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WhatsApp nos hará más ‘emoji dependientes´con una actualización que dejará personalizar los chats

Las seis reacciones predeterminadas que muestra la aplicación se podrán modificar

WhatsApp prepara una actualización que permitirá personalizar con emojis las seis reacciones rápidas a los mensajes.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp prepara una actualización que permitirá personalizar con emojis las seis reacciones rápidas a los mensajes.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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WhatsApp prepara una actualización que cambiará la forma en la que los usuarios reaccionan a los mensajes en la plataforma. La aplicación trabaja en una función que permitirá personalizar las seis reacciones rápidas con emojis, para agilizar la herramienta.

Hasta ahora, cada vez que alguien mantiene pulsado un mensaje en WhatsApp, aparece una bandeja con seis emojis predeterminados: pulgar arriba, corazón rojo, cara llorando de risa, cara de asombro, cara llorando y manos plegadas. Estas opciones son las mismas para todos los usuarios, independientemente de sus preferencias personales o de la naturaleza de sus chats, algo que está por cambiar según WABetaInfo.

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Cómo se personalizarán las reacciones en WhatsApp

La novedad que WhatsApp está desarrollando se centra en la posibilidad de que cada usuario elija sus seis emojis favoritos para tenerlos siempre a mano en la bandeja de reacciones. Esta función, actualmente en fase de desarrollo interno, permitirá construir una bandeja personalizada desde un apartado específico dentro de los ajustes de la aplicación.

El objetivo es que cada quien pueda adaptar la bandeja de reacciones a su propio estilo de comunicación. Por ejemplo, quienes suelen utilizar emojis de humor podrán tenerlos listos, mientras que quienes usan WhatsApp en contextos laborales podrán optar por opciones más neutras o formales.

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La nueva función de WhatsApp permitirá elegir seis emojis favoritos desde un apartado específico de los ajustes de la aplicación. (WABetaInfo)
La nueva función de WhatsApp permitirá elegir seis emojis favoritos desde un apartado específico de los ajustes de la aplicación. (WABetaInfo)

La personalización no solo ahorra tiempo, sino que también transforma el acceso a los emojis más usados en un atajo verdaderamente útil.

La función incluirá la posibilidad de volver a la configuración original en cualquier momento, en caso de que el usuario quiera recuperar las reacciones por defecto. Esto añade flexibilidad para experimentar y ajustar la bandeja según evolucione el uso personal de la aplicación.

Cómo se podrá acceder a las reacciones personalizadas de WhatsApp

La nueva bandeja de reacciones personalizadas no estará disponible para todos de forma gratuita. WhatsApp ha decidido incluirla exclusivamente en WhatsApp Plus, la suscripción de pago de la aplicación, que actualmente tiene un precio de 2,49 euros al mes o 2,99 dólares. Esta decisión marca una tendencia en el modelo de negocio de la empresa, que cada vez concentra más funciones avanzadas bajo la modalidad de pago.

En la actualidad, la función se encuentra en fase beta tanto para iOS como para Android, pero ni siquiera los usuarios que participan en las versiones de prueba pueden activarla todavía. Los informes de desarrollo señalan que la función podría llegar a finales de año, aunque no existe un cronograma oficial para su despliegue general.

Las reacciones personalizadas de WhatsApp estarán disponibles solo en WhatsApp Plus, la suscripción de pago de 2,49 euros al mes o 2,99 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las reacciones personalizadas de WhatsApp estarán disponibles solo en WhatsApp Plus, la suscripción de pago de 2,49 euros al mes o 2,99 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp Plus ya ofrecía una serie de características exclusivas, como temas personalizados, iconos alternativos, stickers premium, la capacidad de fijar hasta 20 chats y tonos de llamada exclusivos.

A este catálogo se sumará próximamente la posibilidad de anclar emojis favoritos en la bandeja de reacciones, ampliando el abanico de opciones para quienes buscan personalizar su experiencia de uso en la plataforma.

Cómo crear el nombre de usuario en WhatsApp

WhatsApp incorporó la posibilidad de crear un nombre de usuario para comunicarse sin exponer el número telefónico personal. Esta herramienta responde a la demanda de mayor privacidad, permitiendo recibir mensajes mediante un identificador único, sin necesidad de compartir datos sensibles.

No existe directorio público de nombres, lo que impide que los identificadores sean visibles o buscables, y cada usuario debe conocer el nombre exacto para iniciar un chat.

WhatsApp también incorporó el nombre de usuario para chatear sin exponer el número telefónico personal y reforzar la privacidad.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
WhatsApp también incorporó el nombre de usuario para chatear sin exponer el número telefónico personal y reforzar la privacidad.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

El proceso para configurar el nombre de usuario es sencillo: basta con acceder a Ajustes, seleccionar “Cuenta” y luego “Nombre de usuario”, donde se puede crear, modificar o eliminar el identificador. WhatsApp acepta letras, números, puntos y guiones bajos, y cada nombre es exclusivo.

Quienes gestionan cuentas en Instagram o Facebook pueden reservar el mismo identificador para mantener coherencia en su identidad digital.

La función es opcional y no reemplaza el uso tradicional del número, sino que ofrece flexibilidad a quienes buscan mayor control sobre su información personal.

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