Ordenar la pantalla de inicio de WhatsApp a tu gusto será así de sencillo con esta función

WhatsApp prueba cambios en la pestaña Chats de iOS y Android para simplificar la navegación y mejorar la personalización. (REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp prepara una transformación en la pantalla de inicio de su aplicación, abriendo las puertas a un nuevo nivel de personalización y abriendo las puertas a un nuevo nivel de personalización y control para millones de usuarios en todo el mundo.

El mensajero de Meta está probando cambios en la interfaz de la pestaña “Chats” tanto en dispositivos iOS como Android, con el objetivo de simplificar la navegación y permitir que cada persona gestione el orden y la visibilidad de sus conversaciones de manera mucho más intuitiva.

PUBLICIDAD

Los cambios no solo buscan modernizar el aspecto visual, sino que ponen el acento en la gestión eficiente de grandes volúmenes de chats, algo cada vez más habitual entre quienes utilizan la plataforma tanto para fines personales como laborales.

Cómo es la nueva forma de ordenar los chats en WhatsApp

La actualización más visible reside en la pestaña “Chats”, el corazón de WhatsApp, donde a diario se gestionan cientos de conversaciones. El rediseño permite a los usuarios configurar qué listas aparecen en la pantalla principal, manteniendo solo aquellas que consideran más relevantes o que utilizan con mayor frecuencia.

PUBLICIDAD

La nueva pantalla de inicio de WhatsApp permite ordenar los chats y decidir qué listas quedan visibles en la vista principal. (WABetaInfo)

Gracias a este cambio, se pueden ordenar los filtros que aparecen en la parte superior de la pestaña: los clásicos “No leídos”, “Favoritos”, “Grupos” y “Comunidades” siguen presentes, pero ahora es posible crear listas personalizadas y elegir cuáles permanecen visibles.

Las listas que no se desean mostrar pasan automáticamente a una sección separada, lo que ayuda a reducir el desorden visual y a tener una vista más limpia de los chats prioritarios.

PUBLICIDAD

La gestión de estas listas se realiza mediante un desplazamiento horizontal y permite que cada usuario adapte el entorno de WhatsApp a su gusto, eligiendo las conversaciones y grupos que más le interesan.

Nuevos filtros predefinidos y secciones dedicadas para chats archivados y bloqueados

La compañía también está desarrollando nuevos filtros predefinidos que permitirán organizar las conversaciones en categorías aún más específicas. Entre ellos, destacan los filtros dedicados a los chats archivados, bloqueados y de terceros, que estarán disponibles en próximas actualizaciones.

PUBLICIDAD

WhatsApp desarrolla nuevos filtros predefinidos para chats archivados, bloqueados y de terceros en próximas actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, los chats archivados y bloqueados aparecen en secciones separadas en la parte superior de la pestaña “Chats”. Con la actualización, estas secciones serán reemplazadas por filtros específicos, permitiendo que los usuarios accedan de manera directa a estos apartados sin que ocupen espacio en la pantalla principal.

En el caso de los chats bloqueados, el acceso seguirá protegido por sistemas de autenticación como Touch ID, Face ID o el código de desbloqueo del dispositivo, garantizando la privacidad de las conversaciones más sensibles.

PUBLICIDAD

Este nuevo sistema hará posible que los usuarios encuentren rápidamente las conversaciones que buscan, ya sea a través de listas personalizadas o mediante los filtros automáticos que WhatsApp irá incorporando.

Personalización y acceso rápido: cómo funcionan las listas y filtros

Uno de los ejes de la renovación es la posibilidad de mantener el control sobre qué conversaciones aparecen en primer plano. WhatsApp permitirá que cada usuario gestione sus listas favoritas, eligiendo cuáles se fijan en la parte superior de la pestaña “Chats” y cuáles se relegan a la sección llamada “Más”.

PUBLICIDAD

Al acceder a esta sección, se pueden consultar todas las listas que no están ancladas, permitiendo un acceso rápido a filtros menos utilizados, pero sin perder la limpieza visual de la pantalla de inicio.

El acceso a los chats bloqueados en WhatsApp seguirá protegido con Touch ID, Face ID o el código del dispositivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las listas personalizadas ofrecen flexibilidad para organizar chats según el criterio del usuario: es posible agrupar conversaciones por familia, trabajo, amigos o cualquier otra categoría relevante.

PUBLICIDAD

Además, los filtros automáticos de WhatsApp, como “No leídos”, “Grupos” o “Comunidades”, siguen disponibles para facilitar la localización de conversaciones específicas sin necesidad de crear listas propias.

Este sistema tiene como objetivo ayudar a los usuarios a reducir el desorden y encontrar lo que buscan en menos pasos, favoreciendo una experiencia más ágil y personalizada.

PUBLICIDAD

Cuándo estará disponible esta función

Las novedades ya han comenzado a llegar a usuarios de las versiones regulares de WhatsApp para iOS y Android, tras haber sido probadas en las ediciones beta. El lanzamiento es gradual, por lo que es posible que no todos los usuarios tengan acceso inmediato a las nuevas funciones.

Se espera que la disponibilidad general se complete en los próximos días, aunque algunas características, como los filtros predefinidos para chats archivados, bloqueados y de terceros, todavía están en fase de desarrollo y serán habilitadas primero para los beta testers antes de llegar a la versión estable.