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Google Drive ya no hará copias de seguridad de Google Fotos: todo lo que debes saber de este cambio

Las imágenes que ya estén almacenadas perderán las etiquetas automáticas y la organización visual

Google Drive dejará de ofrecer el respaldo automático de fotos desde carpetas del ordenador a Google Photos para escritorio a partir del 10 de agosto de 2026.
Google Drive dejará de ofrecer el respaldo automático de fotos desde carpetas del ordenador a Google Photos para escritorio a partir del 10 de agosto de 2026.
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El próximo 10 de agosto de 2026 llegará un cambio importante a Google Drive, ya que la plataforma dejará de ofrecer la función de respaldo automático de fotos desde carpetas de ordenador a Google Photos para escritorio. Esta decisión obliga a millones de usuarios a repensar cómo almacenan y protegen sus archivos en la nube.

La modificación afecta a quienes utilizan la aplicación de escritorio para sincronizar sus fotos. A partir de la fecha límite, la integración entre ambos servicios dejará de estar disponible.

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Qué sucede con la sincronización entre Google Drive y Google Photos

Hasta ahora, Drive para escritorio permitía seleccionar carpetas locales para que sus contenidos se respaldaran en Google Drive y, de forma automática, también en Google Photos. Esto significaba que cualquier imagen almacenada en el ordenador podía aparecer en la galería de Google Photos con sus funciones asociadas: clasificación por personas, lugares, fechas y reconocimiento automático.

A partir del 10 de agosto, esa doble ruta se interrumpe. Las imágenes que se suban seguirán almacenadas en Google Drive, pero ya no se transferirán automáticamente a Google Photos. El usuario deberá subirlas manualmente si quiere aprovechar el buscador inteligente y las herramientas de organización que ofrece Google Photos.

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Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Las imágenes seguirán almacenadas en Google Drive, pero ya no se transferirán automáticamente a Google Photos después de la fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta pérdida de integración también implica que las fotos solo estarán disponibles como archivos comunes en Drive, sin las etiquetas automáticas ni el acceso visual que caracteriza a la galería de Google Photos.

Este cambio no afecta a quienes solo utilizan Google Photos en su versión móvil, ni a los que nunca sincronizaron carpetas entre ambos servicios. El impacto recae principalmente en los usuarios que respaldaban fotos y videos desde distintos dispositivos al ordenador y confiaban en la sincronización automática.

Cómo respaldar fotos tras el cambio de Google Drive

La alternativa directa que Google propone es utilizar la web de Google Photos para subir imágenes desde el ordenador. El procedimiento consiste en ingresar a photos.google.com, hacer clic en el ícono “+” y seleccionar la opción de respaldar carpetas. Desde ahí, se eligen las carpetas a proteger y se otorgan los permisos necesarios para que el proceso se lleve a cabo.

Una particularidad es que el respaldo automático solo funciona mientras la pestaña o la aplicación web de Google Photos permanezca abierta. Si el usuario cierra la ventana, el proceso se detiene y las fotos seleccionadas no se cargarán hasta que se vuelva a abrir el sitio.

Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
El cambio en Google Drive no afecta a quienes usan solo Google Photos en el celular ni a quienes nunca sincronizaron carpetas entre ambos servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la biblioteca de Apple Photos no es compatible para respaldos automáticos desde el navegador, por lo que los usuarios de Mac deben recurrir a la app móvil de Google Photos en iPhone o iPad para proteger sus imágenes.

El respaldo a través del navegador resulta menos práctico para quienes gestionan grandes volúmenes de fotos o requieren automatización diaria. Para estos casos, Google sugiere considerar herramientas de terceros compatibles con la API de Google Photos, aunque recomienda verificar su vigencia y soporte antes de depender de ellas.

Qué ocurre con las fotos ya guardadas en Google Drive

Las imágenes y videos que se hayan subido a Google Drive antes del 10 de agosto permanecerán seguros en la nube. No se perderán ni se eliminarán tras la fecha límite. Sin embargo, ya no aparecerán automáticamente en Google Photos y dejarán de beneficiarse de las opciones de búsqueda avanzada y organización inteligente del servicio de fotos.

Google Drive - Fotos - almacenamiento - tecnología - 15 de junio
El respaldo automático en la web de Google Photos solo funciona mientras la pestaña del navegador permanece abierta, y Apple Photos no es compatible desde Mac. (Composición Infobae: Google)

Para quienes prefieran conservar una copia adicional de sus archivos, Google Takeout permite exportar y organizar las fotos almacenadas en la cuenta. Esta opción es útil si se desea migrar el contenido a otra plataforma o realizar un respaldo fuera del ecosistema Google.

Es importante revisar antes de la fecha límite qué carpetas están configuradas para sincronizarse con Google Photos desde Drive para escritorio. Si alguna permanece marcada, dejará de actualizarse automáticamente sin que el sistema emita ninguna advertencia visible. Anotar estas rutas y realizar un chequeo manual puede evitar la pérdida de archivos recientes.

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