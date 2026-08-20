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Encontraron al “mejor amigo” de Maradona en el Napoli en estado crítico sobre el banco de una plaza: “Estuvo a punto de morir”

Pietro Puzone fue compañero del Pelusa en el cuadro napolitano y se retiró a los 27 años, luego de una carrera plagada de excesos. Está internado en una clínica italiana

Diego Maradona realizó un partido benéfico cuando jugaba en Napoli
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Pietro Puzone fue parte de la historia grande del Napoli con la obtención del primer Scudetto de la institución italiana en un plantel que tenía el talento único de Diego Maradona, sumado a haber levantado la Copa Italia de esa misma temporada 1986/87, pero la actualidad de ese joven que despuntaba en las juveniles se modificó de manera total en el último tiempo por culpa de las adicciones hasta que en las últimas horas fue hospitalizado tras encontrarlo en grave estado luego de varios días acostado en un banco de la ciudad de Acerra, ubicada a 14 kilómetros de Nápoles.

El diario italiano Gazzetta dello Sport aseguró que el hombre de 63 años “estuvo a punto de morir otra vez” a causa de una recaída. El periodista Oscar Maresca aseguró que se trata del “mejor amigo de Maradona en el Napoli” y dejó una cruda frase sobre cómo lo encontraron: “Se encontraba en estado crítico, con heridas profundas en piernas y brazos”.

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La situación del ex futbolista, quien se desempeñaba como extremo derecho, fue dada a conocer por el activista ambiental Alessandro Cannavacciuolo a través de una publicación en su cuenta personal de Facebook: “Pietro es un ser humano, no mobiliario urbano: ese banco es una condena, no un hogar. Mirar hacia otro lado es una elección. Y ante la situación de Pietro, la indiferencia no es neutralidad: es complicidad. Está a la vista de todos”.

Un hombre yace recostado en un banco de madera. A su lado hay una botella de agua azul. Detrás, una pared con pintura descascarada y una puerta metálica
Pietro Puzone yace recostado en un banco de madera en una calle urbana con edificios antiguos y un pavimento de adoquines.

“Las imágenes gritan lo que muchos fingen no ver: la vida de un hombre destrozada en un banco, hundiéndose en la degradación social y el abandono. Permitir que una persona se consuma así en la calle no es solo una derrota humana; es el fracaso de toda una comunidad y de sus instituciones. Pietro necesita atención urgente, dignidad y un techo bajo el cual cobijarse, no esperar pasivamente su destino. Un llamamiento a los servicios sociales y a las autoridades municipales: ¡ACTÚEN YA!”, remarcó Cannavacciuolo.

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La viralización de la publicación en pocas horas derivó en la intervención de los servicios de emergencia, que fueron activados por el alcalde de Acerra, Tito D’Errico, y los asistentes sociales. El activista brindó precisiones sobre dónde se encuentra alojado en declaraciones difundidas por la Gazzetta dello Sport: “Actualmente está internado en la Clínica Villa dei Fiori para recibir los cuidados y exámenes necesarios. La situación era muy grave. Llevaba días acostado en un banco bajo el sol abrasador, seguía bebiendo. No sé cuánto tiempo más habría resistido. Mientras tanto, hemos iniciado el proceso legal y sociosanitario para garantizarle a Pietro un camino de recuperación seguro”.

No es la primera vez que el ex jugador está en las primeras planas de los medios internacionales porque en junio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, vivía en una “condición inhumana”. Así lo dio a conocer Gianni Simioli, locutor de la cadena napolitana Radio Marte: “Se convirtió en un indigente. Duerme en bancos y probablemente esté enfermo. Reportamos esta situación al alcalde, pero nadie intervino”.

En ese momento, el anterior alcalde de este pueblo de menos de 60.000 habitantes, Raffaele Lettiere, fue consultado por esta situación: “Nos ocupamos de él en mayo, en la emergencia de COVID-19 y las conversaciones previas que mantuvo con el servicio para la drogadicción no resultaron. Si sus antiguos compañeros lo hicieran sentir importante, podría ser un buen estímulo”.

En una entrevista anterior con la Gazzetta, Pietro Puzone había revelado detalles de su relación con Diego Maradona en esa etapa en el Napoli, en la que también compartió vestuario con estrellas como Ciro Ferrara, Andrea Carnevale, Bruno Giordano y Salvatore Bagni, entre otros: “Él era el mejor futbolista del mundo, yo era un joven que solo pensaba en divertirse. No supe gestionar mi talento, perdí todas las oportunidades. Siempre salía de noche con Diego”.

El Pelusa se suma a la iniciativa junto a su compañero en el Napoli de Italia

No llegó a disputar ningún partido en el campeonato obtenido de la Serie A 1986/87 porque era el cuarto delantero (se encontraba por detrás de Diego, Carnevale y Giordano), aunque fue al banco en cuatro ocasiones. Sí tuvo participación en la Copa Italia: entró faltando un minuto en la semifinal ante Cagliari. Sin embargo, los caminos del fútbol lo llevaron a vestir las camisetas de diferentes clubes italianos como Cavese, Akragas, Catania, Spezia e Ischia. “La vida me pasó factura. Pasé años viviendo al límite. Demasiada popularidad, dinero fácil, vicios. Diego y yo recorríamos los locales, nos divertíamos. Con él sabías a qué hora salías, pero no cuándo volvías a casa”, manifestó. Se retiró a los 27 años.

Una de las grandes anécdotas que compartieron juntos tuvo lugar el 18 de marzo de 1985, cuando asistieron a un partido benéfico en Acerra para intentar cubrir los costos de una operación a un niño por una malformación labial: “El día anterior habíamos jugado contra el Atalanta: 1-0, con gol de Bertoni tras asistencia de Maradona. Llovía a cántaros y el árbitro era un policía de tráfico. (Corrado, presidente del Napoli) Ferlaino estaba furioso con esa decisión. No alcanzamos la recaudación esperada con la venta de entradas, así que Diego extendió un cheque para cubrir el resto”.

Maradona lo llamaba “Pedro” de manera cariñosa y le dio un último consejo durante su estadía en Nápoles: “Antes de irse, Diego me dijo una frase que recuerdo todo el tiempo: ‘Pietro, tienes que salvarte’. Si hoy estoy aquí es también por él”.

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