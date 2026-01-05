Descubre cómo sacar el máximo partido a tu cuenta de Steam con esta guía práctica

Es fundamental descargar Steam desde su sitio oficial. VALVE

Steam se ha consolidado como la plataforma líder para los amantes de los videojuegos en PC, gracias a su extenso catálogo, funciones integradas y una comunidad activa. Más allá de adquirir juegos, la tienda digital ofrece herramientas y recursos que facilitan la gestión de tu biblioteca, optimizan la experiencia de juego y permiten interactuar con otros usuarios.

Conocer a fondo estas opciones es la clave para aprovechar todo el potencial de tu cuenta y disfrutar al máximo del ecosistema digital que ofrece Valve.

Primeros pasos en Steam

Para comenzar, es fundamental descargar Steam desde su sitio oficial, instalarlo en tu computadora y crear una cuenta personal. Tras el registro, activa Steam Guard en la sección de seguridad para proteger tu perfil frente a accesos no autorizados.

Buscar y comprar juegos es sencillo: utiliza la barra de búsqueda o filtra por categorías, añade el título deseado al carrito y elige tu método de pago. Una vez realizada la compra, accede a tu biblioteca y selecciona “Instalar” para empezar a jugar.

Ofertas, capturas y funcionalidades sociales en Steam

Steam destaca por sus temporadas de ofertas y eventos especiales con grandes descuentos. Puedes usar la lista de deseos para recibir notificaciones de rebajas en tus juegos favoritos y consultar herramientas externas como SteamDB para comparar precios históricos.

Capturar momentos del juego es fácil: presiona F12 para tomar una captura de pantalla y accede a ellas desde el menú de grabaciones o directamente en la carpeta de usuario. Personaliza la tecla de captura en “Parámetros > En la partida”.

Para jugar con amigos, añade contactos desde la pestaña “Amigos” utilizando el nombre o el código de usuario. Una vez conectados, podrán invitarse a partidas multijugador y utilizar el chat de voz. Ten en cuenta que algunos títulos requieren servidores o lanzadores externos adicionales.

Steam: mods, devoluciones y funciones avanzadas

Muchos juegos soportan mods a través de Steam Workshop: simplemente accede a la página del juego, busca la sección Workshop y suscríbete a los mods que te interesen. No todos los títulos son compatibles, por lo que para otros mods puedes recurrir a sitios especializados como Nexus Mods.

Si necesitas solicitar un reembolso, Steam lo permite si han pasado menos de 14 días desde la compra y no has jugado más de dos horas. Ve a “Ayuda > Soporte de Steam”, selecciona el juego y sigue los pasos para enviar tu solicitud de devolución.

Página web de Steam. (store.steampowered.com)

Entre otras funciones útiles, Steam incluye el Modo Big Picture para usar la plataforma en televisores y con mando, Steam Remote Play para cooperativo online, Family Sharing para compartir tu biblioteca y Proton, que permite jugar títulos de Windows en sistemas Linux.

Explorar y aprovechar todas estas herramientas hará que tu experiencia en Steam sea mucho más completa, segura y personalizada, permitiéndote sacar el máximo partido a cada juego y función disponible.

Cuatro nuevos juegos gratuitos para agregar a tu biblioteca de Steam

Steam sumó recientemente cuatro juegos gratuitos que se pueden incorporar a la biblioteca personal de manera permanente. Uno de ellos es Heist Royale, un título multijugador de disparos enfocado en asaltos veloces y acción intensa.

Heist Royale es un videojuego multijugador de disparos, gratuito en Steam y recién agregado en enero de 2026. (Steam)

Para quienes buscan una propuesta de terror con una historia oscura, Dark Chronicles: Reawakening of Evil brinda una experiencia RPG en un entorno inquietante. Journey to Shambhala invita a explorar y vivir aventuras inspiradas en relatos orientales, mientras que The Backrooms Deluxe 2 propone un reto de terror psicológico en los laberintos misteriosos de los Backrooms.

Estos cuatro juegos ya están disponibles para descarga gratuita en la plataforma y, una vez añadidos a la cuenta, quedan accesibles de forma indefinida.