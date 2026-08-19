Histórico exjefe de PlayStation apoya una PS6 sin discos: “soy un consumidor totalmente digital”

PS6 sin lector de discos gana fuerza, Sony y Yoshida empujan el cambio de paradigm

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El futuro de las consolas PlayStation está cada vez más ligado al formato digital, y una de las voces más influyentes del sector acaba de dejarlo claro. Shuhei Yoshida, emblemático exdirector de los estudios mundiales de PlayStation, respalda públicamente la idea de una PS6 sin lector de discos y reconoce que su consumo de videojuegos es ya completamente digital.

En declaraciones recientes a GamerBeat, Yoshida explicó que para él resulta mucho más práctico tener todos los títulos en el menú, listos para jugar, sin la necesidad de cambiar discos o gestionar cajas físicas.

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Este posicionamiento cobra especial relevancia en un momento en que la propia Sony ha comenzado a preparar a los usuarios para un cambio de paradigma. Las primeras señales surgieron con la aparición de etiquetas en cajas de PS5 y accesorios, donde se advierte que los juegos publicados desde enero de 2028 estarán disponibles solo en formato digital, tanto en PlayStation Store como en comercios minoristas.

Shuhei Yoshida argumenta que el soporte óptico dejó de ser autosuficiente porque la mayoría de títulos exige parches y contenido adicional, por lo que prescindir del disco no alteraría tanto la experiencia diaria de muchos jugadores - (Imagen de PlayStation Blog Oficial)

Yoshida defiende el salto a lo digital

Yoshida, quien fue clave en el éxito global de PlayStation durante más de una década, sostiene que la transición hacia el formato digital es lógica y prácticamente inevitable. “No quiero gestionar discos ni estar cambiándolos. Quiero tener todos mis juegos en el menú, seleccionar uno y jugar. Así que soy completamente digital”, afirma.

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Al mismo tiempo, reconoce que para quienes disfrutan construir una colección física o recurren al mercado de segunda mano, el cambio puede representar un desafío.

El exresponsable de PlayStation Studios también subrayó cómo el concepto de juego físico ya no es lo que era. Incluso comprando la versión en disco, la mayoría de los títulos requieren descargas adicionales, parches y actualizaciones constantes. “Así que no tener un disco, no entiendo si es un problema tan grande”, añade Yoshida, restando importancia al debate sobre la desaparición del soporte físico.

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El juego físico cambia de significado, discos con descargas y actualizaciones ya son norma - REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Sony fija el calendario: adiós a los discos en 2028

La transición no será inmediata, pero Sony ha comunicado con claridad su hoja de ruta. A partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos de PlayStation se ofrecerán únicamente en formato digital. Los juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando en consolas y lectores ópticos compatibles, pero los estrenos posteriores ya no llegarán acompañados de caja ni disco.

El aviso, detectado en cajas de PS5 y lectores vendidos a través de tiendas como Amazon, especifica que la unidad óptica seguirá funcionando para títulos anteriores. De esta manera, Sony ofrece un margen para que los jugadores actuales puedan seguir disfrutando de sus colecciones físicas, pero marca un punto de inflexión para el futuro del ecosistema PlayStation.

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Impacto para coleccionistas y el mercado de segunda mano

La decisión de Sony ha generado protestas entre sectores de la comunidad gamer. Los coleccionistas y quienes aprovechan el mercado de segunda mano ven una amenaza directa: una vez que los juegos dejen de producirse en disco, la reventa de copias usadas y la posibilidad de conseguir títulos rebajados fuera de PlayStation Store desaparecerían para los lanzamientos posteriores a 2028.

Comodidad contra propiedad, el debate por una PlayStation totalmente digital se intensifica - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Analistas estiman que el mercado de segunda mano mueve más de 7.000 millones de dólares a nivel global, por lo que el cambio podría reconfigurar los hábitos de consumo y limitar el acceso económico a nuevos estrenos.

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A pesar del rechazo de parte del público (con más de 111.000 firmas recogidas en una petición online y campañas en redes sociales), Sony mantiene su decisión. La empresa confía en que el modelo digital no reducirá las ventas de hardware y continuará siendo más accesible que el gaming en PC para el gran público.

La comodidad, el acceso instantáneo y la eliminación de barreras físicas son los principales argumentos a favor de una PlayStation 6 sin discos. Los críticos, en cambio, señalan los riesgos de depender exclusivamente de las tiendas digitales: pérdida de acceso si se cierra una cuenta, precios menos competitivos y la desaparición del coleccionismo físico.

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La industria, mientras tanto, sigue su camino. El reciente anuncio de que “GTA 6” tampoco tendrá versión en disco confirma la tendencia. El debate sobre el futuro del formato físico sigue abierto, pero la dirección es clara: la próxima generación de consolas PlayStation podría ser la primera en dejar atrás los discos para siempre, con el apoyo de figuras históricas como Shuhei Yoshida.