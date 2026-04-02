Programar Reels en Instagram será posible: su CEO explica cómo será la llegada de esta función

La nueva función de programación de reels de prueba en Instagram responde a una de las demandas más recurrentes de los usuarios de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha anunciado recientemente una novedad que responde a una de las peticiones más escuchadas por parte de los usuarios de la plataforma: la posibilidad de programar reels de prueba.

Esta función, que ya se encuentra disponible, permitirá a creadores y marcas planificar su contenido con mayor flexibilidad y aprovechar mejor el potencial de sus publicaciones.

Mosseri explicó, a través de un video, que la decisión nace de la demanda constante de la comunidad, que desde noviembre venía solicitando una forma de programar este tipo de contenido.

La clave de esta actualización reside en el concepto de “Reel de prueba”. Estos Reels no se muestran a los seguidores habituales, sino que se dirigen específicamente a usuarios que aún no siguen la cuenta.

Adam Mosseri, CEO de Instagram, confirmó que los creadores y marcas pueden programar reels de prueba para medir el impacto en audiencias que aún no siguen la cuenta.(REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

De este modo, se puede medir el rendimiento del contenido en un público nuevo, analizar su impacto y, si los resultados son los esperados, actualizar el reel para hacerlo visible tanto para los seguidores como en el perfil principal. Ahora, además, todo este proceso podrá ser programado con antelación, lo que representa un avance en la gestión estratégica de la presencia en Instagram.

Programar publicaciones en Instagram: cambios y ventajas

La programación de publicaciones en Instagram no es una novedad absoluta. Durante años, creadores y empresas reclamaron una herramienta que permitiera preparar su contenido y publicarlo de manera automática en el horario más conveniente.

Desde finales de 2022, la red social incorporó la posibilidad de programar publicaciones y reels directamente desde su aplicación, una función que hasta entonces solo estaba disponible a través de herramientas externas o de la plataforma Meta Business Suite.

Actualmente, existen varias alternativas para programar contenido, tanto desde la aplicación nativa como a través de plataformas de gestión de redes sociales.

Desde finales de 2022, Instagram incorporó la programación de publicaciones y reels en la app, una función antes limitada a herramientas externas o Meta Business Suite. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo programar publicaciones desde la app de Instagram

La incorporación de la función de programación en la propia aplicación de Instagram marcó un antes y un después para miles de usuarios. Ahora, cuentas de tipo Business o Creator pueden programar hasta 25 publicaciones diarias con una anticipación máxima de 75 días.

Esta herramienta está pensada para quienes buscan una solución sencilla y gratuita, aunque no permite programar varias publicaciones de manera masiva. Los perfiles personales, en cambio, no pueden acceder a esta funcionalidad.

El procedimiento es directo: se inicia creando nuevo contenido desde el botón “+” o deslizando el feed de inicio. Después de seleccionar si se trata de una publicación convencional o un reel, se toma una foto, se graba un video o se selecciona un archivo del carrete.

Luego, se añaden los textos, pegatinas, música y efectos. En la sección “Más opciones”, se activa la opción “Programar esta publicación” y se elige la fecha y hora preferidas. Finalmente, solo resta volver atrás y pulsar “Programar”.

Meta Business Suite permite programar contenido en Instagram y Facebook desde un único panel, optimizando la gestión y el análisis del rendimiento en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación de contenido con Meta Business Suite

Para quienes buscan gestionar su presencia en Instagram y Facebook de manera centralizada, Meta Business Suite representa una alternativa robusta. Esta herramienta permite conectar la cuenta de Instagram Business con una página de Facebook y acceder a la programación de publicaciones o reels desde un mismo panel de control.

El proceso es sencillo: se selecciona la opción de crear publicación o reel, se especifica la cuenta en la que se desea publicar y, si se prefiere, también se puede compartir el contenido en Facebook. Luego, se suben imágenes o videos, se redacta la leyenda, se incluyen menciones, hashtags y, de ser necesario, la ubicación. La opción de establecer fecha y hora para la publicación está disponible junto a sugerencias automáticas sobre los momentos en que la audiencia suele estar más activa.

Meta Business Suite, aunque tampoco permite programar publicaciones de forma masiva, es valorada por su integración y por ofrecer un espacio donde analizar el rendimiento de las publicaciones, optimizar el alcance y mantener la coherencia entre diferentes canales.