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Una mujer resulta herida tras ser vapuleada con piedras por un hombre en el occidente salvadoreño

El ataque ocurrió en la colonia La Nueva cuando la víctima iba a una cancha; el detenido será remitido a la Justicia por intento de homicidio

Una joven de 27 años fue atacada con piedras en la colonia La Nueva, en El Porvenir, cuando se dirigía a una cancha de fútbol. (Foto cortesía redes sociales)
Una joven de 27 años fue atacada con piedras en la colonia La Nueva, en El Porvenir, cuando se dirigía a una cancha de fútbol. (Foto cortesía redes sociales)
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La tranquilidad de la colonia La Nueva, en el distrito de El Porvenir, se vio interrumpida la tarde del lunes cuando una joven de 27 años fue víctima de un brutal ataque mientras se dirigía a una cancha de fútbol. Sin previo aviso, un hombre arremetió contra ella utilizando piedras y causó lesiones en su cabeza. La agresión se produjo en plena vía pública, generando conmoción entre vecinos de la zona.

Las autoridades identificaron al agresor como William Edgardo Pinto Trinidad, de 36 años. Según el informe policial, el hombre fue capturado poco después del ataque y será remitido ante la justicia acusado de intento de homicidio. La rápida intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió su detención en las inmediaciones del lugar del incidente. De acuerdo con la información oficial, la víctima se encuentra en condición estable tras recibir atención médica oportuna.

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Una mano humana de piel clara y uñas cortas sostiene una piedra oscura y rugosa. El fondo es un desenfoque de tonos neutros claros.
La agresión en la vía pública causó lesiones en la cabeza de la víctima y generó conmoción entre vecinos de la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el ataque ocurrió sin mediar palabras. La joven transitaba sola hacia un espacio deportivo cuando fue interceptada por Pinto Trinidad, quien comenzó a lanzarle piedras con fuerza. Los golpes alcanzaron la cabeza de la víctima, provocando una herida que requirió atención inmediata. Tras notificar a la Policía Nacional Civil, que desplegó un operativo de búsqueda y localizó al presunto responsable en los alrededores.

De forma inmediata se desconoce si la víctima tenía algún tipo de vínculo con Pinto Trinidad o si se trató de un ataque aleatorio.

El reporte médico señala que, pese a la gravedad de la lesión, la mujer logró mantenerse consciente y responder a los primeros auxilios brindados por socorristas. El sujeto iniciará un proceso judicialmente contra el capturado por el delito de intento de homicidio.

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Silueta de adolescente con uniforme escolar, sentada en posición fetal, rodeada por cuatro manos oscuras. Una cinta violeta se extiende desde una muñeca. Fondo azul grisáceo.
La Policía identificó al presunto agresor como William Edgardo Pinto Trinidad, de 36 años, y lo capturó poco después del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia contra las mujeres en el occidente salvadoreño

Entre enero y julio de 2026, el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador se concentró en la región occidental, de acuerdo con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). El estudio documentó 14 asesinatos de mujeres en ese periodo, igualando la cifra del año anterior.

Santa Ana lidera la estadística nacional con seis casos, seguido por San Salvador, Cabañas y otros departamentos. La organización de mujeres advirtió que la mayoría de las víctimas tenía una relación cercana con su agresor y que, en el 78.6% de los casos, las mujeres asesinadas conocían al responsable. Entre los métodos de agresión figuran armas blancas, asfixia, armas de fuego y golpes con objetos contundentes.

ORMUSA informó que el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador se concentró en el occidente entre enero y julio de 2026. (Freepik)
ORMUSA informó que el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador se concentró en el occidente entre enero y julio de 2026. (Freepik)

La respuesta institucional ha permitido la detención del 70% de los agresores, aunque persisten desafíos en la protección y reparación para las familias afectadas. ORMUSA también señala la necesidad de mejorar el registro de datos y adaptar las estrategias de prevención a las realidades locales.

El caso ocurrido en Santa Ana se suma a una problemática que mantiene en alerta a las comunidades del occidente salvadoreño y pone de relieve la urgencia de acciones efectivas para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres y niñas.

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