Otra cadena de supermercados se vuelca al formato de cercanía en medio de una fuerte caída del consumo

Los primeros locales Mâs Go funcionan en Villa del Parque, Monte Castro y Belgrano

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Mientras las ventas en las grandes cadenas de supermercados no encuentran piso y el consumo masivo acumula nuevos retrocesos, uno de los principales jugadores del sector avanzó con una nueva apuesta comercial para buscar revertirlo. En un contexto marcado por achique de estructuras y presión sobre la rentabilidad, la compañía comenzó a desplegar un formato de menor superficie y orientado a las compras de proximidad, como ya tienen otras firmas de la competencia.

El movimiento corresponde a GDN Argentina (Grupo de Narváez), propietaria de las marcas ChangoMâs, Híper ChangoMâs y MasOnline.com.ar, que presentó este martes sus primeras tiendas bajo el nombre Mâs Go. Hoy el consumidor prioriza las compras en locales de proximidad, y ése es el objetivo de la empresa hacia adelante: concentrarse en este tipo de locales con formatos más pequeños para poder adaptarse a la nueva realidad del consumo. Las cadenas que ya tienen este tipo de formatos son Carrefour (con los Carrefour Express) y Supermercados Día.

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Los tres primeros locales, que abrieron sus puertas durante esta mañana, funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y están ubicados en los barrios porteños de Villa del Parque (Nogoyá 3151); Monte Castro (Álvarez Jonte 4393); y Belgrano (Avenida Cabildo 2754). A su vez, en los próximos quince días habrá nuevas aperturas en el Microcentro y Palermo, y posteriormente, tres más en zona Norte de la provincia de Buenos Aires y el barrio porteño de Parque Patricios. El total de locales previsto para el año son 30, lo que conllevará la contratación de unas 200 personas, según adelantó la empresa a Infobae.

La decisión se produce en un mercado que continúa mostrando dificultades para recuperar el volumen de ventas. De acuerdo con los datos de la Scentia, el consumo masivo cayó 2,7% interanual en junio y acumuló una baja de 2,9% durante el primer semestre de 2026. Dentro de ese escenario, los supermercados de cadena registraron una caída de 2,6% en junio y de 4,6% en lo que va de 2026.

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Las nuevas sucursales cuentan con hasta 200 metros cuadrados y más de 2.000 referencias de productos

Se trata de uno de los canales que se ha visto más afectado en los últimos dos años. Cuando los precios comenzaron a equipararse entre canales en un contexto de inflación a la baja -a diferencia de la época en la que regían los precios máximos en las grandes cadenas- pero el poder adquisitivo empezó a verse fuertemente perjudicado por el ajuste, los consumidores comenzaron a ralentizar sus visitas a los grandes supermercados y empezó a primar la compra por necesidad: pocas unidades por ticket y la preferencia por los locales de cercanía, donde hay menos tentaciones y se compra lo justo y necesario.

En este contexto, los formatos más pequeños aparecen como una alternativa más ajustada a los nuevos hábitos de consumo. Con compras de reposición más frecuentes y de menor volumen, estos locales permiten resolver necesidades puntuales sin que el consumidor tenga que trasladarse hasta una gran superficie. A la vez, incorporan promociones bancarias que suelen estar asociadas a las grandes cadenas y que no necesariamente están disponibles en comercios de cercanía, como almacenes de barrio o autoservicios independientes.

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La estrategia de GDN también responde a una cuestión de eficiencia operativa. Estos formatos requieren menos espacio, menor cantidad de personal y una estructura de costos más acotada, lo que permite adaptar la operación a un escenario en el que las grandes superficies son las que más sienten la caída del consumo.

En este contexto de reconfiguración del retail, los gremios del sector han alertado en los últimos meses que la pérdida de puestos de trabajo se extendió a múltiples regiones del país, sin distinción de tamaño ni formato, mientras que desde las propias compañías reconocieron que la rentabilidad del negocio enfrenta uno de sus momentos más críticos en años.

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GDN Argentina prevé nuevas aperturas durante 2026 en distintos barrios de CABA y el Gran Buenos Aires

A esa situación se sumó el cierre de más de cincuenta bocas de expendio en todo el canal durante el período, junto con planes de desprendimiento de operaciones locales y procesos de achique orientados a preservar únicamente los locales más rentables. Ese escenario modificó el mapa del retail alimentario y llevó a las empresas a revisar sus estructuras y formatos.

Cómo son los nuevos locales

Según informó la compañía, cada establecimiento cuenta con una superficie de hasta 200 metros cuadrados y reúne más de 2.000 referencias. El surtido incluye categorías como almacén, frescos, perfumería, limpieza y bebidas.

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Los locales funcionan todos los días de 8 a 21 y están orientados a compras de menor volumen. La propuesta concentra productos prioritarios de la canasta básica y artículos destinados a las necesidades cotidianas.

“Los clientes que visiten los locales podrán encontrar un espacio de compra más ágil, con góndolas de productos prioritarios de la canasta básica, ofreciendo todo lo necesaria para las compras rápidas y de todos los días, manteniendo las mismas promociones y descuentos exclusivos de las tiendas con grandes dimensiones. Además, la propuesta incluye oportunidades de ahorro con distintos medios de pagos, descuentos y promociones en productos seleccionados”, destacó la firma mediante un comunicado.

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