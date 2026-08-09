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Murió un hombre en Córdoba mientras jugaba un partido de fútbol amateur

El hecho ocurrió en el barrio La Dorotea y la víctima había sido trasladada al Hospital de Pronta Atención de Barrio Talleres Oeste

Un hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno partido, en Córdoba (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Un hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno partido, en Córdoba (AP Foto/Natacha Pisarenko)
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Un partido de fútbol terminó en tragedia cuando un hombre murió tras descompensarse durante un partido de fútbol. El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Puesto de Masa, en el barrio La Dorotea, de la ciudad de Córdoba, donde la víctima fue asistida de urgencia luego de colapsar en pleno juego.

El episodio movilizó a un servicio de emergencias que trasladó al hombre, de edad adulta, al Hospital de Pronta Atención de Barrio Talleres Oeste. Según informó la Policía de Córdoba, los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación en el centro asistencial. Pese a los esfuerzos médicos, se constató el fallecimiento poco después del ingreso.

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Las autoridades no difundieron la identidad de la persona fallecida ni detalles adicionales sobre su estado de salud previo a la descompensación. El predio deportivo donde se produjo el incidente permanece bajo análisis para recabar información sobre las circunstancias exactas del suceso. Por el momento, las autoridades continúan relevando información y no se reportaron incidentes adicionales relacionados con el evento.

Un antecedente

A mediados de febrero de este año y en Córdoba, un hombre de 51 años falleció durante un partido de fútbol en una cancha amateur de la provincia de Córdoba, convirtiéndose en el tercer caso reportado bajo circunstancias similares en menos de una semana. El incidente tuvo lugar en un predio situado sobre la avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, en barrio Rocío del Sur.

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La actividad transcurría con normalidad hasta que el jugador, cuya identidad no fue divulgada, sufrió una descompensación súbita que interrumpió el encuentro. Un servicio de emergencias acudió de inmediato y los presentes esperaban una evolución favorable. Las maniobras de reanimación se prolongaron durante varios minutos, pero los profesionales confirmaron un paro cardiorrespiratorio irreversible y certificaron el fallecimiento en el mismo campo de juego.

El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, donde murió un hombre en pleno partido de fútbol
El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, donde murió un hombre en pleno partido de fútbol

La noticia generó un fuerte impacto en la ciudad, donde se habían registrado otros dos episodios similares en días previos: un hombre de 62 años murió tras descompensarse en una cancha de césped sintético en Jesús María. La víctima se desplomó durante el partido y recibió asistencia inmediata, ya que un equipo sanitario se encontraba en el lugar, aunque los intentos de reanimación no tuvieron éxito.

Pocos días antes, en el barrio Ituzaingó de la capital provincial, un joven de 23 años también perdió la vida durante un encuentro organizado por amigos y allegados con motivo de un cumpleaños. El desenlace, de características similares a los casos anteriores, causó conmoción entre familiares y vecinos.

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