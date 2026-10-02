YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

YouTube ajusta sus recomendaciones para favorecer las publicaciones originales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Si posiblemente alguna vez te apareció un video en YouTube que ya habías visto en otra cuenta, debes sabes que la plataforma de Google está trabajando para que esa repetición tenga menos alcance.

La empresa está actualizando sus sistemas de recomendación para priorizar el contenido original y reducir la difusión de publicaciones que reutilizan material ajeno sin aportes propios.

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La medida apunta, por ejemplo, a quienes vuelven a subir videos de otros creadores sin sumar comentarios, una edición distintiva o una narrativa nueva. Según explicó YouTube, esos canales podrían recibir menos distribución en el feed de Shorts.

Qué está haciendo YouTube

Los sistemas de recomendación de YouTube evalúan señales como el historial de reproducción, los intereses temáticos y la interacción de los usuarios para decidir qué videos mostrar en Shorts.

YouTube analiza el historial de reproducción, los intereses y la interacción para sugerir videos. REUTERS/Dado Ruvic

Con esta actualización, la plataforma buscará dar más visibilidad a los contenidos que incorporen una mirada propia. Quienes utilicen fragmentos de otros videos deberán agregar valor mediante comentarios originales, ediciones únicas o una forma diferente de contar la historia.

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YouTube aclaró que los formatos creativos seguirán siendo parte central de Shorts. Sin embargo, remarcó que los cambios técnicos menores o las modificaciones basadas en plantillas no alcanzan: la intención es que cada creador aporte su voz, su narrativa o un punto de vista distintivo.

YouTube cambia las reglas de las visualizaciones

YouTube modificó la forma en que contabiliza las visualizaciones de sus videos: desde el 24 de agosto de 2026, una reproducción comenzó a registrarse desde el primer fotograma, sin que el usuario tuviera que superar los 30 segundos de reproducción, como ocurría hasta entonces. La actualización se aplicó a todos los formatos de la plataforma.

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La empresa dará mayor exposición a los creadores que sumen una perspectiva personal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa explicó que el objetivo fue unificar sus sistemas de medición y reducir la confusión entre los creadores sobre el alcance real de sus contenidos. Con la nueva regla, el número público de visualizaciones pudo crecer más rápido, ya que cada inicio de reproducción pasó a contar como una vista.

Sin embargo, YouTube aclaró que el cambio no modificó directamente la monetización ni las condiciones para ingresar al Programa de Socios de YouTube, conocido como YPP. Los ingresos de los creadores continuaron calculándose a partir de métricas vinculadas con la interacción y el tiempo de consumo, no solo con el total de reproducciones visibles.

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Hasta entonces, las métricas para contabilizar el rendimiento de Shorts se llamaban “Visualizaciones de Shorts con interacción” y “Horas de visualización con interacción”. Tras la actualización, pasaron a denominarse “visualizaciones de Shorts calificadas” y “horas de visualización calificadas”.

Los cambios mínimos o las plantillas no serán suficientes para considerar original a un contenido. (YouTube)

Además, YouTube conservó en YouTube Analytics, dentro del Modo avanzado, una métrica llamada “Visualizaciones activas”. Ese indicador permite conocer cuántas personas decidieron continuar viendo un video después de iniciarlo.

Asimismo, desde el 1 de febrero de 2027, los nuevos creadores deberán cumplir requisitos más altos para monetizar sus contenidos. Los canales que ya forman parte del programa no perderán su acceso, aunque deberán aceptar los nuevos términos antes del 31 de enero de 2027 para mantener sus beneficios.

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La estructura de pagos seguirá basada en las visualizaciones monetizadas, es decir, aquellas en las que un espectador ve anuncios.

YouTube Analytics mantiene las “Visualizaciones activas” para medir cuántos usuarios siguen mirando un video. (YouTube)

Qué nuevas funciones hay en YouTube

YouTube incorporó nuevas funciones para que los usuarios personalicen la plataforma y los creadores produzcan, analicen y protejan mejor sus contenidos.

Entre las novedades se encuentran los feeds personalizados, que permitirán crear pestañas en la página principal según intereses, rutinas o estados de ánimo, como documentales, podcasts o videos de bricolaje.

La herramienta Ask YouTube también sumará búsquedas vinculadas con compras, preguntas de seguimiento y comparaciones de productos. En Shorts, los creadores podrán organizar sus videos como series, con temporadas, episodios, miniaturas propias y reproducción secuencial.

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Además, YouTube Studio incorporará sugerencias para borradores, generación de miniaturas acordes al estilo del canal y pruebas A/B de hasta tres versiones de un video. La plataforma también ampliará la detección de rostro y voz para proteger la identidad de los creadores y añadirá doblaje automático en tiempo real para transmisiones en vivo.