Starlink lidera el crecimiento de SpaceX y dispara la facturación de la compañía de Elon Musk

Una transmisión en directo muestra al CEO de SpaceX, Elon Musk, el día de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite. REUTERS/Jeenah Moon

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SpaceX ha acaparado la atención de los mercados tras presentar sus resultados financieros luego de protagonizar la mayor salida a Bolsa en la historia de Wall Street. La empresa, fundada por Elon Musk, reportó ingresos trimestrales por 7.814 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 92 %.

A pesar del avance en ingresos, la compañía ha registrado una pérdida neta de 541 millones de dólares, aunque esto representa una mejora significativa respecto a los números negativos del año anterior.

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Estos resultados llegan en un contexto marcado por la integración de la unidad de inteligencia artificial xAI y una importante depreciación bursátil desde su debut, lo que ha generado dudas sobre la sostenibilidad del ritmo de inversión y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

SpaceX ha acaparado la atención de los mercados tras presentar sus resultados financieros. REUTERS/Dado Ruvic

SpaceX: resultados financieros tras la mayor salida a Bolsa de Wall Street

En junio, SpaceX realizó la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando más de 85.700 millones de dólares y superando el debut de la petrolera saudí Aramco en 2019. Con esta operación, la valoración de la empresa ascendió a 2,1 billones de dólares, impulsada por una revalorización cercana al 20 % en su primer día de cotización.

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Sin embargo, desde ese punto, las acciones han perdido más del 50 % de su valor. Esta caída ha sido atribuida a la desconfianza de los inversores ante la velocidad de desarrollo de los proyectos y el elevado consumo de capital, especialmente en la unidad de inteligencia artificial.

El 4 de agosto, tras dar a conocer los resultados, las acciones de SpaceX descendieron un 4 % en las transacciones posteriores al cierre del mercado. Este retroceso contrastó con el aumento del 16 % experimentado por los títulos en los dos días previos.

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En junio, SpaceX realizó la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando más de 85.700 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía, especializada en lanzamientos espaciales, satélites de comunicaciones y desarrollos en inteligencia artificial, alcanzó un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 3.500 millones de dólares, lo que supone un incremento del 191 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El director financiero, Bret Johnsen, anunció ante los analistas que el grupo prevé alcanzar los 100.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales a finales de este año. Además, las pérdidas netas se redujeron a 541 millones de dólares, mejorando en 467 millones la cifra registrada en el mismo trimestre de 2025.

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Starlink impulsa el crecimiento de SpaceX

El principal motor de crecimiento de SpaceX en el último trimestre ha sido Starlink, la filial que provee conectividad mediante una constelación de satélites capaz de ofrecer señal Wi-Fi en zonas remotas. Entre abril y junio, Starlink registró ingresos por 4.291 millones de dólares, lo que representa un aumento del 66 % respecto al año anterior.

Starlink es un sistema de acceso a internet de banda ancha mediante satélites, desarrollado por la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa ha informado que Starlink ha incrementado notablemente sus contratos con clientes empresariales y gubernamentales. Entre los acuerdos más destacados se encuentran los suscritos con grandes aerolíneas para suministrar internet en vuelos y convenios con el Gobierno de Estados Unidos para misiones espaciales.

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La división espacial, responsable de enviar cohetes a la Luna y de una futura misión a Marte, reportó ingresos por 962 millones de dólares, un 29 % más que el año anterior. Este crecimiento se atribuye a un mayor número de lanzamientos y a un cambio favorable en la cartera de clientes.

Durante el trimestre, la compañía completó 78 lanzamientos y aumentó los servicios para clientes externos, lo que contribuyó al incremento de ingresos. En mayo, se llevó a cabo la primera misión suborbital de Starship V3, con un despegue exitoso desde la plataforma Starbase, un aterrizaje de precisión y el despliegue de satélites Starlink V2 modificados.

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Una característica principal del internet de Starlink es el uso de una órbita baja. (SPACEX)

El papel de la inteligencia artificial en la estrategia de SpaceX

La integración de xAI, la unidad de inteligencia artificial, ha tenido un fuerte impacto en las cuentas de la empresa. Esta división alcanzó ingresos de 2.600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 247 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

Este avance fue impulsado principalmente por el aumento en los ingresos procedentes de soluciones e infraestructura de IA, derivados de nuevos acuerdos de servicios en la nube y mayores ingresos por suscripciones a Grok y X.

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El desarrollo de la inteligencia artificial ha requerido un consumo intensivo de capital. En el segundo trimestre, la inversión total en capital ascendió a 18.400 millones de dólares, frente a los 10.100 millones del periodo anterior.

Elon Musk es un empresario, inversor y magnate tecnológico que dirige empresas clave como SpaceX, Tesla y xAI. Europa Press

La mayor parte de estos recursos, el 86 %, se destinó a la adquisición de microprocesadores, centros de datos y otras infraestructuras tecnológicas para sostener el desarrollo de modelos de IA. En total, la inversión en esta área supera los 15.830 millones de dólares.

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Según Bret Johnsen, el crecimiento de los ingresos se aceleró en todos los segmentos del negocio y la empresa logró un sólido apalancamiento operativo, con una importante expansión de los márgenes gracias a los nuevos acuerdos de computación para IA.