa del motor estrecha, en la parte posterior, se encuentra esta aleta de tiburón escalonada”, destacó.

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El trabajo de evolución de Alpine en el wakeboard, pieza que se ubica detrás de las ruedas delanteras y es clave para el flujo del aire que transcurre por el monoplaza (@albertfabrega)

Por último, dentro de las actualizaciones visibles en el monoplaza, se encuentran algunos cambios en la zona inferior. “En el suelo, hay cortes completamente diferentes antes del neumático posterior. Un gran upgrade también en la zona del fondo plano”, completó Albert Fábrega.

La modificación en la parte baja de las ruedas traseras puede ser clave para la evolución del vehículo y en dar un salto en el rendimiento. Gran parte de las escuderías exploró diferentes interpretaciones del reglamento en la zona del suelo delante de la rueda trasera.

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Los cortes en la "aleta de tiburón" del monoplaza de Alpine (@albertfabrega)

“Lo principal es mejorar con el auto. Estamos trabajando mucho para recuperar la performance que perdimos. Los demás evolucionaron mucho más que nosotros. Para esta parte del año tenemos mejoras, esperemos que funcionen. Hay un paquete muy grande para esta carrera que, lamentablemente, no lo tengo. En el simulador se ve una mejora muy grande. Hay que ver si es real. Ojalá que funcione, nos falta performance y sería importante para todo el equipo dar un paso y estar más cerca del resto. El equipo trabajó mucho para tener esta mejora. Iba a ser para los autos en Monza y llegó una antes. Bien por el equipo en avanzar en el proceso. Otros equipos tienen mejoras y nos faltaba un poco de velocidad en eso”, explicó Franco Colapinto sobre los cambios en el monoplaza.

Pierre Gasly, por su parte, fue tajante a la hora de hablar de las expectativas del equipo y el salto que esperan dar en la segunda parte del año con el nuevo paquete de actualizaciones. “Tenemos un par de problemas. Algunos aparecieron durante la parte intermedia de esa primera mitad de la temporada. Creo que, en general, si miramos las últimas carreras, simplemente nos falta ritmo prácticamente en todo tipo de curvas. Obviamente, es el inicio de una nueva reglamentación y hay mucho potencial por desbloquear. Como dije, con nuestro plan de desarrollo simplemente hemos tardado un poco más que algunos otros. Al mismo tiempo, estas piezas estaban previstas para llegar en Monza. El equipo hizo un buen trabajo al lograr traer aquí, a Zandvoort, un juego de estas piezas. Tenemos bastantes cosas que solucionar”, argumentó el francés.

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Un punto clave a destacar es que Alpine no contará con mucho tiempo en pista para probar el funcionamiento del monoplaza. A diferencia de gran parte de los fines de semana, el GP de Países Bajos tendrá Sprint y un solo entrenamiento libre (iniciará a las 07:30 de Argentina). Con una sola hora para verificar las piezas antes de afrontar la clasificación para la carrera del sábado, la escudería francesa trabajará a contrarreloj para validar las flamantes piezas.

*La palabra de Colapinto sobre las actualizaciones de Alpine