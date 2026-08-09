La íntima reflexión de Lionel Messi a Zidane sobre el sacrificio de su padre Jorge: “Se levantaba a las 4 de la mañana”

El astro argentino recordó su infancia y el sacrificio de sus padres durante una entrevista con Zidane

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El mundo del fútbol despide a Jorge Messi. Y en medio de la tristeza mundial por la despedida de una persona que fue vital en el desarrollo de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, una íntima reflexión de su hijo Lionel Messi sobre el sacrificio familiar que hacen los padres con sus hijos para acompañarlos en su vida, ahora adquiere una nueva dimensión en este doloroso presente.

Durante un encuentro entre el capitán de la selección argentina con Zinedine Zidane hace tres años en Miami, organizado por la marca deportiva que lo patrocina desde los inicios de su carrera deportiva, el histórico 10 dejó un conmovedor testimonio sobre el esfuerzo cotidiano que marcó su infancia y, según sus propias palabras, fue el verdadero motor de su carrera.

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Las dos leyendas del fútbol coincidieron en que el apoyo incondicional de sus padres resultó determinante. En medio de la charla, Messi apuntó sobre el valor del apoyo: “El sacrificio que hacen los padres. Hoy yo que soy padre, y tengo la suerte y el tiempo de poder acompañar a mis hijos al entrenamiento o de poder ir a buscarlos al colegio, el esfuerzo y el sacrificio que hacen los padres por los hijos, los viajes, llevarlos a entrenar sin descansar, venir de trabajar y salir corriendo para un lado, para el otro, los fines de semana llevarte a cualquier lado a jugar...”, comentó junto al campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998.

“Me acuerdo de eso, muchas veces me llevaba mi mamá porque mi papá no podía porque trabajaba. Pero me acuerdo que mi papá se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana, volvía cuatro o cinco de la tarde y cuando llegaba tomaba unos mates rápido y nos íbamos a entrenar y así casi toda la semana”, recordó Leo.

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La figura de Jorge Messi se instaló desde el inicio como un pilar dentro y fuera del campo. Según relató su hijo en el diálogo con Zizou, los esfuerzos diarios de su padre —quien trabajó en la fábrica siderúrgica y ocupó cargos gerenciales— incluyeron jornadas extensas, escaso descanso y una rutina que priorizaba el acompañamiento de su hijo, aun a costa del propio agotamiento. Messi rememoró cómo su madre, Celia Cuccittini, también asumía el compromiso familiar cuando las obligaciones laborales de Jorge se lo impedían, garantizando que nunca faltara a ningún entrenamiento.

Jorge Messi acompañó a su hijo duranta toda su carrera (AFP)

El testimonio de Messi ante Zidane fue un fiel reflejo de la vida cotidiana de una familia trabajadora de Rosario. La declaración, que tomó mayor impacto tras la muerte de Jorge Messi, refleja el sacrificio silencioso y constante que, según el propio futbolista, marcó la diferencia en su desarrollo personal y deportivo.

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La historia familiar de Messi incluye momentos críticos, sobre todo en sus inicios cuando todavía vivían en Rosario y Lionel jugaba en las infantiles de Newell’s Old Boys, como lo fue la búsqueda del tratamiento hormonal necesario para su crecimiento, un proceso en el que Jorge asumió un papel negociador ante clubes argentinos y, finalmente, con el FC Barcelona de España. La decisión de emigrar a Europa a los 13 años, la adaptación a un entorno desconocido y la continuidad de la carrera profesional para el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022 estuvieron siempre acompañadas por la presencia y gestión de su padre.

En la entrevista, el astro argentino subrayó el valor de los pequeños gestos y del acompañamiento diario, elementos que definieron su vínculo con el fútbol desde sus primeros años. “Valoro muchísimo todo ese esfuerzo que hacen por sus hijos”, expresó sobre el sacrificio de los padres en general y el de su propio padre en particular. La charla con Zidane también incluyó referencias a los padres que, en distintas partes del mundo, hacen esfuerzos extraordinarios para que sus hijos puedan practicar deportes y perseguir sus sueños.

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El fallecimiento de Jorge Messi renovó el sentido de estas palabras. Para miles de seguidores y para quienes acompañan la trayectoria del astro rosarino, el mano a mano entre estas dos glorias del fútbol ofreció un retrato genuino de la dinámica familiar que precedió al éxito profesional de cada uno. La relación entre padre e hijo, marcada por la disciplina y la entrega, se transformó en un ejemplo de dedicación silenciosa en el deporte de alto rendimiento.

Messi y Zidane también compartieron la experiencia personal de haber crecido en hogares humildes, donde el fútbol era un proyecto para toda la familia y cada avance implicaba un esfuerzo colectivo. La charla permitió que ambos relataran los sacrificios y las vivencias que forjaron su vínculo con el deporte y con sus familias.

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