Cuatro hundimientos en menos de un mes en Mixco, Guatemala: tuberías de 26 años y vecinos que exigen solución integral

Un nuevo hundimiento en la colonia Pablo VI de Mixco obligó al cierre del tránsito peatonal y vehicular. (Cortesía Municipalidad de Mixco)

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Un nuevo hundimiento en la colonia Pablo VI, zona 7 del municipio de Mixco, en Guatemala, obligó otra vez al cierre del paso para peatones y vehículos en el sector.

El hecho ocurrió el sábado entre las casas 107 y 108, después de las lluvias que afectaron el área metropolitana de Guatemala, y reavivó la preocupación de los residentes por el estado de los drenajes.

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Los vecinos identificaron este episodio como el cuarto socavamiento en el sector. La información disponible documenta dos hundimientos el 23 de septiembre y el nuevo colapso ocurrido este sábado, por lo que al menos tres incidentes se concentraron en menos de un mes.

Un camión cisterna cayó en el segundo socavón tras ingresar a un tramo que ya contaba con señalización. (Redes Sociales)

Imágenes y videos difundidos por habitantes de la colonia mostraron el desprendimiento de una parte del pavimento hacia el interior del agujero.

Las autoridades municipales atribuyen el problema al deterioro de las tuberías que conducen las aguas residuales de las viviendas y temen que existan daños en otros puntos de la red.

Imágenes nocturnas muestran la formación de un socavón en una calle asfaltada del municipio de Mixco. En la escena se observa presencia de maquinaria pesada y vecinos congregados en las aceras observando el hundimiento en la vía pública.

El paso quedó cerrado mientras se evalúa el daño

La Empresa Mixqueña de Transporte (Emixtra) informó que el área afectada quedó restringida para peatones y vehículos. La medida busca evitar riesgos mientras personal de la Municipalidad de Mixco revisa el alcance del nuevo colapso y define las reparaciones necesarias.

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Mynor Espinoza explicó a Infobae que los equipos iniciaron trabajos en el punto afectado. “De momento se está realizando el trabajo con la maquinaria para limpiar alrededor del tubo de aluminio”, afirmó.

El funcionario señaló que la inspección permitirá conocer el nivel de deterioro de la infraestructura subterránea. “Determinar el diámetro de lo que está afectado para ver si van a ser los tubos completos o van a ser más”, indicó Espinoza.

Los equipos municipales trabajan con maquinaria en el área para determinar la magnitud de los daños en la red subterránea. (Cortesía Municipalidad de Mixco)

También precisó que cada tramo de tubería tiene una extensión aproximada de seis metros y que los técnicos prevén instalar anillos y nuevas conexiones una vez que retiren el material alrededor del conducto. La definición de la intervención dependerá de los daños que se encuentren bajo la superficie.

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Dos hundimientos en una jornada encendieron las alertas

El 23 de septiembre, la colonia Pablo VI registró dos socavamientos en pocas horas. El primero ocurrió alrededor de las 6 y afectó a un automóvil particular. Más tarde, otro colapso atrapó a un camión repartidor de agua.

Tras esos hechos, la comuna sustituyó tuberías que, según la información municipal, estaban colapsadas. Sin embargo, vecinos del sector pidieron una evaluación completa de la red de drenajes y la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Un nuevo socavón de grandes proporciones afecta la capa asfáltica de una calle ubicada en la colonia Pablo VI del municipio de Mixco, en Guatemala. El agujero se localiza ahora a la par de una vivienda que no reportó daños estructurales. (Redes sociales)

La preocupación se centra en que las obras ejecutadas después de los incidentes de septiembre habrían conectado nuevas tuberías a conductos antiguos. Los residentes sostienen que el deterioro de esa infraestructura puede afectar a otras viviendas y generar nuevos hundimientos.

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Conred había advertido sobre una problemática recurrente

Los antecedentes en Pablo VI se remontan a incidentes registrados en 2019, 2021 y 2024. Un informe elaborado por Conred después de un hundimiento ocurrido en septiembre de 2024 vinculó los socavamientos con el desgaste de las tuberías y advirtió que las intervenciones de entonces no constituían una solución integral.

El documento recomendó inspeccionar el sistema de drenajes, implementar mantenimiento preventivo y elaborar un proyecto para reparar de forma completa los colectores afectados. Parte de la tubería metálica instalada en la zona data de 1999, según información municipal divulgada con anterioridad.

El sector permanece cerrado mientras la Municipalidad de Mixco determina la dimensión del daño y el tipo de tubería que deberá reemplazarse.

Un informe de la Conred señaló que las tuberías instaladas en 1999 presentan un desgaste que requiere reparaciones integrales. (Cortesía Municipalidad de Mixco)

Al respecto, Espinoza reconoció que la antigüedad de la tubería es factor clave en los socavamientos ocurridos, pues la mayoría tienen 26 años y son tubos de metal. Aseguró que se ha hecho mantenimiento y trabajos de mitigación con los que se ha cambiado 82 tubos.

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Sin embargo, afirmó que “cambiar toda la tubería sería una inversión millonaria”, razón por la que no se ha llevado a cabo.