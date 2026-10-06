Política

Pablo Quirno celebró el resultado electoral en Brasil y habló de las sanciones por Malvinas frente al embajador británico

Durante la cena anual del CARI, el canciller destacó el avance de la “Ola Azul” en la región y criticó la reacción de Reino Unido a la decisión de recurrir al arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. El diplomático se retiró del evento de manera anticipada

El embajador británico en la Argentina participa en un evento del CARI
El embajador británico en la Argentina, David Cairns, en una de las mesas principales de la cena anual del CARI, sentado a la derecha de la imagen (Foto: CARI)
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El canciller Pablo Quirno celebró en la noche del lunes el triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta electoral en Brasil y aseguró que “abre la posibilidad de consolidar un giro político de alcance histórico en la región”. A su vez, y en el marco de su discurso en la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), volvió a defender la soberanía sobre las Islas Malvinas, dijo que el Reino Unido “se niega a entablar conversaciones” y habló de las sanciones contra empresas y directivos ante la mirada atenta -e incómoda- del embajador británico, David Cairns.

“El Gobierno británico no solo se niega a entablar negociaciones para solucionar la disputa de soberanía, sino que adopta medidas unilaterales relativas a la explotación de los recursos naturales y los espacios marítimos que forman parte de la controversia”, planteó Quirno, en relación al proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas y Rockhopper y cuyo avance “compromete los recursos no renovables de la plataforma continental argentina”, agregó.

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El canciller Pablo Quirno
El canciller Pablo Quirno (CARI)

Ante la negativa de Londres a ceder, el Gobierno recurrió al arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes”, sostuvo el canciller, en línea con la respuesta institucional de la semana pasada a las críticas del gobierno británico, que había cuestionado la confiabilidad de la Argentina por acudir a ese mecanismo. “La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias”, insistió.

El embajador británico, sentado en una de las mesas principales, escuchó todo el discurso, tomó notas y se retiró del salón principal de El Central, en La Rural, de manera anticipada.

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Cena anual CARI
Pablo Quirno en la cena anual del CARI (Gustavo Gavotti)

Antes de eso, Quirno enumeró que Halliburton (empresa que brinda servicios logísticos) ya confirmó que ni ella ni sus filiales trabajarán en Sea Lion, que las cotizaciones de Navitas y Rockhopper retrocedieron en septiembre; y que a las acciones diplomáticas y al arbitraje se suman denuncias penales y procedimientos sancionatorios contra las empresas y sus directivos.

Por otro lado, el canciller dejó una advertencia a los países vecinos que colaboren con los intereses británicos. Aunque en esta ocasión evitó nombres propios, la semana pasada se refirió al caso de Chile y la ruta comercial entre Malvinas y Punta Arenas. “La Argentina respeta los intereses fundamentales de otros países y confía en recibir idéntica consideración. Defender nuestros derechos en Malvinas es una política de Estado. La conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral”, indicó.

Y agregó: “La agenda de integración, infraestructura, energía o minería que podamos construir descansará sobre esa reciprocidad. Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país”. Según supo Infobae, el embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, también se retiró del salón tras el discurso.

Con relación a Brasil, el canciller destacó que el presidente Javier Milei había respaldado a Bolsonaro desde el inicio de su campaña “por la convicción moral de que acompañarlo era lo correcto”, sin subordinar esa postura al cálculo político. “La llamada Ola Azul recibió ayer un nuevo impulso”, sostuvo. Antes de la cena, durante el cocktail, fue motivo de conversación un análisis que hace Casa Rosada sobre la posibilidad de que Lula da Silva se abstenga de participar de la segunda vuelta electoral para evitar “darle un triunfo contundente” al candidato del su propio rumbo.

Una cena con amplia participación

El 48° aniversario del CARI reunió a cerca de 400 invitados entre diplomáticos, empresarios y funcionarios. Entre otros, y además de Quirno, estuvieron presentes en representación del gobierno nacional la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Culto, Agustín Caulo; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Daniel Martella; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández.

También, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la diputada Juliana Santillán; el exembajador en EEUU, Jorge Arguello; el economista Martín Redrado; el secretario de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fulvio Pompeo; el ex senador Federico Pinedo; y el ex diputado Eduardo Amadeo, entre otros.

A su vez, asistieron más de 40 embajadores y jefes de misión como Peter Lamelas (Estados Unidos), Joaquín de Arístegui Laborde (España), Ahuva Spieler Reshef (Israel), Yoshitaka Hoshino (Japón), Ajaneesh Kumar (India) y Helena Felip Salazar (Paraguay). También altos representantes diplomáticos delegados de Alemania, China, Brasil, Noruega y Suecia, entre otros.

También estuvieron presentes referentes del sector empresario y sindical, como Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; Jorge Brito, presidente de Banco Macro; y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.

El presidente del CARI, Francisco de Santibáñez
El presidente del CARI, Francisco de Santibañes

El presidente del CARI, Francisco de Santibañes, repasó la actividad del think tank durante el último año: más de 500 actividades organizadas, más de 200 trabajos publicados y presencia en más de 10 encuentros internacionales, entre ellos los foros de Munich, Doha y París. Anunció como próximos hitos la reunión anual de Cepas en Buenos Aires en mayo de 2027 y el cincuentenario de la institución en 2028.

“La Argentina necesita comprender mejor el mundo y necesita también que el mundo la comprenda mejor. Ese es el lugar que buscamos ocupar desde el CARI. Los cambios internacionales afectan cosas muy concretas: dónde vendemos nuestros productos, con quién desarrollamos tecnología, cómo protegemos nuestros intereses y cómo construimos relaciones que perduren. Para discutir estas cuestiones hacen falta conocimiento, diálogo y una mirada que vaya más allá de la coyuntura”, planteó.

El evento concluyó con la entrega del Premio a la Excelencia “Embajador Carlos Muñiz” al académico y especialista en relaciones internacionales Roberto Russell, distinción que en ediciones anteriores recayó sobre el embajador Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la embajadora Susana Ruiz Cerutti, primera mujer canciller de la historia argentina.

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