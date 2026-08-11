Economía
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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 11 de agosto

El billete al público sigue ofrecido a $1.520 en el Banco Nación. El dólar blue es pactado a $1.535. El BCRA compró ayer USD 13 millones en el mercado

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13:40 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa sin variantes este martes y según la referencia del Banco Nación se pacta por quinta rueda seguida ofrecido a $1.520 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,43 para la venta y $1.470,06 para la compra.

13:40 hsHoy

Créditos en dólares: qué dijo el presidente del BCRA sobre la flexibilización de los préstamos en moneda extranjera

Santiago Bausili aseguró que vale la pena considerar flexibilizaciones adicionales, pero deslizó que las entidades darían prioridad a la deuda corporativa antes que a la personal por los fallos de la Justicia

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que "vale la pena debatir o considerar algunas flexibilizaciones adicionales" respecto al acceso de los créditos en dólares. (Foto: BCRA)
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que "vale la pena debatir o considerar algunas flexibilizaciones adicionales" respecto al acceso de los créditos en dólares. (Foto: BCRA)

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que la regla de solo otorgar créditos en dólares a quienes son generadores divisas se mantuvo como un pilar de la solidez tras la crisis del 2001, pero sin cuestionarse si tenía efectos negativos asociados, y que hoy “vale la pena debatir o considerar algunas flexibilizaciones adicionales”.

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13:40 hsHoy

El BCRA compró USD 13 millones en el mercado

La autoridad monetaria compró el lunes USD 13 millones en el spot, el 13% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a USD 49.567 millones, con el aporte adicional del incremento del precio del oro (+1,1%), a USD 4.447,30 la onza.

13:39 hsHoy

El dólar mayorista bajó por segundo día tras testear otra vez los 1.500 pesos

La divisa terminó ofrecida a $1.495,50, aún cerca de su récord nominal. El dólar al público terminó por cuarto día seguido a $1.520 para la venta en el Banco Nación

La brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 24%.
La brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 24%.

Con un monto de USD 367 millones en el segmento de contado -poco relevante aunque más acorde a un período de menores liquidaciones del agro-, el dólar mayorista volvió a negociar oscilante, para terminar con mínima baja luego de testear el “techo de cristal” de los 1.500 pesos, límite que no consigue superar por el efecto de intervenciones oficiales indirectas, con ventas de contratos en la plaza de dólar futuro y de títulos dólar linked en el mercado secundario de deuda.

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13:39 hsHoy

El blue, a 1.535 pesos

El dólar blue ganó el lunes diez pesos o 0,7%, y quedó ofrecido a $1.535 para la venta, con lo que cortó una serie de siete días operativos seguidos en baja. El dólar informal gana tan solo cinco pesos o 0,3% en lo que va de 2026.

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