El homenaje de la televisión de Brasil a Lionel Messi que hizo furor: “¿No te puedes quedar un poquito más?

La televisión de Brasil le dedicó un homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina

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La película de Lionel Messi como jugador en la selección argentina llegó a su fin el 6 de octubre de 2026, cuando se despidió ante una multitud en el estadio Monumental en el 3-0 ante Benín, al que le marcó de penal su último gol. En varios puntos del mundo se hizo eco del partido que marcó un antes y un después en la historia del fútbol, pero en un canal de la televisión de Brasil se vio un homenaje que no pasó inadvertido.

“Ha llegado el momento de decir adiós. ¿Pero ya? ¿No te puedes quedar un poquito más, al menos hasta la Copa América, Messi? Vamos, un último esfuerzo. Mira cuánta gente te quiere, y no solo en Argentina. Recuerda la mirada de admiración de quienes comparten el vestuario contigo. Escucha las dulces palabras del otro Lionel, quien ya dijo que, por él, seguirás vistiendo el número diez. Sabemos que el esfuerzo es enorme. Han sido más de 20 años en la Selección, desde aquel partido amistoso inventado por la AFA, gracias a una cinta de VHS grabada por tu papá, quien cruzó el Atlántico para que pudieras cumplir el sueño de jugar con Argentina", comenzó el video del canal brasileño Sport TV, con un tango de fondo.

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Lionel Messi saluda al público en su despedida de la selección argentina

En el compilado de imágenes del medio del vecino país, el locutor continuó con sus palabras para el campeón del mundo y goleador histórico de la Argentina y recordó los momentos más críticos del astro con la Selección: “Si la gente supiera el esfuerzo que él hizo, nunca se atreverían a haberte llamado español. Cómo los aficionados y la prensa no se portaron bien contigo en los primeros años. ¡Qué locura! Te criticaban por ser un genio en medio de un caos. Maradona era el entrenador, pero la culpa era tuya. Qué chiste. En 2014, con un equipo más organizado, casi llegó la tercera estrella, en Brasil. No sé si el mundo estaba preparado para ver a Argentina campeona del mundo en el Maracaná. ¿Te lo imaginas? Y qué bien que esa despedida de 2016 fue solo un ‘hasta pronto’. Si no, no hubiéramos visto que tú también lloras de alegría por la selección. Dos Copas América, una Finalísima y el Mundial".

En el cierre, el video hizo referencia a lo que se estaba por vivir en el Monumental, antes de la despedida definitiva: “También hiciste llorar de felicidad a mucha gente. Por eso es tan difícil decir adiós. Sí, pero un genio, como tal, sabe cuándo es hora de retirarse. Sabemos que a partir de mañana solo te veremos con la camiseta rosa. Por eso, hoy, vestido de celeste y blanco, queremos que todas las pelotas pasen por vos. Queremos un hat-trick, como mínimo. Queremos verte sonreír, llorar y, más que nada, queremos decirte gracias. Quizás no tengas idea de a cuánta gente la has hecho feliz en estos años con la selección. Ahora, serás uno más de nosotros, entre la hinchada de Argentina. Y si cambias de idea, solo avísanos. Gracias por todo, capitán”.

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El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández