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Google crea una plataforma para hacer videojuegos con IA sin saber programar

Los usuarios pueden crear experiencias en 2D o 3D, transformar imágenes propias en recursos visuales y compartir sus proyectos desde teléfonos y computadoras

Google lanza la plataforma Playground para crear videojuegos sin saber programar.
Google lanza la plataforma Playground para crear videojuegos sin saber programar. (Google)
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Google lanzó Playground, una nueva plataforma experimental que utiliza inteligencia artificial para permitir que cualquier persona cree videojuegos para navegador a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural. La herramienta busca reducir las barreras tradicionales del desarrollo de videojuegos, ya que no exige conocimientos de programación, diseño o ilustración para comenzar a crear un proyecto.

La plataforma fue presentada por Google Labs, el espacio de la compañía dedicado a probar productos y tecnologías experimentales. Playground permite describir qué tipo de juego se quiere desarrollar y utilizar la IA para generar los elementos necesarios a partir de esas indicaciones.

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La propuesta está dirigida inicialmente a mayores de 18 años en Estados Unidos, aunque Google tiene previsto ampliar su disponibilidad a otros países.

Playground es el nuevo proyecto de IA de Google para crear videojuegos. (Google)
Playground es el nuevo proyecto de IA de Google para crear videojuegos. (Google)

Cómo funciona Google Playground

Para comenzar un proyecto, los usuarios pueden elegir entre diferentes géneros, como juegos de preguntas y respuestas o carreras, o iniciar una creación desde cero. También pueden decidir si quieren desarrollar una experiencia en dos o tres dimensiones y seleccionar entre un videojuego para un jugador o una propuesta multijugador.

Después, el usuario puede explicar mediante texto cómo quiere que funcione el videojuego. Puede indicar las reglas, la mecánica, el tipo de jugabilidad y el estilo visual. La inteligencia artificial se encarga de interpretar esas instrucciones y convertirlas en elementos interactivos.

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La plataforma también permite cargar imágenes propias. Playground puede transformar esas imágenes en recursos para el videojuego y adaptarlas al estilo visual elegido para el proyecto.

Google lanza plataforma en la que cualquier persona podrá crear videojuegos sin saber programar. (Google)
Google lanza plataforma en la que cualquier persona podrá crear videojuegos sin saber programar. (Google)

Este funcionamiento elimina una parte importante de las barreras que tradicionalmente existen para crear un videojuego. Hasta ahora, una persona interesada en desarrollar uno debía aprender programación o recurrir a especialistas para construir aspectos como los gráficos, las mecánicas y la interacción.

Los juegos pueden compartirse y seguir modificándose

Una vez generado, el videojuego puede ejecutarse tanto desde un teléfono como desde una computadora. Los proyectos pueden mantenerse privados, compartirse mediante un enlace o publicarse en la galería Explorar de Playground.

Los videojuegos que llegan a esa galería pueden incorporar características como tablas de clasificación, lo que permite crear experiencias competitivas. Además, publicar un proyecto no significa que quede terminado: los creadores pueden continuar modificándolo después de ponerlo a disposición de otros usuarios.

Google también anticipó una futura integración con Unity Spark. Esta tecnología podría incorporar capacidades adicionales para desarrollar gráficos y mecánicas tridimensionales más avanzadas.

Con solo usar el lenguaje natural, cualquier persona podrá crear videojuegos en la nueva plataforma de Google. (Google)
Con solo usar el lenguaje natural, cualquier persona podrá crear videojuegos en la nueva plataforma de Google. (Google)

La integración resulta relevante porque Unity es una de las plataformas más utilizadas en la industria para crear videojuegos. Si la herramienta se incorpora a Playground, los usuarios podrían acceder a recursos de desarrollo más sofisticados sin tener que dominar todas las herramientas profesionales utilizadas habitualmente por los estudios.

La inteligencia artificial cambia la creación de videojuegos

Google Playground forma parte de una tendencia más amplia en la industria: el uso de inteligencia artificial para permitir que personas sin experiencia técnica desarrollen videojuegos.

La idea también está siendo explorada por otras plataformas. Roblox, por ejemplo, presentó en julio una función denominada Build que permite crear juegos utilizando indicaciones escritas en lenguaje natural.

La diferencia está en que estas herramientas no buscan únicamente automatizar determinadas tareas de los desarrolladores, sino permitir que una persona describa directamente lo que quiere construir y deje que la IA transforme esas instrucciones en un producto jugable.

Playground es la nueva plataforma de Google para crear videojuegos. (Google)
Playground es la nueva plataforma de Google para crear videojuegos. (Google)

Playground tiene límites de uso

Google Playground puede utilizarse gratuitamente para navegar por el catálogo y jugar los proyectos disponibles. Sin embargo, la creación de videojuegos funciona mediante un sistema de tokens semanales.

El nivel gratuito ofrece una cantidad limitada de estos tokens, mientras que los suscriptores de Google One AI cuentan con límites de uso superiores. Por ahora, la generación de juegos está disponible únicamente para mayores de 18 años en Estados Unidos.

Con Playground, Google amplía su presencia en el sector de los videojuegos después de experiencias como Stadia y YouTube Playables. Esta vez, el foco no está únicamente en jugar, sino en utilizar inteligencia artificial para que más personas puedan convertirse en creadoras de videojuegos.

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