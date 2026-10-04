Qué muestran y qué no las cifras oficiales de Cuba sobre empleo, pobreza e inflación

La CEPAL proyectó una caída del 10.3% en el producto interno bruto de Cuba para el año 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

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El país informó una contracción económica de 3.8% en 2025 y una tasa oficial de desempleo de 1.7%, según datos oficiales analizados por Martí Noticias. El medio señaló que la lectura conjunta de ambos indicadores requiere considerar los criterios con los que las autoridades clasifican a las personas ocupadas, desempleadas y fuera de la población económicamente activa.

La falta de una medición pública sobre pobreza y el aplazamiento del censo también condicionan el análisis de la situación económica y social de Cuba. La disponibilidad de registros, las definiciones metodológicas y el acceso limitado a información independiente inciden en la comparación de los datos con los de otros países.

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La CEPAL proyectó una caída de 10.3% del PIB cubano para 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que el producto interno bruto cubano caerá 10.3% en 2026. El Centro de Estudios de la Economía Cubana, vinculado al oficialismo, calculó una contracción de 5% para 2025 y consideró optimista la previsión estatal de un crecimiento de 1% para el año siguiente.

El organismo regional publicó a comienzos de mes el informe Evolución macroeconómica de Cuba en 2025 y perspectivas para 2026. El documento reúne indicadores de actividad económica, inflación, déficit fiscal, cuenta corriente y empleo. Su principal cuadro macroeconómico precisa que fue elaborado a partir de cifras oficiales.

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La presencia de indicadores cubanos en las bases de Naciones Unidas, la CEPAL o el Banco Mundial no significa necesariamente que hayan sido producidos o auditados fuera de la isla. Esas instituciones combinan estadísticas nacionales con estimaciones, proyecciones demográficas y métodos de armonización, aunque su capacidad para ajustar los resultados depende de la calidad de la información disponible.

La tasa oficial de desocupación fue de 1.7% al cierre de 2025. En ese mismo período, Brasil registró una tasa anual de 5.6%; Chile, de 8.6%; Uruguay, de 7.5%; y República Dominicana, de 5.0%.

La tasa oficial de desempleo en la isla cerró en 1.7% durante 2025, una cifra distante del promedio regional. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El promedio de desempleo de América Latina y el Caribe se ubicó cerca de 5.3% en 2025, luego de alcanzar 5.8% en 2024, de acuerdo con la CEPAL. La diferencia con el indicador cubano no permite determinar por sí sola el alcance de esa cifra, ya que la comparación depende de las definiciones aplicadas para medir el empleo y la desocupación.

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“El problema puede estar en la definición que ellos opten”, dijo el economista cubanoamericano Carlos Martínez a ADN Cuba, en referencia a la medición de la tasa de desempleo. El especialista señaló que los criterios utilizados para clasificar a la población pueden modificar el resultado final.

Martí Noticias también recogió referencias oficiales a las personas que permanecen fuera del estudio y del empleo. Las autoridades cubanas han reconocido la existencia de ese grupo, aunque no precisaron cuántas personas lo integran.

Durante una sesión de la Asamblea Nacional, celebrada en junio de 2026, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que “uno de los problemas serios que tenemos” es la cantidad de personas desvinculadas de ambas actividades. El funcionario planteó reforzar la incorporación de adolescentes y jóvenes a la educación y facilitar la preparación de quienes estén en condiciones de trabajar.

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Cuba no dispone de una medición oficial de pobreza comparable

Un estudio de la CEPAL sobre la economía cubana indicó que no existían estadísticas oficiales sobre la incidencia de la pobreza en el país. El organismo regional reúne indicadores monetarios, de pobreza extrema, multidimensionales y de distribución de ingresos para buena parte de América Latina, pero Cuba no cuenta con una serie pública equivalente.

El Banco Mundial tampoco presenta datos sobre pobreza en Cuba que puedan homologarse con las mediciones utilizadas en gran parte de la región. Esa ausencia limita el seguimiento de los ingresos y las condiciones materiales de los hogares mediante parámetros comparables.

La Oficina Nacional de Estadística e Información registró una inflación interanual de 14.07% en diciembre de 2025. (Imagen de cortesía)

Martínez sostuvo ante ADN Cuba que la desigualdad dejó de medirse desde la década de 1990. El economista afirmó que la falta de registros públicos condiciona el trabajo de quienes buscan analizar la situación social de la isla.

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“Cualquier investigador que quiera dedicarse a trabajar sobre el tema de Cuba va a encontrar que cualquier idea [...] va a estar limitada única y exclusivamente por la falta de datos”, afirmó Martínez al portal. El planteamiento se refiere a la disponibilidad de información y no incluye una estimación sobre el nivel de pobreza o desigualdad.

La inflación plantea otra dificultad por la coexistencia de mercados estatales, privados e informales, junto con distintas formas de acceder a divisas. Los precios pueden variar según el canal de compra, una condición que añade complejidad a la elaboración de un índice representativo del consumo de los hogares.

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La CEPAL consignó una inflación interanual de 14.1% en diciembre de 2025. La Oficina Nacional de Estadística e Información informó un nivel de 14.07% y proyectó una cifra cercana al 27% para 2026.

“A día de hoy, incluso nosotros los economistas tenemos muchas preguntas sobre cómo ellos miden la inflación”, declaró Martínez a ADN Cuba. El especialista mencionó la falta de información pública sobre encuestas, productos incluidos, mecanismos de recolección y manuales metodológicos.

La clasificación de muertes al nacer afecta la tasa infantil

La forma en que se registra un fallecimiento ocurrido durante o después del parto puede modificar la tasa de mortalidad infantil. Si un niño nace vivo y muere después, el caso integra las estadísticas de muertes de menores de un año; si se registra como muerte fetal, queda fuera de ese indicador.

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Un estudio publicado en 2018 por la revista académica Health Policy and Planning analizó la relación entre muertes fetales tardías y muertes neonatales tempranas. En los países incluidos en la investigación, esa relación oscilaba entre 1.04 y 3.03, mientras que en Cuba alcanzó el valor de seis.

Un estudio de 2018 analizó la relación entre el registro de muertes fetales y fallecimientos neonatales tempranos en el sistema sanitario. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Los autores consideraron que esa estructura era compatible con una posible reclasificación de recién nacidos fallecidos como muertes fetales. El trabajo también vinculó esa diferencia con la existencia de incentivos para cumplir objetivos sanitarios fijados por las autoridades.

“En Cuba esas cifras están manipuladas”, declaró el doctor Manuel Guerra a DIARIO DE CUBA. El médico ejerció como residente de Ginecobstetricia en Cuba hasta 2022 y vive exiliado en Estados Unidos.

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Guerra explicó al diario digital que un bebé que respira después del nacimiento pasa a las estadísticas de mortalidad infantil y no a las de muerte fetal. “Son cosas que se comentan tras bastidores. A mí me cuesta hablar de esto”, añadió.

En 2025, la denuncia de un médico emigrado generó una polémica sobre un caso ocurrido en un hospital de Villa Clara. Según ese testimonio, una doctora recibió cuestionamientos luego de practicar una cesárea de urgencia para salvar a un bebé.

La denuncia indicó que, durante una reunión, le habrían advertido a la médica que el bebé debía morir dentro del útero porque una muerte posterior incrementaría el indicador. El relato no incluyó una cifra sobre la cantidad de casos de ese tipo.

La tasa oficial cubana de mortalidad infantil fue de 7.1 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2024. Estados Unidos registró 5.52 muertes por cada 1,000 nacidos vivos ese mismo año, según los datos finales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Para 2025, las autoridades cubanas comunicaron una tasa preliminar de 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos. En junio, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba había mantenido históricamente una mortalidad infantil capaz de competir con la de los países más desarrollados y que, pese al deterioro reciente, seguía siendo competitiva a nivel internacional.

El censo pendiente condiciona las proyecciones demográficas

La emigración incide en la estimación de la población, la composición por edades, la natalidad y la fuerza laboral. Para buena parte de sus cálculos demográficos, la CEPAL utiliza proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía y de la División de Población de Naciones Unidas.

Cuba informó una población de 9,748,532 habitantes al cierre de 2024. El demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos estimó que la población efectiva podía estar por debajo de los nueve millones si se consideran los nacimientos, las defunciones y el saldo migratorio.

El Censo de Población y Viviendas estaba previsto inicialmente para 2022. Las autoridades lo aplazaron hasta comienzos de 2025 por razones económicas y por dificultades asociadas a la crisis de combustible.

El demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos estimó que la población efectiva de la isla se encuentra por debajo de los nueve millones. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En agosto de 2026, autoridades provinciales describieron el operativo como una tarea todavía preparatoria. El registro previo se limitaba al número de residentes y a la identificación del jefe de cada hogar.

México entregó en mayo de 2023 8,000 tabletas a la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destinaron los equipos a captar y procesar información censal, además de brindar capacitación técnica a funcionarios cubanos.