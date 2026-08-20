Empresa pagó miles de dólares a 10 personas por probar IA erótica durante un mes

El estudio de Joi AI reclutó a diez personas para explorar la masturbación diaria como parte de un ritual de bienestar. (Reuters)

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Los efectos de le interacción de humanos con la inteligencia artificial es uno de los temas más investigados actualmente. En esa línea, un experimento de la empresa Joi AI buscó analizar qué sucede cuando la masturbación se convierte en un “ritual de bienestar guiado por la IA”. Según informó Wired, la iniciativa involucró a diez participantes, quienes recibieron 2.000 dólares por participar en este estudio.

El proceso de selección para los diez puestos fue altamente competitivo, con más de 150.000 postulantes. Joi AI eligió a cinco participantes de forma directa y a otros cinco mediante concursos públicos, uno de los cuales fue juzgado por actrices porno y otro consistió en encontrar el fetiche más inusual, que resultó ser la atracción por los globos.

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Un experimento guiado por IA

La empresa propuso a los participantes masturbarse cada día, excepto los domingos, alternando entre la interacción con acompañantes digitales de la plataforma dos veces por semana y métodos personales el resto del tiempo. Los usuarios, previo pago, pueden chatear o realizar videollamadas con personajes prediseñados o crear sus propias compañeras virtuales, incluyendo escenarios de fantasía para adultos.

El experimento reportó una reducción del 25% en los niveles de estrés y un aumento del 17% en la concentración de los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las sesiones por videollamada, los personajes digitalizados realizan acciones explícitas y utilizan lenguaje sexual, según relató Keshav, uno de los participantes, al mencionado portal.

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Algunas acompañantes digitales eran más directas, mientras que otras adoptaban actitudes reservadas y requerían gestos como regalos virtuales para avanzar en el vínculo sexual.

Estos regalos, que podían costar hasta cinco dólares en la moneda interna de la plataforma, suman a la estructura de monetización de Joi AI, cuyo acceso base cuesta 3,99 dólares al mes. Los usuarios suelen gastar cantidades superiores, ya que los videos privados y otras funciones demandan pagos adicionales.

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Los resultados muestran que los antojos de sustancias y comida chatarra disminuyeron tras la masturbación, según la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetivos y metodología del estudio

La investigación pretendía abordar la pregunta de cómo la masturbación afecta variables como el sueño, el estrés, los antojos de vicios y la concentración. Joi AI encuestó a 2.500 adultos antes de iniciar el estudio y detectó que el 75% usaba la masturbación para reducir el estrés o la ansiedad, mientras que el 43% buscaba relajarse antes de eventos importantes.

La empresa planteó la hipótesis de que la masturbación guiada por IA podría ser una herramienta de bienestar, uniendo “sonido y ritual” bajo el lema “mastúrbate con propósito”.

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Durante el experimento, los participantes debían registrar su estado anímico, energía, antojos y nivel de procrastinación antes y después de cada sesión.

Expertos consultados advierten sobre las limitaciones científicas del estudio y la falta de pruebas objetivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis preliminar de 134 informes de sesiones, revisado por Wired, mostró que los niveles de estrés se redujeron en un 25% y la concentración aumentó en un 17%. Además, las ansias de nicotina, alcohol, comida basura y el consumo compulsivo de contenidos digitales se redujeron en un 44% tras la masturbación, según el informe de la compañía.

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Resultados y dudas sobre las conclusiones

La directora de marca y comunicaciones de Joi AI, Julie Levin, afirmó que la masturbación podría ser la herramienta más accesible para gestionar adicciones, aunque reconoció la falta de respaldo científico para esa afirmación. Levin subrayó que el objetivo también incluía combatir el tabú y el estigma en torno a la masturbación y posicionarla como parte de una rutina de bienestar, especialmente dirigida a hombres solteros.

Nicole Prause, neurocientífica especializada en sexualidad humana y adicciones, mostró escepticismo respecto a los hallazgos del estudio. Prause dijo a Wired que la metodología basada en la autoevaluación de los participantes resulta insuficiente, ya que no incluye pruebas cognitivas objetivas que respalden las sensaciones reportadas. Añadió que, aunque la masturbación puede generar cambios de ánimo, no existen pruebas sólidas de que reduzca la vulnerabilidad al abuso de sustancias.

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La directora de comunicaciones de Joi AI afirmó que el objetivo era combatir el tabú y promover la masturbación como parte de la rutina de bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Prause reconoció que la masturbación hasta el orgasmo puede controlar el estado de ánimo, especialmente por la disminución de la ansiedad y el aumento de la relajación tras el clímax.

El debate sobre el autoplacer y la IA

Pese a la prevalencia de la masturbación, existen pocos estudios que analicen sus efectos diarios en hombres y mujeres sanos. Una revisión de 22 investigaciones realizada en 2024 reveló que, entre los hombres, la masturbación tiende a asociarse con menor satisfacción sexual, mientras que en las mujeres los resultados son más variables.

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Algunos análisis apuntan a que los hombres insatisfechos con su vida sexual tienden a masturbarse más, lo que amplifica su descontento, mientras que para las mujeres la masturbación suele complementar las relaciones de pareja.

El debate sobre la masturbación guiada por inteligencia artificial reabre preguntas sobre el bienestar y la soledad en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las dudas metodológicas, Joi AI sostiene que su herramienta contribuye a combatir la soledad masculina y que el placer sexual guiado por IA ofrece niveles de satisfacción similares a los métodos tradicionales. El reporte concluyó que no existe un único método ideal y que la masturbación puede aportar beneficios como el alivio del estrés y la mejora del sueño.

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