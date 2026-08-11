Qué necesita un celular Android para activar la alerta sísmica de Google

La alerta de sismos está disponible en modelos Android actualizados. (Foto: Samsung)

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Los teléfonos con sistema operativo Android incorporan una función que permite recibir alertas sísmicas sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni pagar suscripciones.

Esta herramienta, desarrollada por Google, ofrece una advertencia automática en la pantalla del usuario segundos antes de que un sismo impacte en una zona determinada. El sistema utiliza los sensores integrados en los dispositivos y la red de datos para emitir la alerta.

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La activación de esta función es accesible para los usuarios de Android con versiones recientes. Es muy útil para reducir riesgos en emergencias como el terremoto que se presentó en Colombia recientemente.

Qué requisitos debe cumplir el dispositivo para recibir la alerta sísmica

Solo los teléfonos con Android 12 o superior, conexión a internet y ubicación activa pueden recibir la señal de alerta sísmica. (Foto: Europa Press)

No todos los teléfonos con Android pueden acceder a esta función. La herramienta está disponible únicamente en dispositivos con la versión Android 12 o superior. Para conocer la versión instalada, es necesario dirigirse al menú de Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y luego ingresar en Información de software.

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Además, el dispositivo debe contar con conexión a WiFi o datos móviles y mantener la ubicación activada. Estos requisitos permiten que el sistema reciba la señal en tiempo real y determine si el usuario se encuentra en una zona de riesgo.

El dispositivo debe ser compatible; algunos modelos antiguos pueden carecer de esta función aunque tengan acceso a internet y ubicación.

Cómo activar la alerta sísmica en un celular Android

El proceso de activación se realiza desde el menú de configuración del dispositivo y solo requiere habilitar la opción correspondiente en las funciones de seguridad y emergencia. (Samsung)

El proceso para activar la alerta sísmica de Google en celulares Android requiere seguir varios pasos. El proceso presentado corresponde a modelos de Samsung y Xiaomi, pero el proceso puede variar un poco en cada marca de celular.

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Primero, se debe ingresar al menú de configuración o ajustes del teléfono. Allí, se debe localizar la sección llamada Seguridad y emergencia, donde se encuentran las funciones relacionadas con la protección personal y la gestión de incidentes críticos.

En este apartado está la opción Alertas de sismos. Para finalizar, solo hay que pulsar el interruptor correspondiente para activar la función. Una vez activa, el sistema monitorea continuamente la actividad sísmica de la zona y notificará al usuario ante la detección de un movimiento relevante.

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Cuáles funciones se deben mantener activas en el teléfono

La conectividad a internet y la ubicación son esenciales para que el sistema de alerta funcione de forma óptima y oportuna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la alerta sísmica de Google funcione correctamente, es imprescindible que el teléfono conserve activas las conexiones necesarias, principalmente WiFi o datos móviles y la ubicación. Si alguna de estas opciones está desactivada, el aviso podría no llegar o hacerlo con retraso, lo que reduce su utilidad preventiva.

Asimismo, cerrar aplicaciones no esenciales y activar el modo de ahorro de batería cuando la energía sea limitada contribuye a maximizar la autonomía del dispositivo, un recurso clave en escenarios donde el acceso a la electricidad puede verse interrumpido.

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Qué hacer si hay congestión de redes durante una emergencia por sismos

Durante un sismo, el tráfico en las redes de telecomunicaciones suele incrementarse. Samsung sugiere evitar las llamadas innecesarias, porque las líneas pueden saturarse y dificultar la comunicación en situaciones realmente urgentes.

Los mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea constituyen una alternativa eficiente para informar a familiares y contactos sobre el propio estado.

Durante un evento sísmico, es clave priorizar mensajes de texto y aplicaciones de mensajería para no saturar las líneas telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la llamada no se concreta, no se debe insistir repetidas veces, porque esto solo agrava la congestión. Cuando no se trate de una emergencia, conviene esperar unos minutos antes de intentar de nuevo.

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Mantener el dispositivo con suficiente batería es fundamental para asegurar la recepción de alertas y la posibilidad de comunicarse o informarse a través de canales oficiales.

Qué fuentes consultar durante una emergencia

En el contexto de un sismo o terremoto, la desinformación puede propagarse con rapidez a través de redes sociales y servicios de mensajería. Por eso, es indispensable consultar y difundir solo información emitida por fuentes oficiales y organismos de gestión del riesgo.

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Compartir datos no verificados puede generar confusión y complicar la labor de los grupos de respuesta y asistencia. Ante cualquier duda, se debe seguir las pautas de las autoridades y no replicar rumores.