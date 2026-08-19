Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 19 de agosto

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Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, en un contexto favorable para las bolsas internacionales El Tesoro de EEUU anunció una ampliación del programa de recompra de sus bonos, lo que promovió una baja de tasas. El riesgo país argentino cede a 509 puntos básicos y el S&P Merval porteño gana 1,1%

El sector manufacturero de Venezuela se desacelera y pierde casi la mitad de sus horas laborales por falta de electricidad Los industriales señalan que 206 leyes afectan la expansión de sus actividades y advierten que la contracción de la pequema empresa tiene un impacto negativo sobre el tejido económico de las regiones

Paraguay insiste en una distribución equitativa de las cuotas de exportación del Mercosur a la Unión Europea El gobierno busca alternativas para alcanzar un consenso en el bloque sudamericano, ante la falta de acuerdo entre los socios sobre el reparto de cuotas para exportar al Viejo Contiente

Escándalo en EEUU: cómo es el plan para desarmar préstamos por USD 6.500 millones que tiene que armar el ex dueño de los Lakers Las autoridades estadounidenses exigen la liquidación de activos internacionales y la repatriación de fondos a una red de intermediarios financieros para cumplir con un plan de remediación millonario. Se trata de un esquema de autopréstamos que tiene ramificaciones en la Argentina