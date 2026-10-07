Estados Unidos registró 81 bajas aéreas en la guerra con Irán: el millonario costo de la Operación Epic Fury

El costo de reposición de los sistemas aéreos afectados alcanza los 4.100 millones de dólares según estimaciones de especialistas

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El conflicto entre Estados Unidos e Irán dejó hasta ahora 81 aeronaves estadounidenses perdidas o dañadas, de acuerdo con un informe elaborado por el Servicio Congresional de Investigación de Estados Unidos. El relevamiento incluye desde drones MQ-9 Reaper y cazas F-15 hasta aviones de reabastecimiento, helicópteros y sistemas de vigilancia y comando.

El documento también registra algunos episodios inéditos para las Fuerzas Armadas estadounidenses: el primer F-35 afectado en combate y el primer caza tripulado estadounidense derribado por fuego enemigo desde 2003. Entre las pérdidas más costosas aparece además un E-3G Sentry, un avión de alerta temprana y comando y control valuado en unos USD 500 millones, alcanzado mientras se encontraba en una base estadounidense en Arabia Saudita.

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El informe fue analizado por Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, donde explicó el impacto material de las pérdidas y estimó que el costo de reposición de las aeronaves afectadas podría ubicarse entre USD 3.100 millones y USD 4.100 millones.

45 drones MQ-9 Reaper entre las principales pérdidas

Uno de los datos que más llamó la atención en el relevamiento es la cantidad de drones MQ-9 Reaper perdidos durante las operaciones. Según Serbin Pont, 45 unidades fueron derribadas o se perdieron durante el conflicto, una cifra equivalente a una parte sustancial de la flota estadounidense de este modelo.

Las fuerzas estadounidenses perdieron 45 drones MQ-9 Reaper en medio de las operaciones de combate (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El MQ-9 Reaper es uno de los principales sistemas no tripulados utilizados por Estados Unidos para tareas de vigilancia, reconocimiento y ataque. La situación adquiere mayor relevancia porque el modelo ya no cuenta con una línea de producción activa, por lo que su reposición no resulta inmediata.

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El costo utilizado como referencia para reemplazar cada unidad se ubica entre USD 30 millones y USD 50 millones. Solo por este concepto, las pérdidas alcanzarían aproximadamente entre USD 1.350 millones y USD 2.000 millones.

Serbin Pont también señaló que no todas las pérdidas aparecen necesariamente clasificadas como derribos. Algunas pueden figurar como accidentes, pérdidas de comunicación o aeronaves que dejaron de estar bajo control, situaciones que pueden estar relacionadas con el empleo de capacidades de guerra electrónica.

F-15, aviones cisterna y una pérdida de USD 500 millones

El listado también contempla 12 F-15 Strike Eagle afectados: cuatro destruidos y otros ocho dañados durante ataques contra instalaciones estadounidenses.

Tres de los cazas fueron destruidos inicialmente en un episodio que Estados Unidos clasificó como fuego amigo. Otro F-15 cayó sobre territorio iraní y su tripulación debió ser rescatada en una operación que incluyó el despliegue de otras aeronaves.

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Doce cazas F-15 Strike Eagle sufrieron daños o destrucción en el transcurso del enfrentamiento (Europa Press/Contacto/Ssgt. Rachel Maxwell/U.S Air)

La pérdida resulta especialmente significativa porque el F-15 tampoco se encuentra actualmente en producción. Cada unidad representa, según la estimación utilizada por Serbin Pont, un costo de al menos USD 100 millones.

Otro de los sistemas afectados fue el KC-135 Stratotanker, uno de los principales aviones utilizados por Estados Unidos para reabastecimiento en vuelo. El informe registra un avión destruido y otros seis severamente dañados.

El KC-135 tiene un valor estimado de entre USD 165 millones y USD 200 millones por unidad y también es un modelo que ya no se fabrica. La situación tiene además una lectura particular para la Argentina, que durante los últimos años evaluó distintas alternativas para incorporar capacidades de reabastecimiento aéreo.

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“No se hagan expectativa de KC-135 en el corto plazo en Argentina, a pesar de que los estamos necesitando”, planteó Serbin Pont durante la columna.

Entre las pérdidas más costosas aparece el E-3G Sentry, una aeronave especializada en alerta temprana, vigilancia aérea y comando y control. El avión fue alcanzado durante un ataque contra la base Prince Sultan, en Arabia Saudita.

Su valor estimado ronda los USD 500 millones, lo que convierte a este episodio en una de las pérdidas individuales más importantes registradas en el relevamiento.

El programa F-35 de la aviación militar de Estados Unidos registró la primera unidad dañada en acciones de combate (U.S. Air Force/Handout via REUTERS)

El primer F-35 afectado en combate

El informe también incluye un episodio particularmente significativo para la aviación militar estadounidense: un F-35 resultó dañado durante el conflicto.

El caza furtivo, uno de los sistemas de combate más avanzados de Estados Unidos, tiene un costo de reposición cercano a los USD 100 millones. Su inclusión en el listado representa además un antecedente inédito para el programa F-35, que hasta ahora no había registrado una aeronave afectada de esta manera en combate.

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A esto se sumaron pérdidas vinculadas con las operaciones de rescate del tripulante del F-15 que cayó en Irán. Durante esa misión fueron destruidos dos MC-130J y cuatro helicópteros, con un costo conjunto estimado en alrededor de USD 400 millones.

El relevamiento también menciona un helicóptero Apache perdido después de una colisión aérea y otra aeronave que cayó en el mar Arábigo en un episodio que no fue atribuido directamente a Irán. A la lista se agrega además un MQ-4C, otro sistema no tripulado utilizado para tareas de reconocimiento.

Hasta USD 4.100 millones en pérdidas aeronáuticas

Al considerar los costos de reemplazo de los sistemas afectados, Serbin Pont estimó que las pérdidas aeronáuticas estadounidenses acumuladas durante el conflicto podrían ubicarse entre USD 3.100 millones y USD 4.100 millones.

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Estados Unidos contabilizó 81 aeronaves perdidas o dañadas durante el conflicto militar con Irán (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El cálculo contempla únicamente las aeronaves y no incluye otros gastos asociados a las operaciones, como el consumo de municiones, combustible, mantenimiento y el despliegue de las fuerzas estadounidenses.

La cifra debe leerse, además, como una estimación parcial y no como un balance definitivo. El informe reúne las pérdidas y daños identificados hasta el momento, mientras que las operaciones militares continúan.

El impacto económico sobre la aviación estadounidense, por lo tanto, podría seguir creciendo a medida que se incorporen nuevos episodios al registro. Los USD 3.100 millones a USD 4.100 millones representan, por ahora, el costo estimado de las aeronaves afectadas, no el balance final de la campaña aérea.

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