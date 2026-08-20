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GPS, la tecnología que cambió la forma de habitar el espacio y medir el tiempo

Nació con fines militares, se expandió al uso civil y hoy organiza desde los mapas del celular hasta sistemas bancarios, redes eléctricas y la aviación comercial en todo el mundo

Figura azul brillante caminando sobre un mapa digital. En el mapa hay satélites, coches, camiones, aviones, caminos, relojes y brújulas.
El GPS pasó de la navegación a convertirse en una infraestructura cotidiana presente en celulares, mapas digitales, transporte y aplicaciones de reparto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El GPS dejó de ser una herramienta de orientación para convertirse en la columna invisible que sostiene dos certezas que el mundo moderno da por sentadas: saber dónde se está y conocer con exactitud la hora. Esas dos funciones, que parecen separadas, responden en realidad a la misma operación técnica, porque el sistema no puede medir posición sin medir tiempo primero, y esa dependencia lo convirtió en infraestructura crítica global.

La imagen más conocida del GPS —un punto azul sobre un mapa digital— oculta el cálculo que hay detrás. Para ubicar un dispositivo, el receptor necesita conectarse con al menos cuatro satélites y resolver de forma simultánea cuatro variables: latitud, longitud, altitud y tiempo. La cuarta no es un dato accesorio.

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Katherine Dunn, periodista económica y autora de Little Blue Dot: How GPS Shaped the Modern World, explicó en declaraciones recogidas por BBC News Mundo que el sistema no funciona por triangulación de ángulos —como suele creerse—, sino por la medición exacta del tiempo que tarda una señal de radio en viajar desde el satélite hasta el receptor. La posición surge del tiempo, no al revés.

Esa lógica tiene consecuencias que exceden la navegación. Un informe de la Agencia Espacial Europea (ESA) describió que los sistemas de navegación satelital alcanzan una precisión de 3 centímetros en posición y de una décima de nanosegundo en tiempo, una fracción tan pequeña que resulta difícil de imaginar, pero que es la que mantiene sincronizadas las redes bancarias, los sistemas de telecomunicaciones, las redes eléctricas y la aviación comercial. Cuando el GPS falla o es alterado por señales externas, no se pierde solo la ubicación: se pierde la referencia horaria de la que dependen todos esos sistemas.

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De la guerra al bolsillo

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con una aplicación de navegación GPS activa en la pantalla, mostrando un mapa urbano con una ruta azul marcada.
El Sistema de Posicionamiento Global transformó la ubicación en un dato permanente que organiza la circulación de personas, bienes e información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese rol de reloj global no estaba en el diseño original. El sistema nació de una necesidad militar concreta. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló la tecnología a partir de 1973, en el contexto de la guerra de Vietnam, cuando la Fuerza Aérea enfrentaba dificultades para atacar objetivos con precisión. La solución requería combinar posición tridimensional, velocidad de cálculo y exactitud temporal de forma simultánea, según consta en los registros históricos de GPS.gov, el sitio oficial del programa.

La transición al uso civil fue gradual y, al principio, restringida. El gobierno de Estados Unidos mantuvo durante años una degradación deliberada de la señal disponible para usuarios no militares, con un margen de error de hasta 100 metros, mientras que las fuerzas armadas operaban con plena precisión. Fue recién el 1 de mayo de 2000 cuando el presidente Bill Clinton ordenó desactivar esa restricción y liberar la señal en toda su exactitud para el resto del mundo, de acuerdo con GPS.gov.

Los primeros beneficiarios civiles habían sido, hasta entonces, agrimensores, investigadores universitarios y técnicos especializados que accedían a receptores con precios que podían rondar los USD 100.000, según detalló BBC News Mundo. El acceso masivo llegó primero con la industria automotriz y, después, con los teléfonos inteligentes.

Esa masificación transformó también la relación cotidiana con el espacio. Antes del GPS, orientarse implicaba una negociación permanente con el entorno: mapas impresos, indicaciones de boca en boca, memoria del recorrido y estimaciones imprecisas del tiempo de viaje. El sistema no solo automatizó esa tarea: redefinió el tipo de información disponible, al ofrecer rutas alternativas en tiempo real, estimaciones de demora y corrección de desvíos de forma continua. La ubicación dejó de ser una referencia aproximada para convertirse en un dato permanente y actualizado.

Una señal frágil que mueve el mundo

Una mano sostiene un mapa de papel de Barcelona, junto a una brújula y un smartphone con navegación GPS. Un cargador portátil se encuentra al lado.
La masificación del GPS cambió la forma de orientarse al permitir calcular demoras, encontrar rutas alternativas y corregir desvíos en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma expansión que hizo al GPS indispensable lo volvió vulnerable. Porque los satélites emiten señales débiles que recorren más de 20.000 kilómetros antes de llegar a un receptor, cualquier fuente de interferencia terrestre puede superarlas sin demasiada dificultad. Existen dos formas de hacerlo: la interferencia por saturación, que satura la señal y deja al receptor sin referencia, y la suplantación, que reemplaza la señal real por una falsa y lleva al receptor a calcular una posición o un tiempo incorrectos sin que el dispositivo lo advierta.

Ninguna de las dos es hipotética. Wired documentó que 46.000 aeronaves registraron señales de interferencia solo en el mar Báltico entre agosto de 2023 y marzo de 2024, con algunos episodios sostenidos durante 47 horas consecutivas, lo que obligó a Finnair a suspender vuelos a Tartu, Estonia, durante un mes entero. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de la ONU, advirtió que los incidentes de este tipo “aumentaron de forma significativa” en los últimos cuatro años, según la misma publicación.

Las consecuencias de una falla masiva van mucho más allá de la aviación. Un informe del gobierno del Reino Unido citado por la BBC estimó que una interrupción extensa del GPS podría paralizar los sistemas financieros, eléctricos y de comunicaciones del país, con un costo económico de GBP 1.400 millones por día. Ese dato llevó al gobierno británico a financiar un programa de investigación liderado por científicos del Laboratorio Nacional de Física (NPL) con el objetivo de construir, antes de 2030, una red nacional de relojes atómicos portátiles que pueda operar de forma independiente a la señal satelital.

Reuters, por su parte, describió el desafío técnico que enfrenta la aviación comercial: cuando una aeronave recibe una señal falsa, el sistema de navegación no emite ninguna alerta, porque no detecta el engaño. El piloto ve una posición incorrecta sin saber que lo es. Las autoridades de aviación de varios países respondieron con programas de entrenamiento para que las tripulaciones aprendan a identificar las señales indirectas de que algo falla, pero los expertos consultados por el medio reconocieron que no existe todavía una solución tecnológica única capaz de neutralizar el problema de forma global.

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