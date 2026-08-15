La asunción de la Virgen María: el misterio de su final, la promesa de la eternidad y por qué es un dogma que sigue interpelando

La Asunción de la Virgen María refuerza en la fe cristiana la dignidad del cuerpo humano y la esperanza de la resurrección

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Cada 15 de agosto, el calendario católico parece detenerse. Desde las imponentes catedrales argentinas hasta las capillas de adobe más recónditas, el aire se llena con el perfume de una solemnidad que nos atraviesa: la Asunción de la Virgen María. Es un dogma, sí, pero ante todo es un misterio que desafía la finitud, una invitación a mirar hacia arriba cuando el mundo insiste en anclarnos al suelo.

Detrás de la liturgia, la pregunta persiste, vibrante y actual: ¿qué estamos celebrando realmente? ¿Es este privilegio, proclamado hace apenas 75 años, un simple concepto teológico o es, en verdad, el espejo donde se refleja nuestro destino último?

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No fue un arrebato ni una invención de último momento. El 1 de noviembre de 1950, bajo la cúpula de San Pedro, Pío XII rubricó con Munificentissimus Deus lo que el pueblo de Dios ya murmuraba en sus oraciones desde hacía siglos. En un mundo que aún arrastraba las heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia no dictó una doctrina, sino que le dio voz a una intuición universal, un nuevo dogma, el cual nos dice: “Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”. Bien supo advertir el jesuita Juan Luis Segundo: “el dogma no inventó la fe; simplemente la hizo explícita, transformando la devoción compartida en un pilar inamovible”. Fue, en definitiva, un acto de resistencia espiritual frente al nihilismo que había devastado el continente europeo.

Resulta fascinante detenerse en la semántica del texto dogmático, que evita cuidadosamente hablar de la “muerte” de María. La Iglesia, en su sabiduría, eligió la fórmula “terminado el curso de su vida terrena”. Es una ambigüedad brillante que acoge tanto a los “mortalistas” —quienes ven en su tránsito una conformidad con el destino humano de Cristo— como a los “inmortalistas”, para quienes su pureza es incompatible con el fin biológico. El cardenal Ratzinger, años antes de ser Benedicto XVI, captó la esencia: lo importante no es cómo terminó su vida, sino la meta gloriosa que esa vida alcanzó. María es, para nosotros, la primicia de una humanidad que no está llamada al olvido del sepulcro, sino a la plenitud de la Resurrección.

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La Asunción de la Virgen María se celebra cada 15 de agosto como uno de los misterios centrales del calendario católico

Si nos adentramos en la arqueología de esta creencia, descubrimos que la raíz es tan profunda como los primeros siglos del cristianismo. Aunque el Nuevo Testamento guarda un silencio elocuente sobre el final de la Madre de Jesús, la tradición oral comenzó a trazar el relato desde muy temprano. Ya en el siglo IV, figuras como San Epifanio de Salamina confesaban con humildad: “Nadie sabe cómo fue el fin de María”. Sin embargo, la ausencia de una tumba venerada en Jerusalén —a diferencia de los apóstoles, cuyas reliquias fueron celosamente custodiadas— se convirtió en la prueba más elocuente de que su cuerpo había sido glorificado. Fue el silencio arqueológico lo que alimentó la voz de la fe.

Mientras en Oriente la Dormición —del griego Koimesis, o “sueño”— nos habla de un tránsito pacífico donde Cristo recibe el alma de su Madre, una fiesta de una riqueza iconográfica asombrosa, en Italia el 15 de agosto se viste de Ferragosto. Es curioso cómo la historia se entrelaza: lo que nació como Feriae Augusti, una celebración pagana del emperador Augusto para honrar la cosecha y el descanso bajo el sol del verano mediterráneo, terminó siendo abrazado por la fe. La Iglesia no destruyó la tradición, la bautizó.

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La Asunción no es, entonces, un evento aislado, sino el eco de una esperanza compartida. En una época donde el cuerpo humano suele ser objeto de descarte, de consumo o de vanidad, la Iglesia propone una visión radicalmente distinta: la redención no es un proceso abstracto del alma, sino una transformación integral que incluye la materia. El cuerpo, en la fe cristiana, está destinado a la gloria. Esto nos remite a la dignidad intrínseca de cada ser humano, un mensaje que resuena con fuerza en un tiempo donde la fragilidad suele ser despreciada.

Más allá de las discusiones escolásticas, existe una dimensión profundamente humana en esta devoción. En Argentina, la Virgen es una compañera de ruta. Desde la inmensidad de Luján, Itatí, el Valle, el Milagro, hasta las parroquias más pequeñas de nuestro vasto territorio, la gente se acerca a María no por un tratado dogmático, sino buscando una mirada que comprenda el sufrimiento. Porque, al final, la Asunción nos dice que nuestra madre no está ausente; está, de un modo misterioso, presente en la eternidad de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en el confesionario, en la procesión del Rosario o en el silencio de una vela encendida, el fiel encuentra en la Asunción la respuesta a su propio duelo?

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La formulación del dogma evitó definir la muerte de María y dejó abierta la discusión entre mortalistas e inmortalistas

¿Por qué nos sigue interpelando este dogma? Quizás porque, en tiempos de tanta incertidumbre, la figura de María asunta al cielo funciona como una brújula. Como señala el papa Francisco, María no es una lejana figura de museo; es una madre que nos marca la hoja de ruta: nuestro destino es, lisa y llanamente, la eternidad. La teología, por más brillante que sea, suele ser fría si no se calienta en el hogar del pueblo. Y la Asunción es, ante todo, una fiesta del pueblo de Dios.

El 15 de agosto no es solo una fecha en el calendario o una efeméride del catolicismo. Es el recordatorio de que, más allá de nuestras miserias y nuestras luchas, hay una promesa esperándonos. María, con su vida y su elevación, nos recuerda que el cuerpo humano tiene dignidad de gloria y que la muerte, lejos de ser el punto final, es solo el umbral de un encuentro mayor. Y ahí, en esa certeza, es donde nuestra fe recobra, cada año, su sentido más profundo.

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El teólogo Hans Urs von Balthasar solía decir que la Iglesia es “mariana” antes que “petrina”. Es decir, que la dimensión de la entrega, del amor y de la fe encarnada —la dimensión de María— es la que sostiene la estructura jerárquica y la institución. Sin la Asunción, la Iglesia perdería su brújula escatológica; nos convertiríamos en una organización social más eficaz quizás, pero desprovista de esa luz que atraviesa el velo del tiempo.

En el fragor de la vida cotidiana, donde el ruido y la inmediatez parecen ganarle la pulseada a la contemplación, detenerse en este misterio es un acto de rebeldía espiritual. Es aceptar que, aunque caminemos por valles oscuros, hay un horizonte luminoso que nos aguarda. María, la joven de Nazaret que dijo “sí” cuando todo era incertidumbre, es hoy el faro que nos guía. Su asunción es la prueba de que el cielo no está vacío, de que Dios es un padre que nos espera y de que la historia humana, con todas sus caídas, tiene una salida hacia la luz. En este 15 de agosto, cuando las campanas vuelvan a repicar, no estaremos solo celebrando una fecha; estaremos, una vez más, renovando el compromiso con nuestra propia esperanza.

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