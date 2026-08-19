Cómo eliminar videos y fotos de la papelera de WhatsApp para liberar almacenamiento

En la papelera de WhatsApp se encuentran todos los videos y fotos más pesadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para eliminar videos y fotos pesadas de la papelera de WhatsApp, solo debes ir a los ‘Ajustes’ de la aplicación móvil, luego a ‘Almacenamiento y datos’ y seleccionar la opción ‘Administración de almacenamiento’.

Después, ve al apartado de ‘Revisa y elimina elementos’. Selecciona los archivos de los cuales quieres deshacerte y pulsa el ícono de la papelera. Para confirmar tu decisión, presiona ’Eliminar elementos’.

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Eliminar fotos, videos y audios de este apartado es muy útil para liberar almacenamiento de la aplicación móvil y por tanto, del celular. Esto es una gran ventaja dado que con mayor espacio libre, mejorar el rendimiento del dispositivo.

Al eliminar la totalidad de la papelera, logras eliminar mayor cantidad de archivos que pueden ser basura. (WhatsApp)

Para qué es útil la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp es útil porque funciona como un paso previo al borrado definitivo. Es un punto intermedio entre lo que el usuario decide eliminar y el desecho total del archivo en el teléfono.

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En la práctica, opera como un depósito temporal de fotos, videos y audios que dejan de mostrarse en los chats o se descartan, pero que pueden seguir ocupando espacio en el almacenamiento del equipo.

Por eso, la papelera permite ver qué está consumiendo más memoria y eliminar de forma selectiva: por ejemplo, videos de gran tamaño, archivos reenviados muchas veces o contenido duplicado.

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La papelera de WhatsApp sirve para liberar espacio o recuperar archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, el usuario puede liberar espacio sin desinstalar la aplicación ni borrar conversaciones completas. También ayuda a mantener el orden: al reunir el descarte en un apartado único, evita tener que revisar chat por chat y mejora el control sobre lo que se elimina.

En teléfonos con poco almacenamiento, esta función puede ser decisiva: cuando el sistema queda casi sin espacio, el rendimiento suele afectarse, pueden fallar actualizaciones y la cámara puede tener dificultades para guardar nuevas fotos o videos.

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De qué otras formas ahorrar espacio en WhatsApp

WhatsApp ofrece más alternativas para ahorrar espacio además de la papelera:

Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Activación de los mensajes temporales.

Permite que los mensajes nuevos se borren automáticamente después de un plazo definido de 24 horas, 7 o 90 días.

Sirve para que las conversaciones no crezcan sin límite, lo que reduce la acumulación de texto y, sobre todo, de adjuntos si se comparten con frecuencia.

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Es útil en chats donde se intercambia información “del día” y no hace falta conservar historial.

Al desactivar la descarga automática se consigue tener mayor control en los archivos que llegan al almacenamiento del celular. (WhatsApp)

Desactivar la descarga automática.

Evita que WhatsApp descargue al teléfono, por defecto, fotos, videos, audios o documentos apenas llegan.

Así, el usuario decide qué archivos valen la pena descargar y cuáles no, lo que ayuda a frenar el consumo de almacenamiento por contenidos que tal vez no se usan o se reenvían en masa.

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Eliminar archivos multimedia de los chats.

Consiste en borrar de manera selectiva los adjuntos que más pesan (por ejemplo, videos largos, cadenas de imágenes o documentos repetidos).

La ventaja es que el ahorro de espacio suele ser inmediato, porque el multimedia suele ocupar mucho más que los mensajes de texto.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Salir de grupos en los que no se participa.

Reduce la llegada constante de nuevos mensajes y, especialmente, de archivos. En muchos casos, el mayor “gasto” de almacenamiento viene de grupos muy activos donde se comparten fotos y videos todos los días. Salirse corta esa fuente de acumulación.

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Eliminar mensajes.

Ayuda a disminuir el volumen de chats que ya no se necesitan (conversaciones viejas, cadenas, mensajes duplicados).

En términos de espacio, borrar solo texto suele impactar menos que borrar multimedia, pero puede ordenar la app y facilitar la limpieza posterior porque quedan menos conversaciones que revisar.

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Verificar copias de seguridad.

Si el objetivo es ahorrar espacio, es importante revisar cómo se están haciendo los respaldos (qué incluyen y cada cuánto). A veces el peso del historial y los adjuntos crece por la copia de seguridad, sobre todo si está configurada para incluir videos.