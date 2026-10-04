Otra economía, otros costos: cómo cambió el peso de la energía y de los alquileres en el comercio minorista desde 2023

Un informe de Nadin Argañaraz marcó que el precio relativo de la energía y los alquileres ha aumentando al menos un 120% desde la llegada de este Gobierno. (Foto: Ilustrativa Infobae)

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En medio del debate que mantiene el Gobierno y el círculo de empresarios cercanos sobre la caída de ventas minoristas de locales con venta a la calle que informa CAME en comparación con las compras online, un informe alertó sobre el cambio de los precios relativos de la energía, los alquileres y la mercadería desde diciembre de 2023, con diferencias según la región del país.

Un informe elaborado por Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), analizó el período entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. El trabajo se enfocó en el comercio minorista formal tradicional y utilizó índices de precios mayoristas y minoristas publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La principal diferencia apareció entre el comportamiento de la mercadería y el de los gastos vinculados al funcionamiento de los locales. Mientras el costo relativo de los productos que los comerciantes compran para vender se mantuvo en niveles cercanos a los de noviembre de 2023, el peso de la energía y de los alquileres aumentó fuertemente.

Mercadería en el mismo nivel

El informe ubicó a la mercadería como el componente de mayor peso dentro de la estructura de costos de un negocio minorista. Según un análisis de distintas unidades comerciales, el 60% del costo total se explicó por la mercadería adquirida al sector industrial.

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Para evaluar su evolución, el Iaraf comparó el índice promedio nacional de precios mayoristas de bienes nacionales con el índice promedio nacional de precios minoristas de bienes. La referencia de compra fue el Índice de Precios Mayoristas (IPM) del Indec, en su categoría de productos manufacturados de origen nacional. La referencia de venta fue el índice de precios minoristas de bienes.

Si bien durante los primeros meses de 2024, el costo relativo de la mercadería mostró un encarecimiento cercano al 20%, luego, la incidencia de ese costo sobre los precios de venta descendió. El indicador regresó a niveles similares a los de noviembre de 2023 durante los primeros meses de 2025. La serie después mostró una nueva suba y una baja, hasta una etapa de estabilidad relativa en los meses recientes del período analizado.

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Aunque se debe tener en cuenta que el resultado correspondió al promedio de bienes incluidos en los índices oficiales. Por esa razón, no describió necesariamente la situación de un producto en particular ni la de cada comercio.

Energía más 150%

El comportamiento de la energía fue distinto. El informe incluyó los costos de electricidad, gas y agua, que forman parte de la operación cotidiana de los comercios con atención en un local físico.

En noviembre de 2023, la incidencia nacional de esos servicios sobre los precios de venta tenía un valor de 100. Pero para agosto de 2026, el indicador llegó a 250. Así, el peso relativo de la energía se multiplicó por 2,5 y registró una suba cercana al 150 por ciento.

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La incidencia del costo de energía pasó de 100 en diciembre de 2023 a 250 en agosto del 2026. (Foto: Nadin Argañaraz)

La serie nacional mostró un crecimiento sostenido durante casi todo el período. El informe vinculó esa dinámica con la suba de los precios relativos de los servicios energéticos, en un contexto de reducción de subsidios estatales como una vía de ayuda para consolidar el superávit fiscal del Gobierno.

El análisis regional tomó como referencia la división que utiliza el Indec para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Gran Buenos Aires (GBA) comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. La región Pampeana incorpora al resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.

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Los precios de venta del comercio minorista subieron 280,47% en el promedio nacional entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, pero con diferencias por regiones. La Patagonia registró el mayor incremento, con 284,47%, y el Noreste tuvo el menor, con 269,70%. La región Pampeana alcanzó una suba de 281,32%, GBA de 280,98%, Cuyo de 279,84% y el Noroeste de 278 por ciento.

Los costos nominales de energía aumentaron a un ritmo superior. El promedio nacional anotó una suba de 850,67%. La Patagonia registró el mayor incremento del costo energético, con 951,03%, seguida por el Noreste, con 879,34%, y GBA, con 863,22 por ciento.

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La región Pampeana tuvo un aumento de 835,33% en este rubro. El Noroeste registró una variación de 796,99% y Cuyo, de 796,16%. La comparación entre esas cifras y el alza de los precios de venta permitió calcular el cambio en la incidencia relativa de los servicios para cada zona del país.

La Patagonia quedó en el primer lugar de ese indicador, con una suba de 173,37% en la incidencia de la energía sobre el precio de venta del comercio minorista. El Noreste la siguió con 164,90% y GBA alcanzó 152,83 por ciento. En el promedio nacional, la variación fue de 149,87%. La región Pampeana registró un incremento de 145,29%; el Noroeste, de 137,30%; y Cuyo, de 135,93%. Las seis regiones mostraron aumentos superiores al 135% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

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El peso de los alquileres

El tercer rubro estudiado fue el de los alquileres. El informe señaló que una parte mayoritaria de los comercios minoristas alquila el espacio físico donde desarrolla su actividad, en lugar de operar en un inmueble propio.

En términos nominales, los alquileres subieron 797,23% en el promedio nacional durante el período relevado. El Noreste encabezó las variaciones, con 869,36%, seguido por la Patagonia, con 861,69%, y la región Pampeana, con 840,60 por ciento.

El Noroeste registró una suba de 812,60%. Cuyo tuvo un aumento de 767,15%. GBA mostró la menor variación nominal de las seis regiones, con 757,37%, según las cifras del informe de Argañaraz.

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La mayor suba de la incidencia del costo de los alquileres se dio en la región Noreste, con un 162% y la menor en el Gran Buenos Aires (GBA), con un 125 por ciento. (Foto: Nadin Argañaraz)

La evolución de los precios de venta de los negocios y la de los contratos de locación permitió medir el cambio relativo de los alquileres. En el promedio del país, la incidencia de ese rubro sobre los precios de venta aumentó 135,82% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

El Noreste presentó la mayor suba relativa: la incidencia de los alquileres aumentó 162,20%. La Patagonia quedó en segundo lugar con 150,13%, mientras que la región Pampeana anotó una variación de 146,67 por ciento. En el Noroeste, el indicador aumentó 141,43%. Cuyo registró una suba de 128,30%, y GBA tuvo el menor incremento, con 125,04 por ciento.

La ayuda impositiva

El estudio ordenó los tres rubros según su incidencia relativa. La mercadería tuvo un encarecimiento inicial cercano al 20% durante los primeros meses de 2024 y luego volvió a un nivel próximo al de noviembre de 2023. La energía alcanzó un aumento nacional cercano al 150%, mientras que los alquileres registraron una variación de 135,82% en el promedio del país.

En las mediciones regionales, la Patagonia concentró el mayor encarecimiento relativo de la energía. El Noreste registró el mayor incremento de la incidencia de los alquileres. Cuyo mostró la menor suba relativa de la energía, y GBA tuvo el menor aumento relativo de los alquileres.

“El comercio minorista enfrenta el desafío de sostenerse y crecer con un importante cambio de precios relativos al menos en la energía y en los alquileres”, afirmó Argañaraz. Para quien dados estos cambios de precios relativos, el sector formal va a intensificar la demanda de baja de impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo de lograr rentabilidades normales.