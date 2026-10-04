Así llegó Pampita a la Basílica de Luján: “12 horas, 47 kilómetros, llegamos, lo logré”

Pampita compartió el conmovedor momento en que miles de personas se reúnen en el interior del Santuario de Luján

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En medio de un sábado marcado por la lluvia, el viento y las bajas temperaturas, Pampita Ardohain completó la Peregrinación Juvenil a Luján junto a miles de fieles que caminaron desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica. La modelo compartió distintas postales de la jornada en sus redes sociales y dejó registro de su ingreso al templo, luego de una travesía de 47 kilómetros que le demandó 12 horas.

La conductora retomó este año una tradición que sostiene desde hace tiempo y que en 2025 no pudo cumplir por compromisos laborales. Desde las primeras horas del sábado, se sumó al recorrido con un grupo de amigas y documentó el inicio de la marcha con una imagen frente a una representación de la Virgen. “Luján allá vamos”, escribió antes de emprender el camino.

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En esa primera publicación, Carolina Ardohain eligió además un texto sobre el sentido de peregrinar y el acto de ponerse en marcha hacia un destino lejano. La reflexión acompañó una jornada que presentó dificultades climáticas desde el comienzo y obligó a los participantes a avanzar bajo precipitaciones persistentes.

La modelo mostró el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, luego de 12 horas de una extensa caminata bajo la lluvia, el viento y finalmente el sol

Para afrontar el trayecto, Pampita mostró la preparación que llevó adelante antes de la partida. Usó apósitos para prevenir ampollas y se protegió con un piloto oscuro, capucha y ropa adecuada para la intemperie. Durante varios pasajes del recorrido también apareció con un impermeable amarillo, rodeada de fieles que avanzaron por la ruta con ponchos, paraguas y distintas imágenes religiosas cubiertas con nylon.

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El agua acumulada en algunos sectores complicó el paso de la multitud. Sin embargo, la marcha continuó y los peregrinos mantuvieron el rumbo hacia la Basílica de Luján, donde la celebración convocó a personas de distintas edades, muchas de ellas con pedidos personales o promesas por cumplir.

El momento de mayor emoción para la modelo llegó al ingresar a la iglesia. Allí grabó un video mientras cantaba “Zona de promesas”, la canción de Gustavo Cerati. La elección musical acompañó la llegada al altar tras una extensa caminata y cobró especial sentido cuando sonó una de las frases más reconocidas del tema: “Tarda en llegar pero al final hay recompensa”.

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La emoción de Pampita al ingresar: un grupo numeroso de personas camina por el interior de la Basílica de Luján tras realizar un trayecto a pie de 47 kilómetros

También difundió imágenes de los fieles arrodillados ante el altar principal. En ese momento, quienes llegaron hasta el santuario rezaron por sus intenciones y agradecieron a la Virgen de Luján después de completar el recorrido. La escena reflejó el clima que acompañó la llegada de la comitiva, atravesada por el cansancio físico, la fe y el acompañamiento colectivo.

Junto a una fotografía de la marcha, Pampita resumió la experiencia con un mensaje que enumeró las condiciones que enfrentó durante la peregrinación. “12 horas, lluvia, viento, frío, sol. 47 kilómetros. Llegamos. Cumplí. Lo logré. Lo logramos”, expresó.

La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján tuvo como punto de partida la Iglesia de San Cayetano, en Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10 del sábado, mientras que la misa central quedó programada para las 7 del domingo en la Basílica, con la expectativa de reunir a buena parte de los caminantes que participaron de la convocatoria.

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Entre risas y cansancio, Pampita es ayudada para ingresar al auto que la transportará a la ciudad de Buenos Aires luego de la emotiva caminata a la Virgen

Para Pampita, la caminata contiene un significado que se vincula con distintos momentos de su vida. En 2021 participó junto a Barby Franco, poco después del nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán. En aquella ocasión, una tormenta también atravesó el camino y las peregrinas recurrieron a bolsas de nylon para resguardarse de la lluvia.

La modelo también relató en otras oportunidades que realizó la peregrinación con pedidos vinculados a su historia personal y regresó al santuario para agradecer. En 2024, incluso, llegó a Luján pocos días después de anunciar su separación de García Moritán. Este sábado, volvió a recorrer los kilómetros que separan Liniers de la Basílica y celebró la llegada con quienes compartieron la marcha bajo un clima cambiante.

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