Economía
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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 19 de agosto

El billete al público alcanza los $1.515 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue es negociado a $1.555. El BCRA compró ayer USD 10 millones en el mercado

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14:44 hsHoy

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: un informe advierte que facilitaría el uso de reservas como aval para endeudarse

Un reporte de una consultora plantea que el Gobierno busca darle la posibilidad al Banco Central de negociar operaciones internacionales con ese respaldo

La reforma de la carta orgánica del BCRA incluye cambios para emplear reservas internacionales como garantía ante operaciones de deuda (Foto: Reuters).
La reforma de la carta orgánica del BCRA incluye cambios para emplear reservas internacionales como garantía ante operaciones de deuda (Foto: Reuters).

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una de las prioridades del Gobierno en el Congreso. En el discurso oficial, se presenta que la iniciativa que impedirá al BCRA financiar al Tesoro Nacional, una práctica señalada como la principal causa de la inflación en períodos anteriores. Sin embargo, un informe privado alertó que el articulado de la iniciativa plantea la posibilidad de utilizar las reservas internacionales como garantías para endeudarse.

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14:09 hsHoy

El Banco Central reglamentó el crédito en dólares para empresas que no generan divisas: qué dice la letra chica

El BCRA habilitó a los bancos destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a créditos para firmas no vinculadas al sector exportador que no generan divisas, bajo ciertos controles de riesgo y con la obligación de liquidar los fondos en el mercado cambiario oficial

Los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al financiamiento de empresas. (REUTERS/Luisa González)
Los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al financiamiento de empresas. (REUTERS/Luisa González)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la letra chica de la normativa que amplía el alcance de los préstamos en dólares para empresas que no generan divisas.

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13:30 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este miércoles $1.515 para la venta en el Banco Nación. La divisa había sido operada el viernes anterior a $1.510, un piso en el transcurso de agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,02 para la venta y $1.463,47 para a compra.

13:29 hsHoy

El Gobierno se flexibiliza frente a la tormenta que llega del exterior y al efecto preelectoral que agita a los mercados

El cambio de clima global y el acercamiento de las elecciones locales modificaron el pulso de los mercados, con ventas de activos, presiones sobre el dólar y nuevas señales políticas desde el oficialismo para contener la volatilidad

Caputo llegó a un acuerdo con cuatro gobernadores para aprobar una ley clave en el Senado. (REUTERS/Tomas Cuesta)
Caputo llegó a un acuerdo con cuatro gobernadores para aprobar una ley clave en el Senado. (REUTERS/Tomas Cuesta)

Hasta el martes, el mercado parecía una partida de tenis con los inversores mirando hacia uno y otro lado. El conflicto de Medio Oriente aportaba malas nuevas cuando el sector de las tecnológicas sorprendía con alzas y viceversa. En esa alternancia y volatilidad, los operadores encontraron un sistema para sobrevivir a la guerra y a los balances de las empresas.

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13:29 hsHoy

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 4% en Wall Street y el Banco Central redujo la compra de dólares

Los bonos en dólares se desplomaron 1,8% en promedio ante una rueda negativa de Wall Street. El S&P Merval cayó 1,9%, también en un piso desde mayo. El dólar subió a $1.515 en el Banco Nación y el BCRA compró solo USD 10 millones en el mercado

Las altas tasas de la deuda en los EEUU reflejan las preocupaciones de los inversores.
Las altas tasas de la deuda en los EEUU reflejan las preocupaciones de los inversores.

Condiciones financieras internacionales más severas para los activos emergentes más otros factores locales presionaron a la debilidad de acciones y bonos argentinos. En el caso de la renta fija, los títulos soberanos hard dollar -Bonares y Globales- cayeron este martes un 1,8% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 23 unidades para la Argentina, en los 511 puntos básicos, luego de tocar por la tarde los 512 puntos, un máximo desde el 21 de mayo de este año.

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13:29 hsHoy

El BCRA compró USD 10 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 10 millones en su intervención cambiaria de este martes, el 2,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 96 millones, a 49.592 millones de dólares.

13:29 hsHoy

El dólar operó con ganancias en todos los segmentos del mercado

La divisa mayorista trepó a $1.495, con escaso monto operado. Al público cerró a $1.515 en el Banco Nación. También subieron el dólar futuro, el blue y las paridades financieras

El dólar mayorista anota en agosto una suba de solo 10 pesos o 0,7%.
El dólar mayorista anota en agosto una suba de solo 10 pesos o 0,7%.

Con un magro monto operado en el segmento de contado, de USD 343,6 millones -unos USD 215 millones o 38,5% menos que el viernes-, el dólar mayorista finalizó negociado con una ganancia de 7,50 pesos o 0,5%, a 1.495 pesos.

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