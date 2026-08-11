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Por qué no abre WhatsApp en mi celular y qué hacer para solucionar el error

El problema puede estar relacionado con la calidad de la conexión a internet, escaso almacenamiento o la falta de una actualización en la aplicación

WhatsApp es una herramienta útil para manejar asuntos personales y laborales. (Foto: Europa Press)
WhatsApp es una herramienta útil para manejar asuntos personales y laborales. (Foto: Europa Press)
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Problemas al abrir la aplicación de WhatsApp en un celular puede ser por diversos factores, desde problemas de conectividad hasta cuestiones de almacenamiento o actualización de software.

Las causas más frecuentes incluyen una conexión a internet inestable, falta de actualización, saturación del almacenamiento o fallos en el sistema operativo del dispositivo. Abordar estos problemas requiere identificar el origen y seguir una serie de pasos que permiten restaurar el funcionamiento de la aplicación.

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Cuál es el principal motivo de que falle la aplicación de WhatsApp

Uno de los motivos principales por los que WhatsApp no abre es la presencia de una conexión a internet deficiente. Si el dispositivo no recibe datos adecuados, la aplicación puede quedar bloqueada en la pantalla de inicio o arrojar mensajes de error. Esta situación suele presentarse en zonas con cobertura limitada o cuando existen fallos en el servicio WiFi o de datos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una red WiFi inestable puede ocasionar problemas en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para corregir este problema, es clave cambiar de red, como alternar entre WiFi y datos, y observar si la aplicación responde. Otra medida útil es desplazarse a una ubicación donde la señal sea más estable.

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Qué pasa si la aplicación de WhatsApp está desactualizada

La falta de actualización de WhatsApp es otra causa frecuente de fallos. Las versiones antiguas pueden presentar incompatibilidades con el sistema operativo o con las funciones de la aplicación, lo que impide su correcto funcionamiento.

Para resolver este problema, se debe ingresar a la tienda de aplicaciones (Google Play Store o App Store) y comprobar si hay una versión reciente disponible.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Google Play Store y App Store permiten actualizar la aplicación de WhatsApp. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Al instalar la última actualización, muchos usuarios logran que la aplicación vuelva a funcionar con normalidad. Por esta razón, mantener el software actualizado minimiza la aparición de este tipo de errores.

Cómo saber si el teléfono necesita un reinicio

Reiniciar el teléfono permite restablecer el funcionamiento y liberar recursos ocupados. En ocasiones, la causa del fallo radica en procesos internos del propio dispositivo. El sistema operativo puede experimentar bloqueos temporales que afectan el desempeño de WhatsApp y otras aplicaciones.

Si la aplicación no responde, apagar y encender el dispositivo suele ser una solución efectiva. Este proceso simple ayuda a eliminar procesos que hayan quedado colgados en segundo plano y restablece la memoria utilizada.

Qué pasa con el rendimiento de WhatsApp si el almacenamiento está lleno

En Administrar el almacenamiento, los usuarios ven que chat ocupa más memoria. (WhatsApp)
Revisar el almacenamiento que ocupa WhatsApp permite revisar los archivos que se pueden eliminar. (Foto: WhatsApp)

El espacio de almacenamiento insuficiente es otro factor que puede impedir la apertura de WhatsApp. Cuando la memoria interna del dispositivo está ocupada, la aplicación no puede guardar datos temporales ni descargar archivos esenciales para su funcionamiento, siendo un problema común en dispositivos con poca capacidad.

Para solucionarlo, se deben eliminar archivos antiguos o poco utilizados, sobre todo videos o imágenes voluminosas. Para verificar el espacio de almacenamiento que ocupa WhatsApp se debe elegir “Ajustes”, después “Almacenamiento y datos” y finalmente “Administrar almacenamiento”.

Desde ahí, se puede revisar cuánto espacio ocupa la aplicación y eliminar elementos innecesarios, como archivos reenviados en repetidas ocasiones. Esta acción libera recursos y suele permitir que WhatsApp funcione nuevamente.

Cómo evitar el mal funcionamiento de WhatsApp

En algunas situaciones, cerrar y volver abrir WhatsApp repara fallos en la app. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
En algunas situaciones, cerrar y volver abrir WhatsApp repara fallos en la app. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En algunas situaciones, el mal funcionamiento de WhatsApp se resuelve simplemente cerrando la aplicación y abriéndola de nuevo. A veces, la app puede quedar bloqueada por un proceso temporal y reiniciarla permite restablecer su operatividad.

Asimismo, para cerrar correctamente WhatsApp, solo hay que salir de la aplicación, acceder al panel de aplicaciones abiertas y eliminarla de la lista. Luego, al abrirla nuevamente, se suele recuperar la funcionalidad perdida.

Este tipo de métodos resulta muy efectivo cuando el fallo aparece después de una actualización o cambio en la configuración del sistema.

Entre otras pautas de seguridad están evitar instalar aplicaciones desconocidas y proteger el celular con un antivirus para reducir riesgos de fallos y mantener segura las cuentas protegidas.

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