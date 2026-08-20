Nueva York supera por primera vez a San Francisco como el mayor mercado de talento tecnológico en Estados Unidos

Nueva York superó por primera vez al Área de la Bahía como mayor mercado de talento tecnológico de Estados Unidos, según un informe de CBRE (REUTERS/Bing Guan)

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Nueva York se convirtió por primera vez en el mayor mercado de talento tecnológico de Estados Unidos al superar al Área de la Bahíade San Francisco en cantidad de trabajadores del sector, según un informe anual de CBRE citado por Los Angeles Times.

El cambio reflejó una redistribución del empleo tecnológico hacia otras ciudades e industrias. Entre 2022 y 2025, la fuerza laboral tecnológica del Área de la Bahía cayó 6%, mientras que la de Nueva York creció más de 8%.

CBRE definió a estos trabajadores como personal altamente calificado en más de 20 ocupaciones orientadas a la tecnología, con presencia también en sectores como salud, servicios financieros y gobierno.

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El informe vinculó el crecimiento de Nueva York con la salida de profesionales desde grandes tecnológicas de Silicon Valley hacia otros mercados.

Entre 2022 y 2025, la fuerza laboral tecnológica del Área de la Bahía cayó 6%, mientras Nueva York creció más de 8% (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Empresas como Meta, Block y Amazon continuaron recortando personal mientras concentraban recursos en inversiones en inteligencia artificial.

Colin Yasukochi, director ejecutivo del Tech Insights Center de CBRE, dijo en una conferencia de prensa que el Área de la Bahía probablemente seguirá siendo “la ubicación central para la industria de la IA y para la innovación”.

Luego añadió: “Pero, como hemos visto en ciclos anteriores, a medida que tiende a crecer, eso se expande hacia todos los mercados clave”.

Lauren Crowley Corrinet, vicepresidenta de Consulting Group de CBRE en Nueva York, explicó que la ciudad sumó trabajadores tecnológicos en servicios financieros, uno de los primeros sectores en adoptar inteligencia artificial.

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También señaló que se crearon startups de IA en Midtown South y en otras zonas de la ciudad.

CBRE atribuyó el avance de Nueva York a la salida de profesionales de Silicon Valley tras los recortes de Meta, Block y Amazon y el giro de recursos hacia la inteligencia artificial (REUTERS/Kylie Cooper)

La ejecutiva atribuyó parte del atractivo neoyorquino a su red de transporte, que facilitó la compra de nuevas oficinas por parte de las empresas y la vida cotidiana de los empleados.

“El tamaño del mercado, la escala pura que tiene, realmente sostiene tanto el crecimiento en etapa temprana como esa capacidad de escalar rápido”, afirmó.

El Área de la Bahía se mantiene primera en la clasificación general de CBRE

Aunque perdió el liderazgo por volumen de trabajadores, el Área de la Bahía todavía encabezó la tabla general de CBRE, que además del tamaño del mercado evaluó el salario promedio, los precios de alquiler y la cantidad de graduados en áreas tecnológicas. En esa clasificación, Nueva York ocupó el cuarto lugar y Los Ángeles apareció en el puesto 18.

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Dentro de California, no todas las ciudades retrocedieron. Sacramento elevó su fuerza laboral tecnológica más de 8% entre 2022 y 2025, hasta 42.970 personas.

La región de Los Ángeles y el condado de Orange reunió el año pasado 227.350 trabajadores tecnológicos, con un alza inferior al 1% frente a 2022.

Nueva York sumó trabajadores tecnológicos en servicios financieros, un sector que adoptó temprano la inteligencia artificial, y registró nuevas startups de IA en Midtown South (REUTERS/Jeenah Moon)

Toronto, Washington y Dallas-Fort Worth quedaron por encima de Los Ángeles-Orange County en volumen de talento.

El retroceso del Área de la Bahía coincidió con un aumento de la preocupación por el impacto laboral de la inteligencia artificial.

De acuerdo con el centro de investigación Pew Research Center, el 71% de los adultos cree que la IA provocará menos empleos en Estados Unidos durante las próximas dos décadas, frente a 64% registrado en 2024.

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Los Angeles Times señaló que, aunque directivos tecnológicos como Mark Zuckerberg, de Meta, mantuvieron una visión optimista sobre el futuro de la IA, también reconocieron que el tamaño de las empresas podría reducirse. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial podría crear nuevos puestos.

La red de transporte y la escala del mercado reforzaron el atractivo de Nueva York para empresas y empleados del sector tecnológico (REUTERS/Jeenah Moon)

CBRE sostuvo que la industria estadounidense de alta tecnología todavía cubre cargos vinculados con la inteligencia artificial, entre ellos científicos de datos e ingenieros de hardware.

Yasukochi dijo que espera que esos empleos sigan creciendo a medida que las empresas, no solo las tecnológicas, definan cómo incorporarán la IA a sus negocios.