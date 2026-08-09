El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

“Sívar Land” se roba el show y lidera las visitas en las fiestas agostinas de El Salvador con 910,000 personas

El parque de atracciones fue el sitio más concurrido entre el 1 y el 5 de agosto de 2026, dentro de un balance oficial que reportó más movimiento en destinos nacionales que en el mismo período de 2025

El Salvador supera los 2 millones de visitas en cinco días: Sivar Land lidera, las playas suben y el Centro Histórico también empuja (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Salvador supera los 2 millones de visitas en cinco días: Sivar Land lidera, las playas suben y el Centro Histórico también empuja (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Guardar

El Salvador registró 2.049.479 visitantes en sus principales espacios públicos entre el 1 y el 5 de agosto de 2026, una cifra superior a la del mismo período de 2025, según datos oficiales difundidos este sábado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que “Sívar Land” encabezó la lista de lugares más concurridos, con 910.000 visitantes en cinco días. Este parque de atracciones fue el espacio con mayor afluencia de familias y turistas locales.

El reporte oficial indicó que las playas públicas, administradas por el Ministerio de Gobernación, recibieron 98.053 asistentes y fueron el segundo destino más visitado. Las áreas turísticas públicas contabilizaron 121.405 visitantes, mientras que los sitios culturales públicos atrajeron a 129.524 personas.

PUBLICIDAD

Otros espacios con mayor afluencia

El parque de atracciones reunió a 910.000 personas en cinco días y quedó por delante de las playas, los sitios culturales, las zonas turísticas y el Centro Histórico capitalino (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El parque de atracciones reunió a 910.000 personas en cinco días y quedó por delante de las playas, los sitios culturales, las zonas turísticas y el Centro Histórico capitalino (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Además, el Centro Histórico de la capital registró 71.285 ingresos. Otros espacios, como los sitios públicos bajo gestión del Ministerio de Obras Públicas, recibieron 64.730 visitantes.

Las áreas naturales protegidas, administradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sumaron 8.482 visitas en el mismo período.

El informe señaló que en el mismo lapso de 2025 se habían reportado 1.852.018 visitantes. Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el aumento refleja una tendencia al alza en la movilización interna y en la preferencia por destinos nacionales.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la mejora de las condiciones de seguridad y a la promoción de una oferta turística amplia y accesible, asimismo, a la diversificación de destinos turísticos en el país centroamericano.

PUBLICIDAD

Variedad de juegos mecánicos, shows en vivo y gastronomía

El reporte oficial ubicó al parque de atracciones como el sitio más concurrido, por delante de playas públicas y espacios culturales (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El reporte oficial ubicó al parque de atracciones como el sitio más concurrido, por delante de playas públicas y espacios culturales (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Las Fiestas Agostinas arrancaron oficialmente con el tradicional Desfile del Correo, el cual desbordó alegría y colorido desde la Plaza Salvador del Mundo. Con este recorrido lleno de carrozas, personajes folclóricos y bandas, la capital dio la bienvenida a sus festejos patronales. Ya por la tarde, las actividades se trasladaron al campo de la feria Sivarland, donde el equipo de bienvenida recibió a miles de familias en el Pasillo General.

El segundo día de festejos en Sivarland estuvo marcado por una masiva asistencia familiar que comenzó a congregarse desde la tarde con la bienvenida oficial del equipo de animación. El momento más esperado por los niños llegó en la Tarima Principal con el Show del Cocolito, quien sacó risas a grandes y chicos.

La variada oferta artística incluyó al DJ Residente, la presentación de Liza Divine con su show Zero Gravity, y a Karenina en el escenario alterno. El cantautor salvadoreño Jhosse Lora puso a bailar a los asistentes con sus populares temas. El cielo capitalino volvió a iluminarse con la quema de pólvora, abriendo paso a la actuación de Javy X y al estelar cierre tropical de Julissa Ventura y la Sonora Maya.

Caída la tarde de otro día, el DJ Residente dio paso al espectáculo visual de Gerardo Enriquez y sus Prismas de Luz, mientras Potter se presentaba en la tarima alterna. El ambiente tropical escaló con el ritmo de la Orquesta Salzón. Tras el estallido de los fuegos artificiales y el show de Liza Divine en el escenario alterno, la majestuosa Orquesta Platinum dio el broche de oro a la noche con un repertorio bailable impecable. En la recta final de las festividades, la afamada Orquesta Internacional Hermanos Flores tomó el escenario para hacer retumbar la Tarima Principal y cerrar la jornada festiva con broche de oro.

El documento atribuye el repunte a medidas de protección ciudadana y a la ampliación de la oferta, mientras desglosa cuántas entradas sumaron playas, recintos culturales y puntos administrados por Obras Públicas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El documento atribuye el repunte a medidas de protección ciudadana y a la ampliación de la oferta, mientras desglosa cuántas entradas sumaron playas, recintos culturales y puntos administrados por Obras Públicas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Siempre se encontraron los dulces típicos, chicharras, elotes locos, papas de feria, entre otros platillos.

Temas Relacionados

Viajes y TurismoSan SalvadorEl SalvadorParques NacionalesSivar LandSívarLandfiestas agostinas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras enfrenta una alerta por abuso sexual infantil, organizaciones llaman a proteger a la niñez

El Congreso Nacional conocerá una propuesta de ley para reforzar la prevención de estos delitos, en medio de una alerta por la baja cantidad de denuncias

Honduras enfrenta una alerta por abuso sexual infantil, organizaciones llaman a proteger a la niñez

Panamá baja en el índice de conectividad marítima de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

La nación canalera se ubica en el puesto 24, luego de mantener una racha consecutiva en la posición 26

Panamá baja en el índice de conectividad marítima de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

El Salvador habilita la emisión inmediata del documento de identidad en cinco consulados de Estados Unidos

La puesta en marcha del trámite en sedes consulares acerca el carnet a más de 236.000 ciudadanos en el exterior y busca reducir las esperas para gestiones civiles, bancarias y de identidad legal

El Salvador habilita la emisión inmediata del documento de identidad en cinco consulados de Estados Unidos

Gremios del sector salud exigen blindar hospitales en Costa Rica tras sangriento homicidio en Nicoya

El brutal ataque, que además dejó a una adulta mayor herida, desató una profunda indignación en el gremio de la salud, el cual hoy demanda justicia con celeridad y medidas extremas de vigilancia para evitar que la delincuencia tome los centros sanitarios del país

Gremios del sector salud exigen blindar hospitales en Costa Rica tras sangriento homicidio en Nicoya

¿Podrán sobrevivir las lenguas indígenas en Costa Rica?

La transmisión de las lenguas indígenas en Costa Rica atraviesa un momento crítico: mientras algunos idiomas cuentan todavía con miles de hablantes, otros se encuentran al borde de desaparecer por la falta de relevo generacional y el escaso reconocimiento institucional.

¿Podrán sobrevivir las lenguas indígenas en Costa Rica?

TECNO

Lentes Ray-Ban y Oakley Meta: traduce en seis idiomas en tiempo real sin usar las manos

Lentes Ray-Ban y Oakley Meta: traduce en seis idiomas en tiempo real sin usar las manos

Para qué sirve el ícono de doble WiFi en Android y por qué es recomendable usarlo

El menú oculto de Netflix: comprueba la resolución real de tu pantalla en segundos

Cómo crear un video emotivo para el cumpleaños de mamá y papá desde el smartphone

Nuevos inodoros analizan heces y orina en un segundo: sensores y cámaras trabajan con una app

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

Una mujer de 97 años rompe su propio récord Guinness al volar sobre las alas de un avión

Christopher Lambert, estrella de ‘Highlander’, se desplomó en medio de una convención de fans

Glenn Hughes se despide de los escenarios tras anunciar otra operación a corazón abierto

Christopher Nolan bate su propio récord con “La Odisea”, su película más taquillera de todos los tiempos

MUNDO

El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

La Junta de Paz le pidió a Netanyahu que confíe en el plan de Trump para el desarme del grupo terrorista Hamas en Gaza

Irán designó a Mohsen Rezaei, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad

La Policía de Irlanda detuvo al presunto líder de la organización criminal Kinahan tras ser deportado por Emiratos Árabes Unidos

Escándalo en el Parlamento de Kosovo: una diputada lanzó huevos contra el primer ministro Albin Kurti