Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 19 de agosto

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una de las prioridades del Gobierno en el Congreso. En el discurso oficial, se presenta que la iniciativa que impedirá al BCRA financiar al Tesoro Nacional, una práctica señalada como la principal causa de la inflación en períodos anteriores. Sin embargo, un informe privado alertó que el articulado de la iniciativa plantea la posibilidad de utilizar las reservas internacionales como garantías para endeudarse.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la letra chica de la normativa que amplía el alcance de los préstamos en dólares para empresas que no generan divisas.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este miércoles $1.515 para la venta en el Banco Nación. La divisa había sido operada el viernes anterior a $1.510, un piso en el transcurso de agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,02 para la venta y $1.463,47 para a compra.
Hasta el martes, el mercado parecía una partida de tenis con los inversores mirando hacia uno y otro lado. El conflicto de Medio Oriente aportaba malas nuevas cuando el sector de las tecnológicas sorprendía con alzas y viceversa. En esa alternancia y volatilidad, los operadores encontraron un sistema para sobrevivir a la guerra y a los balances de las empresas.
Condiciones financieras internacionales más severas para los activos emergentes más otros factores locales presionaron a la debilidad de acciones y bonos argentinos. En el caso de la renta fija, los títulos soberanos hard dollar -Bonares y Globales- cayeron este martes un 1,8% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 23 unidades para la Argentina, en los 511 puntos básicos, luego de tocar por la tarde los 512 puntos, un máximo desde el 21 de mayo de este año.
El BCRA compró USD 10 millones en el mercado
El Banco Central absorbió USD 10 millones en su intervención cambiaria de este martes, el 2,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 96 millones, a 49.592 millones de dólares.
Con un magro monto operado en el segmento de contado, de USD 343,6 millones -unos USD 215 millones o 38,5% menos que el viernes-, el dólar mayorista finalizó negociado con una ganancia de 7,50 pesos o 0,5%, a 1.495 pesos.