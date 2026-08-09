“Sívar Land” se roba el show y lidera las visitas en las fiestas agostinas de El Salvador con 910,000 personas

El Salvador supera los 2 millones de visitas en cinco días: Sivar Land lidera, las playas suben y el Centro Histórico también empuja (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

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El Salvador registró 2.049.479 visitantes en sus principales espacios públicos entre el 1 y el 5 de agosto de 2026, una cifra superior a la del mismo período de 2025, según datos oficiales difundidos este sábado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que “Sívar Land” encabezó la lista de lugares más concurridos, con 910.000 visitantes en cinco días. Este parque de atracciones fue el espacio con mayor afluencia de familias y turistas locales.

El reporte oficial indicó que las playas públicas, administradas por el Ministerio de Gobernación, recibieron 98.053 asistentes y fueron el segundo destino más visitado. Las áreas turísticas públicas contabilizaron 121.405 visitantes, mientras que los sitios culturales públicos atrajeron a 129.524 personas.

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Otros espacios con mayor afluencia

El parque de atracciones reunió a 910.000 personas en cinco días y quedó por delante de las playas, los sitios culturales, las zonas turísticas y el Centro Histórico capitalino (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Además, el Centro Histórico de la capital registró 71.285 ingresos. Otros espacios, como los sitios públicos bajo gestión del Ministerio de Obras Públicas, recibieron 64.730 visitantes.

Las áreas naturales protegidas, administradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sumaron 8.482 visitas en el mismo período.

El informe señaló que en el mismo lapso de 2025 se habían reportado 1.852.018 visitantes. Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el aumento refleja una tendencia al alza en la movilización interna y en la preferencia por destinos nacionales.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la mejora de las condiciones de seguridad y a la promoción de una oferta turística amplia y accesible, asimismo, a la diversificación de destinos turísticos en el país centroamericano.

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Variedad de juegos mecánicos, shows en vivo y gastronomía

El reporte oficial ubicó al parque de atracciones como el sitio más concurrido, por delante de playas públicas y espacios culturales (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Las Fiestas Agostinas arrancaron oficialmente con el tradicional Desfile del Correo, el cual desbordó alegría y colorido desde la Plaza Salvador del Mundo. Con este recorrido lleno de carrozas, personajes folclóricos y bandas, la capital dio la bienvenida a sus festejos patronales. Ya por la tarde, las actividades se trasladaron al campo de la feria Sivarland, donde el equipo de bienvenida recibió a miles de familias en el Pasillo General.

El segundo día de festejos en Sivarland estuvo marcado por una masiva asistencia familiar que comenzó a congregarse desde la tarde con la bienvenida oficial del equipo de animación. El momento más esperado por los niños llegó en la Tarima Principal con el Show del Cocolito, quien sacó risas a grandes y chicos.

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La variada oferta artística incluyó al DJ Residente, la presentación de Liza Divine con su show “Zero Gravity”, y a Karenina en el escenario alterno. El cantautor salvadoreño Jhosse Lora puso a bailar a los asistentes con sus populares temas. El cielo capitalino volvió a iluminarse con la quema de pólvora, abriendo paso a la actuación de Javy X y al estelar cierre tropical de Julissa Ventura y la Sonora Maya.

Caída la tarde de otro día, el DJ Residente dio paso al espectáculo visual de Gerardo Enriquez y sus “Prismas de Luz”, mientras Potter se presentaba en la tarima alterna. El ambiente tropical escaló con el ritmo de la Orquesta Salzón. Tras el estallido de los fuegos artificiales y el show de Liza Divine en el escenario alterno, la majestuosa Orquesta Platinum dio el broche de oro a la noche con un repertorio bailable impecable. En la recta final de las festividades, la afamada Orquesta Internacional Hermanos Flores tomó el escenario para hacer retumbar la Tarima Principal y cerrar la jornada festiva con broche de oro.

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El documento atribuye el repunte a medidas de protección ciudadana y a la ampliación de la oferta, mientras desglosa cuántas entradas sumaron playas, recintos culturales y puntos administrados por Obras Públicas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Siempre se encontraron los dulces típicos, chicharras, elotes locos, papas de feria, entre otros platillos.