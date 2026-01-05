Tecno

Descubre cómo sacar el máximo partido a tu cuenta de Steam con esta guía práctica

La plataforma sumó recientemente cuatro juegos gratuitos que se pueden incorporar a la biblioteca personal de manera permanente

Guardar
Es fundamental descargar Steam desde
Es fundamental descargar Steam desde su sitio oficial. VALVE

Steam se ha consolidado como la plataforma líder para los amantes de los videojuegos en PC, gracias a su extenso catálogo, funciones integradas y una comunidad activa. Más allá de adquirir juegos, la tienda digital ofrece herramientas y recursos que facilitan la gestión de tu biblioteca, optimizan la experiencia de juego y permiten interactuar con otros usuarios.

Conocer a fondo estas opciones es la clave para aprovechar todo el potencial de tu cuenta y disfrutar al máximo del ecosistema digital que ofrece Valve.

Primeros pasos en Steam

Para comenzar, es fundamental descargar Steam desde su sitio oficial, instalarlo en tu computadora y crear una cuenta personal. Tras el registro, activa Steam Guard en la sección de seguridad para proteger tu perfil frente a accesos no autorizados.

Steam destaca por sus temporadas
Steam destaca por sus temporadas de ofertas y eventos especiales con grandes descuentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar y comprar juegos es sencillo: utiliza la barra de búsqueda o filtra por categorías, añade el título deseado al carrito y elige tu método de pago. Una vez realizada la compra, accede a tu biblioteca y selecciona “Instalar” para empezar a jugar.

Ofertas, capturas y funcionalidades sociales en Steam

Steam destaca por sus temporadas de ofertas y eventos especiales con grandes descuentos. Puedes usar la lista de deseos para recibir notificaciones de rebajas en tus juegos favoritos y consultar herramientas externas como SteamDB para comparar precios históricos.

Capturar momentos del juego es fácil: presiona F12 para tomar una captura de pantalla y accede a ellas desde el menú de grabaciones o directamente en la carpeta de usuario. Personaliza la tecla de captura en “Parámetros > En la partida”.

Buscar y comprar juegos es
Buscar y comprar juegos es sencillo: utiliza la barra de búsqueda o filtra por categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar con amigos, añade contactos desde la pestaña “Amigos” utilizando el nombre o el código de usuario. Una vez conectados, podrán invitarse a partidas multijugador y utilizar el chat de voz. Ten en cuenta que algunos títulos requieren servidores o lanzadores externos adicionales.

Steam: mods, devoluciones y funciones avanzadas

Muchos juegos soportan mods a través de Steam Workshop: simplemente accede a la página del juego, busca la sección Workshop y suscríbete a los mods que te interesen. No todos los títulos son compatibles, por lo que para otros mods puedes recurrir a sitios especializados como Nexus Mods.

Si necesitas solicitar un reembolso, Steam lo permite si han pasado menos de 14 días desde la compra y no has jugado más de dos horas. Ve a “Ayuda > Soporte de Steam”, selecciona el juego y sigue los pasos para enviar tu solicitud de devolución.

Página web de Steam.
Página web de Steam. (store.steampowered.com)

Entre otras funciones útiles, Steam incluye el Modo Big Picture para usar la plataforma en televisores y con mando, Steam Remote Play para cooperativo online, Family Sharing para compartir tu biblioteca y Proton, que permite jugar títulos de Windows en sistemas Linux.

Explorar y aprovechar todas estas herramientas hará que tu experiencia en Steam sea mucho más completa, segura y personalizada, permitiéndote sacar el máximo partido a cada juego y función disponible.

Cuatro nuevos juegos gratuitos para agregar a tu biblioteca de Steam

Steam sumó recientemente cuatro juegos gratuitos que se pueden incorporar a la biblioteca personal de manera permanente. Uno de ellos es Heist Royale, un título multijugador de disparos enfocado en asaltos veloces y acción intensa.

Heist Royale es un videojuego
Heist Royale es un videojuego multijugador de disparos, gratuito en Steam y recién agregado en enero de 2026. (Steam)

Para quienes buscan una propuesta de terror con una historia oscura, Dark Chronicles: Reawakening of Evil brinda una experiencia RPG en un entorno inquietante. Journey to Shambhala invita a explorar y vivir aventuras inspiradas en relatos orientales, mientras que The Backrooms Deluxe 2 propone un reto de terror psicológico en los laberintos misteriosos de los Backrooms.

Estos cuatro juegos ya están disponibles para descarga gratuita en la plataforma y, una vez añadidos a la cuenta, quedan accesibles de forma indefinida.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosPCLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Si una página web termina en .html significa que es una estafa: verdad o mentira

Evaluar la seguridad de una dirección web requiere analizar otros factores como la legitimidad del dominio y la presencia de protocolos de protección

Si una página web termina

Top 5 de las peores carreras universitarias para estudiar en 2026, según los líderes de la IA en el mundo

Jensen Huang, CEO de Nvidia; Sam Altman, creador de ChatGPT; y Bill Gates, cofundador de Microsoft, han lanzado predicciones sobre el futuro del mercado laboral

Top 5 de las peores

Celulares para los abuelos, se controlan a distancia para que usen WhatsApp, YouTube, Uber y más

Estos dispositivos también cuenta con herramientas de seguridad y localización para proteger a esta población

Celulares para los abuelos, se

Así puedes rastrear un AirTag perdido desde Android, iPhone o PC usando Google Chrome o más buscadores

La integración con Find My y la compatibilidad con Android, PC y tablets amplían la utilidad de estos dispositivos

Así puedes rastrear un AirTag

Qué está pasando con los satélites de Starlink que están cayendo de su órbita a más de 70.000 metros

Cerca de 4.400 satélites de la empresa están disminuyendo su altura, pensando en la expansión planeada para los próximos años

Qué está pasando con los
DEPORTES
Le amputaron una pierna en

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

Las confesiones de Colapinto: qué fue lo que más sufrió en la F1 y la frase de Verstappen sobre el público argentino

El crudo testimonio de un tenista australiano en su regreso: “Tengo el tendón de una persona fallecida en mi brazo”

Con un ex Top 20 que brilló ante Djokovic en un Grand Slam, Corea del Sur definió a sus convocados para recibir a Argentina

La reacción de Fran Cerúndolo, Etcheverry y el resto de los ausentes tras conocerse el equipo para enfrentar a Corea del Sur en la Davis

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete periodistas fueron

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

Las canciones prohibidas que salvaron a las prisioneras españolas de un campo nazi

El Parlamento de Venezuela reeligió como su titular a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, la nueva jefa de Estado