El financiamiento público que ya no alcanza: cómo Argentina y España buscan salvar a los museos con mecenazgo, IA y alianzas privadas

Llega la tercera edición del Foro Internacional para Mediadores de Museos

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El modelo de financiamiento público exclusivo para museos ya no tiene futuro, y la tercera edición del Foro Internacional para Mediadores de Museos —organizado por Amigos del Bellas Artes el 19 de octubre en Buenos Aires— busca construir las alternativas.

El Foro, en su tercera edición consecutiva, reunirá a especialistas nacionales e internacionales el 19 de octubre de 9:30 a 17:30 h en la sede de Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270, Buenos Aires). El encuentro abordará estrategias de financiamiento diversificado, alianzas con el sector privado, mecenazgo y herramientas digitales para instituciones culturales argentinas.

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“La insostenibilidad de un esquema de financiamiento público al 100% ya cuenta con un consenso generalizado”, advierte Andrés Gribnicow, director ejecutivo de Amigos del Bellas Artes. Para Gribnicow, la urgencia pasa por “diversificar ingresos mediante alianzas privadas, mecenazgos y otras estrategias de recaudación que suman el compromiso de la sociedad civil”.

El diagnóstico de fondo es categórico. “El sector cultural en general —y los museos en particular— carece de un diálogo directo y franco con el sector privado para abordar este desafío en busca de una solución integradora”, concluye el director ejecutivo.

Organizada por Amigos del Bellas Artes, reunirá especialistas nacionales y extranjeros

La jornada cuenta con el respaldo de tres organismos de peso: la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) y los Patronos Internacionales de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Esa red de apoyo institucional no es decorativa: habilita canales concretos de cooperación cultural en toda Iberoamérica.

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Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas Artes, describió el propósito del espacio: “Confiamos en que, gracias al esfuerzo conjunto, este espacio seguirá fortaleciendo los vínculos entre instituciones culturales de la región iberoamericana, para transformar la experiencia museística y generar nuevas oportunidades de financiamiento para nuestros proyectos”.

Dos oradores internacionales encabezan el programa. Antonio Bazán, director de Factoría Industrias Creativas Madrid, lleva más de 13 años en proyectos de sostenibilidad para industrias culturales y creativas. Entre 2023 y 2026, en el marco de los programas europeos Next Generation, su organización apoyó a más de 70 proyectos culturales en todo el territorio español, trabajando en más de 12 subsectores y movilizando más de 20 millones de euros en inversión cultural.

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Bazán fue además uno de los impulsores de la primera incubadora cultural en español: Factoría Cultural/Vivero de Industrias Creativas Matadero Madrid, fundada en 2011, con sedes en Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia y Barcelona. Actualmente lidera el FIC Madrid, Mercado de Industrias Creativas Europa LATAM, previsto para noviembre de 2026.

Gemma Muñoz Rosua, adjunta a la Secretaría General de la Fundación Amigos del Museo del Prado, y Antonio Bazán, director de Factoría Industrias Creativas Madrid

La segunda oradora internacional es Gemma Muñoz Rosua, adjunta a la Secretaría General de la Fundación Amigos del Museo del Prado, cargo que ocupa desde 2002. Muñoz Rosua dirige las áreas de Programas Generales de Amigos, Comunicación, y Programación y Desarrollo, con especialización en captación y fidelización de donantes, análisis de datos y digitalización. Participa en la elaboración del primer caso de estudio dedicado a la Fundación, cuya presentación está prevista para 2026.

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El programa también reserva espacio para experiencias locales. Cuatro instituciones argentinas presentarán sus propias prácticas: el Museo Terry (Tilcara, Jujuy), el Museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia (Córdoba), el Museo de Arte Contemporáneo MAR y la Casa del Arroyo (Mar del Plata).

Ese recorrido federal se completa con una mesa dedicada a inteligencia artificial y tecnologías digitales aplicadas a la gestión museística, más dos talleres prácticos: uno sobre estrategias de mediación para educadores y otro sobre herramientas digitales para comunicadores culturales.

El telón de fondo del encuentro es una tensión real en el sector. Mientras algunas instituciones atraviesan precariedad económica por cambios de administración y mandatos de austeridad, otras reposicionan la cultura como motor de desarrollo social y económico en sus comunidades.

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El encuentro abordará estrategias de financiamiento diversificado, alianzas con el sector privado, mecenazgo y herramientas digitales para instituciones culturales argentinas

La tercera edición de Los museos en el medio reunirá a representantes de instituciones culturales y museos para abordar financiación, educación, comunicación digital y gestión de equipos. La jornada comenzará a las 9.30 h con la acreditación y el café de bienvenida, y continuará a las 10 h con la apertura institucional a cargo de Julio Crivelli, Liliana Barela y Andrés Duprat, junto con autoridades de la OEI, la AECID y el CCEBA.

La conferencia de apertura, prevista para las 10.30 h, estará dedicada a las oportunidades de financiación multilateral y cooperación para museos e instituciones culturales en Argentina. Antonio Bazán, de Factoría Industrias Creativas de Madrid, estará a cargo de la exposición. A las 11.30 h, una segunda conferencia presentará casos de proyectos de museos públicos argentinos con financiamiento mixto, incluidos el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, la Asociación Amigos de Casa sobre el Arroyo, el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y la Asociación Amigos Museo de Arte Contemporáneo MAR.

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Después del receso de las 12.30 h, el programa continuará a las 14 h con dos talleres simultáneos: uno sobre estrategias de mediación para educadores y captación de fondos, en la Sala Prisma, y otro sobre herramientas digitales para comunicadores culturales, en el Auditorio. A las 15 h, Florencia Langarica y Ezequiel Grimson expondrán sobre nuevas competencias para los equipos de los museos a partir del trabajo de la Fundación Williams y el Museo Nacional de Bellas Artes. El cierre estará a cargo de Gemma Muñoz Rosua, a las 16 h, con una presentación sobre el patrocinio cultural y el modelo de Amigos del Prado; las conclusiones llegarán a las 17 h, con reflexiones y preguntas para 2027.

Amigos del Bellas Artes cumple 95 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes. Las inscripciones y el programa completo están disponibles online.

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