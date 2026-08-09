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Guatemala reporta 31,140 casos de sarampión y 32 muertes hasta el 30 de julio

El tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señala que el brote sigue activo en todo el país, aunque la curva semanal desciende desde el pico registrado entre las semanas 16 y 18

Infografía con un mapa de Guatemala, gráficos de barras y de pastel, íconos de jeringa, tumbas y pulmones, y una ilustración de un campamento médico con personal y pacientes.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala reporta 31.140 casos de sarampión y 32 fallecimientos en el país hasta el 30 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala acumula 31.140 casos confirmados de sarampión y 32 fallecidos hasta el 30 de julio de 2026, en un brote que sigue activo en todo el país aunque muestra una caída sostenida después del pico de transmisión de las semanas epidemiológicas 16 a 18, según el tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La letalidad general es de 0,10%, equivalente a cerca de una muerte por cada 1.000 casos confirmados. En menores de un año, ese riesgo sube a 0,52%, unas cinco muertes por cada 1.000 casos, de acuerdo con los registros analizados por la Comisión Nacional.

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El cambio más importante en la lectura de las cifras no responde a una aceleración reciente del contagio, sino a una nueva definición de caso. El portal oficial ahora cuenta como confirmados no solo los casos verificados por laboratorio, sino también los confirmados por nexo epidemiológico y por criterio clínico.

De ese total, 7.870 casos, el 25,3%, fueron confirmados por laboratorio; 3.499, el 11,2%, por nexo epidemiológico; y 19.771, el 63,5%, por criterio clínico. El propio tablero aclara que el aumento acumulado a 31.140 casos se explica por esa reclasificación y no porque haya más transmisión.

Un hombre recibe una inyección en el brazo. Una mujer con bata blanca aplica una jeringa. Varias personas de pie detrás. Mesa con hielera, botellas y cartel con texto
Foto de archivo: Un hombre recibe una vacuna administrada por una profesional médica en un evento de salud pública, bajo la observación de múltiples asistentes. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

La incidencia más alta se concentra en Izabal, Guatemala y Sololá

El brote está distribuido en todo el territorio, pero la incidencia más alta por 100.000 habitantes se concentra en Izabal, con 329, seguido por el departamento de Guatemala, con 310, y Sololá, con 292,5. La tasa se calcula con base en los casos confirmados de cada departamento y su población.

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En el detalle por regiones de salud, Guatemala Central reúne 4.431 casos, Guatemala Sur 3.401 y Guatemala Nor Occidente 2.770. También destacan Quetzaltenango con 2.449 y Quiché con 2.151.

La curva semanal muestra que el mayor volumen de notificaciones ocurrió entre las semanas 16 y 18. En la semana 17 se registraron 2.529 casos, luego 2.252 en la 18 y 2.275 en la 19; desde entonces, la tendencia desciende hasta 428 casos en la semana 29.

Ese comportamiento coincide con la descripción oficial del tablero: el brote continúa, pero los casos bajan de forma sostenida después del pico..

Los adultos de 15 a 39 años concentran la mayoría de los contagios

El grupo de 15 a 39 años reúne el 63% de los casos confirmados. Solo entre 20 y 29 años se contabilizan 11.519 contagios, mientras que entre 30 y 39 años hay 5.246 y entre 15 y 19 años, 2.902.

Los menores de un año siguen siendo el grupo de mayor riesgo. En ese segmento se registran 2.865 casos, y el tablero del ministerio señala que la concentración aumenta a partir de los cuatro meses de edad: 215 casos a los cuatro meses, 235 a los cinco y 261 a los seis.

El antecedente vacunal muestra uno de los rasgos más marcados del brote: 67,1% de los casos no tenía vacunación registrada, 25,8% aparece como desconocido y 3,8% como vacunado. El ministerio resume ese dato con una proporción concreta: dos de cada tres casos confirmados no tenían antecedente de vacunación.

Los fallecimientos golpearon sobre todo a bebés y personas con enfermedades previas

De las 32 muertes reportadas, la Comisión Nacional analizó 26 como atribuibles a sarampión con datos completos. En ese grupo, 17 personas, el 65,4%, no estaban vacunadas; cuatro no eran elegibles por edad; y cinco quedaron con antecedente vacunal desconocido.

La complicación más frecuente fue la neumonía, presente en 22 de los 26 fallecidos analizados, es decir, 84,6%. También se registraron encefalitis en dos casos, diarrea en dos, trombocitopenia en uno y otras complicaciones en dos personas; una misma persona podía presentar más de una.

El ministerio identifica un patrón repetido en las 32 muertes: la mayoría eran menores de edad demasiado pequeños para completar su esquema de vacunación o personas con condiciones de salud previas. Entre los casos aparecen bebés de días o meses de vida, niños con desnutrición o cardiopatías congénitas, adultos con inmunocompromiso, enfermedad renal crónica, diabetes o embarazos en curso.

Entre los fallecidos hubo casos en Quiché, Guatemala, Izabal, Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu, Huehuetenango y Jalapa. Varias de las muertes se asociaron además con neumonía y choque séptico, y dos recién nacidas fueron reportadas como hijas de madres con sarampión confirmado durante el embarazo.

El país aplicó 1,8 millones de dosis

Hasta el 28 de julio de 2026, el MSPAS había administrado 1.810.769 dosis de vacuna. De ese total, 78.733 correspondieron a la dosis cero para lactantes de seis a 11 meses; 341.235 al esquema regular entre los 12 meses y menores de siete años; y 1.390.801 a personas de siete a menores de 50 años, incluidos esquemas atrasados, grupos de riesgo, contactos directos y la campaña de contención iniciada el 11 de mayo.

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