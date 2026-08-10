Jimena Monteverde reveló detalles íntimos de su marido y contó cómo lo persuadió de usar ropa interior

La conductora sorprendió a sus compañeros de piso al contar, entre risas, cómo fue el cambio de ropa interior de su esposo y qué resultado le trajo la nueva elección.

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Este lunes, Jimena Monteverde sorprendió a sus fanáticos al abrir la puerta de su intimidad y relatar una anécdota personal sobre la ropa interior de su esposo, generando un clima distendido y risueño en el estudio de La cocina rebelde (eltrece). El episodio se originó a partir de una conversación entre los presentes sobre lujuria y miradas, en la que la chef y conductora se animó a compartir detalles de su vida doméstica.

Con espontaneidad, Monteverde comenzó diciendo que su marido no estaba viendo el programa porque ese día le tocaba trabajar, y anticipó que no estaba al tanto de la exposición que iba a tener en pantalla. A partir de allí, contó que durante años su esposo eligió los clásicos bóxers, aunque surgió el debate respecto al modelo: si eran los sueltos y holgados, “como los de la abuela”, o los modelos más ajustados. Entre risas, evocó a su abuelo Aurelio para reforzar la imagen y recordó que, en otra época, su pareja incluso había dejado de lado la ropa interior por completo.

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El relato cobró fuerza cuando Monteverde confesó haber sido ella quien decidió cambiar el vestuario íntimo de su marido. Según explicó, tomó la iniciativa y le compró ropa interior de una tela más ajustada al cuerpo, diferente a la que él acostumbraba usar. “Le elegí yo uno que tiene como una especie de tela pegadita”, comentó, despertando las carcajadas de sus compañeros de programa y generando complicidad en la mesa.

El cambio de modelo no pasó desapercibido en la pareja. Jimena contó que la nueva prenda resultó más cómoda de lo esperado y, bromeando sobre las ventajas, sostuvo que “la sangre irriga más”, lo que desató aún más risas y comentarios en el estudio.

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Jimena Monteverde recordó entre risas cómo solía bromear en sus inicios en televisión apareciendo en el set en ropa interior

Hacia el cierre del segmento, los integrantes del programa aprovecharon para mandar un saludo a Mariano, el esposo de Monteverde, quien se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada. Entre bromas y muestras de camaradería, destacaron el dato llamativo: después de 32 años con el mismo tipo de ropa interior, finalmente se animó a un cambio, impulsado por la recomendación de su pareja.

Hace algunas semanas, Jimena Monteverde sorprendió a sus seguidores al rememorar uno de los hábitos más llamativos que solía tener al inicio de su carrera televisiva. La cocinera recordó su paso por Mañanas Informales, el programa de Canal 13, y relató cómo solía bromear con un compañero al que apodaban Mazitelí. “Yo lo jorobaba mucho a Mazitelí”, comentó entre risas, y explicó que su método consistía en aparecer en el set vistiendo únicamente bombacha. Incluso, llegó a sentarse en el sillón del programa en tanga, y reconoció: “En ese momento estaba muy, muy bien físicamente”.

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La conversación se volvió aún más distendida cuando un miembro del panel le preguntó si siempre había usado tanga. Monteverde respondió sin titubear: “Siempre, siempre, toda la vida”, y compartió una anécdota familiar que provocó risas en el estudio: su nieta de dos años y medio ya incorporó la palabra en su vocabulario. “Como dice mi nietita: ‘Ay, estoy en tanga’”, relató.

La cocinera reveló lo que hacía en sus inicios en la televisión y sorprendió a sus compañeros (Video: La Cocina Rebelde-Eltrece)

El intercambio se extendió de manera natural al resto del equipo. Monteverde propuso una encuesta improvisada y consultó a Luisa Albinoni sobre sus preferencias entre tanga, culotte y vedetina. Fiel a su estilo, Albinoni respondió sin filtro: “Por ahora nunca me gustaron los calzonazos grandes ni nada por el estilo. Me gusta sentir ahí el...”, y dejó la frase inconclusa, lo que generó risas generalizadas y un “perdón” que no disipó el ambiente de complicidad.

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La conversación avanzó hacia los materiales preferidos para la ropa interior. Claudia Villafañe se inclinó por el algodón, mientras que Albinoni optó por el encaje: “El algodón se apelmaza, se te pega, no sé; el encaje es más suavecito”. Sorprendió también al revelar que existen pañales con formato de tanga y que actualmente los usa.

Villafañe comentó que su elección depende del contexto. Cuando le preguntaron si usaba tanga, respondió que sí, aunque aclaró: “Depende de la ocasión”. Al ser consultada sobre el encaje para momentos especiales, respondió con sinceridad: “No sé cuál es la ocasión especial”.

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La charla incluyó además referencias a la ropa interior masculina. El panel repasó diferentes modelos como suspensores, bóxer, slip y zunga, y acabaron describiendo en conjunto una prenda con forma de “trompita”, lo que generó confusión y risas, hasta que Coco Carreño sugirió cambiar de tema y regresar a la cocina.

No es la primera vez que el programa abre espacio a este tipo de recuerdos. Semanas atrás, Monteverde compartió una anécdota sobre su participación en el Carnaval, mostrando una fotografía de aquella noche que desató comentarios en el estudio. “Yo traje fotos. Vamos a verlas. Vamos a compararlas”, anunció, presentando una imagen en la que aparece con un llamativo disfraz compuesto por tocado, espaldar y corpiño de plumas en tonos dorados, rojos y blancos. La reacción fue inmediata: Coco Carreño bromeó con un “¿Qué? ¡Epa, epa!” y Monteverde, entre risas, exclamó: “¡Es Pampita!”.

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La conductora también se refirió a los cambios físicos tras sus embarazos. “Después de haber tenido dos criaturas y haberme excedido de peso en las dos criaturas, con uno 32 kilos encima y con la otra, 28 kilos... ¡Impecable!”, expresó.

La anécdota continuó con el recuerdo de la reacción de la comunidad escolar ante su participación en el corso. “Casi me muero. Estaban las madres del colegio y las autoridades del colegio de mis hijos”, relató. Añadió, entre risas, que al acercarse a bailar, algunas madres la detenían con gestos y advertencias: “Me les acercaba a bailar y por ahí de repente me decían: ‘¡No! ¡No! ¡No! ¡Es la madre de Victorio!’”, en referencia a su hijo mayor, lo que reforzó el tono descontracturado y familiar del segmento.

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