Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 11 de agosto

Últimas noticias

Boom de los autos híbridos: ya representan casi el 15% del mercado pero hay señales que advierten un freno El mercado automotor perdió casi 80.000 autos en relación con 2025 pero ganó cerca de 30.000 híbridos y eléctricos. Pero los cupos se agotan y el envión puede alcanzar solo para unos meses más antes de frenar su crecimiento

Mercados: baja la Bolsa argentina y también el riesgo país El S&P Merval pierde 0,4% y los títulos públicos ganan un 0,2% en promedio. El indicador de JP Morgan cede a 462 puntos básicos. El petróleo opera nuevamente al alza

Una multinacional cerró una planta de producción en Mendoza y despidió a todos sus empleados Es una fábrica de vegetales deshidratados. La decisión, aseguró la compañía, tiene que ver con los cambios de hábitos en el consumo de alimentos, así como por la búsqueda de productos más rentables

Defender un dólar a $1.500 o priorizar tasas bajas que impulsen la actividad: la pulseada de Economía que mira de cerca el mercado El BCRA y el Tesoro venden bonos dollar-linked, futuros y hasta divisas para sostener un techo de cristal para la divisa, en un contexto de poca liquidez que empujó al alza a las tasas en pesos luego de meses de calma y en medio del intento de revitalizar al crédito